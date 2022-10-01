“İstanbul Medya” Balıkesir’de “Son Kurşun” Anıtını Ziyaret etti

İstanbul Medya Derneği üyeleri Başkan Ali Rıza Yıldız ve Balıkesir Büyük Şehir Belediyesi yetkilileriyle birlikte “Son Kurşun “Anıtı ziyaret edildi.

17 Eylül 1922 günü, son işgal kuvvetlerini kovalayan Türk ordusu, Deliklibayır denen bölgede düşmanla çatışmaya girmiş. Bu çatışmada 80 askerimiz şehit olmuştur. Aralarında Albay Vecihi Bey ve Binbaşı Süleyman Bey de vardır. Ayrıca iki subayımızın isimleri Bandırma’nın okullarında yaşatılmaktadır; Bu okullar Vecihi Bey İlkokulu ve Şehit Süleyman Bey Ortaokulu’dur.

Bandırma’nın nemli havası ve kuvvetli rüzgarı karşısında anıtın sağlam kalabilmesi için sık sık bakımı yapılmaktadır denildi. Delikli bayır denen bölgeye, bu gün Ayyıldız Tepe denilmekte. 1974 yılında bu tepeye anıt dikilmiş ve adına Son Kurşun Anıtı denilmiş. Çünkü Kurtuluş Savaşı’nın son çatışması burada yapılmış ve zafer kazanılmıştır. Bu nedenle anıt, çatılan tüfekler şeklindedir. Anıt, 28 m çaplı bir daire zemin üzerinde ve 25 m yüksekliğindedir.

2002 yılında onarılan anıta çelenk sunma platformu eklenmiş ve burada şehit olan 80 askerimizin adı yazılmıştır.

BİGADİÇ BELEDİYESİ’NDEN 64 MAHALLEYE ŞEHİTLİK ANITI

Bigadiç Belediyesi tarafından 2,5 yıl süren çalışmalar sonucu “Gidip de dönemeyenler” olarak anılan 320 kahraman şehidin isimlerini tek tek belirleyerek, soy kütüğüne uygun bir şekilde ait oldukları 64 mahalleye şehitlik anıtı yaptırdıklarını öğrenildi.

Belediye yetkililerinin açıklamalarına Kurtuluş Savaşı’nda şehadete eren vatan evlatlarımızın ve atalarımızı yad etmek, onları her zaman anmak için bu anıtlar inşa edildi. Ruhları şad olsun.” ifadelerini kullandı.

Proje; uzman bir tarihçi ve belediyeden bir görevliden oluşan ekip tarafından titizlikle yürütüldü. Çalışma sonucunda belirlenen 18-45 yaş aralığındaki kahramanların isimleri, soy kütüğü ile tek tek belirlenerek, ait oldukları yerleşim birimlerinde mahallelerimizde uygun meydanlarda hazırlanan özel şehitlik anıtına yazıldı denildi.