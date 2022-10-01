Balıkesir’de Başkan Yılmaz ve Genel Sekreter Küçükkaptan “İstanbul Medya” üyeleriyle sohbet etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz ve Genel Sekreter Küçükkaptan “İstanbul Medya” üyeleriyle bir araya geldiler.

İstanbul halkının bölge bölge nabzını tutan İstanbul Medya Derneği üyeleri Dernek Başkanı Ali Rıza Yıldız’ın organize ettiği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Büyükşehir Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan’ın ev sahipliği yaptığı dernek üyelerinin Balıkesir ziyaretinde akşam çay sohbetinde bir araya geldiler.

Yıldız Medya Grup Başkanı ve Flashaber Gazetesi imtiyaz sahibi aynı zamanda İstanbul Medya Başkanı olan Ali Rıza Yıldız ile diğer üyelerin katıldığı toplantıda, Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Şehrimize yapılan yatırımlar, yapılmak istenenler ve komşu illerimizin Balıkesir’e bakış açısını önemsiyorum. Önemli sayıda İstanbullu kardeşlerimin ev aldıklarını yakinen biliyorum bu beni ve ekip arkadaşlarımı ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.

BÖLGE MEDYA MENSUPLARI GÖZÜNDEN İSTANBUL’UN GÖZÜNDEN,HALKIN GÖZÜNDEN BALIKESİR NASIL GÖRÜLÜYOR?

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz gazeteciler ile gerçekleştirdiği sohbet toplantısında hep siz gazeteciler soru soruyorsunuz şimdi sıra bende diyerek. İstanbul’un neredeyse her bölgesinden arkadaşlar aramızda peki sizin gözleminiz nedir. İstanbul’un gözünden, halkın gözünden Balıkesir nasıl görülüyor?

Başkan Yılmaz’ın sorusunu gazeteciler cevapladılar. Verilen cevaplarda ortak mesaj bir ucu Ege bir ucu Marmara İstanbul’a ulaşımın otoban sayesinde son derece kolay olduğu ve en önemlisi Balıkesir Gastronomi Şehri Balıkesir’in uluslararası alanda “gastronomi şehri” olma yolunda hızla ilerlerken Balıkesir’in zengin damak tatlarını dünya ile buluşturmayı başaran bir il.Turizm yönünde bakılırsa merkezden ayrıldıktan sonra Balıkesir İlinin her karış noktası ayrı bir turizm noktası olduğu vurgulandı.

İstanbul Medya Derneği Başkanı Ali Rıza Yıldız’da Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a ve ekibine ev sahipliği için kendisine teşekkür ediyorum. Bizler Dernek üyesi Gazeteci arkadaşlarımın bölgesel olarak yaptıkları yayınlarla Balıkesir ilimizi İstanbul’a hatta Dünya’ya adeta nakış nakış işleyerek haberlerimizle anlatıyoruz. Çünkü biz Balıkesir ilimizi ayrı seviyoruz dedi..

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