“İstanbul Medya Ekibi” Balıkesir’in Kuş Cenneti Milli Parkı’nda

Balıkesir’de her yıl üreyen 66, toplamda ise 266 kuş türünün bulunduğu Kuş Cenneti Milli Parkı belgesellik görüntülere sahne oluyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ev sahipliğinde İstanbul Medya Derneği Balıkesir’in doğal ve kültürel değerlerinin yanı sıra yapılan çalışmalar gazetecilere yerinde tanıtıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün kayıtlarına göre, Manyas ve Bandırma ilçelerinin sınırları içinde Kuşgölü civarındaki bu bölge 1959’da milli park ilan edildiği vurgulandı.

Orman rejiminde olmadığı için önce Bakanlar Kurulu kararıyla orman vasfına alınan, daha sonra milli park statüsü kazanan Kuş Cenneti, 24 bin 47 hektar alanı kapsıdığına dikkat çekildi.

Afrika’dan, Avrupa ve Asya’ya göçen su kuşlarının ana göç yolları üzerindeki Kuşcenneti Milli Parkı’nda ilkbaharın gelmesiyle her yıl üreyen 66, toplamda ise 266 kuş türü bulunduğu, Göl kıyısında yemyeşil doğası ve çeşitliliğiyle eşsiz manzaralara ev sahipliği yapan Kuşcenneti Milli Parkı, tepeli pelikan, ak pelikan, balıkçıl, kaşıkçı, karabatak, yaban kazı, yaban ördeği ve ötücülerden oluşan binlerce kuşun ağaçlar ve sazlar üzerine yuva yaptığı büyük kuluçka kolonilerini barındırdığı edinilen bilgiler arasında.

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