24 – 30 Ekim 2022 Haftalık Burç Astroloji: 30 Ekim Haftanın EN Yoğun Günü! Jüpiter ve Neptün Dikkat!

Haftanın En Zor Günü Son Günü yani 30 Ekimdir. 30 Ekimde Tr Jüpiter -2 ve Tr Neptün -3 katsayısında olup bulanık olaylara, fanatik kişilerin saldırılarına işaret etmektedir. 30 Ekimde zayıf fay hatlarında şiddetli Depremler, Olumsuz hava olayları ve kazaları da olabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 30 Ekimde Tr Jüpiter ve Neptün Natal Güneş ve Marsı Koç, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanlara çeşitli fırsatlar sunabilir. Jüpiter düşük katsayıda fanatik ve terörist kişilerin eylemlerine işaret edebilir.Tr Neptün ise bulanık, sisli olaylara, suikastlere, zehirlenmelere, Büyük şirketlerin ve Kamu kuruluşların zarar görmesine, Petrol fiyatlarının düşmesine işaret edebilir.

Natal Marsı Aslan olan Zelenski, Natal Marsı Akrep olan Biden, Natal Marsı Kova olan Kuzey Kore Lideri Kim Jong Tr Jüpiter ve Neptünden çeşitli fırsatlar elde edebilir.

Örneğin hafta boyu ve bilhassa 30 Ekimde Kuzey Kore Lideri Kim Jong’un Çin’e ve başkanı Şi Cinping’e karşı fanatik davranabilir. Yada Natal Güneşi İkizler Marsı Yengeç olan Çin Başkanı Şi Cinping Natal Marsı Kova olan Kuzey Kore Lideri Kim Jong’dan, Natal Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden’dan, Natal Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski’den Jüpiter ve Neptün bazında olumsuz etkiler alabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 30 Ekimde Natal Marsı Aslan olan İsrail’in Natal Güneşi Koç Marsı Balık olan İran’ı hedeflediği görülmektedir. İran’a bilhassa 30 Ekimde Jüpiteryan fanatik, dini terör saldırıları olabilir. 30 Ekimde Yengeç burcu Irak’da ve/veya Terazi burcu Suriye’de de fanatik terör saldırıları olabilir. 30 Ekimde Natal Güneşi Yengeç Marsı İkizler olan Amerika’da da fanatik terör saldırıları olabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 30 Ekimde ABD Başkanı Biden ile Trump arasında şiddetli bir hukuk savaşı başlayabilir. Birbirlerine önemli belgelerle saldırabilirler.

Hafta boyu ve bilhassa 30 Ekimde Natal Güneşi Terazi Marsı Yay olan Rusya Başkanı Putin’in ABD Başkanı Biden’dan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan ve Ukrayna Başkanı Zelenski’den Jüpiter ve Neptün bazında olumsuz etkiler alması olasıdır. Terazi burcu Putin Venüsün Akrep burcuna girmesiyle arkasındaki Astrolojik Rüzgarı kaybetmeye başlayabilir. Putin’in bilhassa 30 Ekimde Biden, Blinken ve Zelenski’ye aynı zaman da İsrail’e dikkat etmesi gerekebilir.

30 Ekimde Neptünden ötürü zehirlenme olayları, psikolojisi bozuk kişilerin eylemleri gündeme damgasını vurabilir. 30 Ekimin etkileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında da etkisini gösterebilir. Olaylar 1 gün önceden başlayabilir. Bu yüzden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında terör olaylarına her zamankinden daha fazla dikkat etmek gerekebilir. Bu terör olayları psikolojisi bozuk kişilerce de yapılabilir.

29 Ekim ve bilhassa 30 Ekimde Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Natal Marsı Boğa, Aslan, Akrep, Kova olan kişilere ve Natal Güneş ve/veya Marsı Yay, Balık olan kişilere her açıdan dikkat etmesi gerekebilir. Terazi burcu Putin gibi Balık burcu Cumhurbaşkanı Erdoğan da bilhassa 30 Ekimde Tr Jüpiter ve Neptüne dikkat etmesi gerekebilir. Örneğin Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Natal Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin’e her açıdan olumsuz etkiler verebilirler. Bu Neptünyen bulanık, kimin yaptığı belli olmayan bir olay olabilir.

30 Ekimde Neptünyen zehirlenmelerin yanı sıra çeşitli bulaşıcı hastalıklar da ortaya çıkabilir. 30 Ekimde Neptün yüzünden uyuşturucudan ve ilaçlardan ölümler de çoğalabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 26, 27, 28, 29 Ekimde Tr Venüs Natal Güneş ve Marsı Akrep, Koç, Boğa, Yengeç**, Aslan, Başak, Terazi, Oğlak**, Kova, Balık olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı İkizler, Yay olanlara çeşitli fırsatlar sunabilir. 26, 27, 28, 29 Ekimde Yengeç burcu Amerika ile Oğlak burcu Rusya arasında sosyal ve siyasi Venüsyen bir olay patlak verebilir. 26, 27, 28, 29 Ekimde Natal Marsı Yay olan Putin’in Venüsyen (sosyal ve siyasi) bir fırsat yakalaması olası. Ancak Putin 30 Ekimde Tr Jüpiter ve Neptünden ciddi şekilde olumsuz etkiler alabilir. Aynı şekilde Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin gibi Tr Venüsden bir fırsat elde edebilir. Ancak 30 Ekimde Erdoğan’ın Tr Jüpiter ve Neptün yüzünden hayati bir tehlikesi mevcut olabilir.

24 Ekimde Tr Mars +4 katsayısında olup Natal Marsı İkizler, Boğa, Aslan, Başak**, Akrep, Yay, Kova, Balık** olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları ise olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin 24 Ekimde Natal Marsı Başak olan Ukrayna’nın Natal Güneşi Oğlak olan Rusya’ya bir Marsiyen saldırısı söz konusu olabilir. Yada Natal Marsı Balık olan İran’ın kendi içinde bir takım saldırılar olabilir. 24 Ekimde İran’ın Irak ve/veya Suriye’ye saldırıları da olasıdır.

27, 28, 29, 30 Ekimde Tr Plüton +4 katsayısında olup Natal Marsı Oğlak, Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Balık olanları olumlu Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları ise olumsuz etkilemesi olasıdır. Natal Marsı Terazi olan Türkiye’Nin Boğa burcu İsrail karşısında güçlenmesi olasıdır.

30 Ekimde Astro Carto Grafide olumsuz etki alan bölgelerde şiddetli depremler, olumsuz hava koşulları ve kazaları, yangın, patlama, şiddet ve terör olayları, suikastler, zehirlenme ve hastalıklar, sisli ve kimin yaptığı belli olmayan olaylar olabilir.

30 Ekimde Zayıf Fay Hatlarında şiddetli depremler olabilir.

30 Ekimde Olumsuz hava Olayları ve Kazaları olabilir.

Ons Altın Haftaya Yükselerek başlasa da Hafta ortasına doğru düşebilir. Ancak 27 Ekimde Ons Altın tekrar yükselebilir.

27 Ekimde Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

27 Ekimde Dolar diğer günlere göre yükselebilir.

24 ve 28 Ekimde Bitcoin diğer günlere göre düşebilir.

24 ve 27 Ekimde Dolar Euro karşısında diğer günlere göre yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

24 Ekim Haftası boyunca Boğa burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ——————————————————–

(30 Ekim 12.ev Jüpiter, Neptün Dikkat, Hafta boyu 8.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Boğa ——————————————————–

(30 Ekim 11.ev Jüpiter, Neptün Dikkat, Hafta boyu 7.ev Venüs Dikkat)

Yükselen İkizler ——————————————————–

(30 Ekim 10.ev Jüpiter, Neptün Dikkat, Hafta boyu 6.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Yengeç ——————————————————–

(30 Ekim 9.ev Jüpiter, Neptün Dikkat, Hafta boyu 5.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Aslan ——————————————————–

(30 Ekim 8.ev Jüpiter, Neptün Dikkat, Hafta boyu 4.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Başak ——————————————————–

(30 Ekim 7.ev Jüpiter, Neptün Dikkat, Hafta boyu 3.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Terazi ——————————————————–

(30 Ekim 6.ev Jüpiter, Neptün Dikkat, Hafta boyu 2.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Akrep ——————————————————–

(30 Ekim 5.ev Jüpiter, Neptün Dikkat, Hafta boyu 1.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Yay ——————————————————–

(30 Ekim 4.ev Jüpiter, Neptün Dikkat, Hafta boyu 12.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Oğlak ——————————————————–

(30 Ekim 3.ev Jüpiter, Neptün Dikkat, Hafta boyu 11.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Kova ——————————————————–

(30 Ekim 2.ev Jüpiter, Neptün Dikkat, Hafta boyu 10.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Balık ——————————————————–

(30 Ekim 1.ev Jüpiter, Neptün Dikkat, Hafta boyu 9.ev Venüs Dikkat)