ŞİLE BELEDİYESİ KENDİ BEZİ “ŞİLE BEZİ’NE” ÜRETİM TESİSİ KURUYOR!..

Şile Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şile Bezinin üretiminin artık Şile de yapılacağı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre “Şile Bezi bilindiği gibi İstanbul’un coğrafi işaretli ürünü olmanın yanı sıra 2022 yılında adına 33 yıldır Şile Belediyesi tarafından düzenlenen festivallerle ismini yurtta ve yurt dışında duyurma mücadelesi veren yetkililer isim tescilinden sonra artık “Taş Yerinde Ağırır ” sözünden yola çıkarak Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın girişimleriyle Şile İmrendere Mahallesi Kızıldağ Sokağı 7 ada , 988 parsel üzerinde bulunan Şile Bezi Üretim Tesisi 1450 m² alan üzerinde projelendirilmiştir denildi.”

Edinilen bilgilere göre; Toplam inşaat alanı 1160 m² olup Mimari proje içerisinde 1 adet bay mescit, 1 adet bayan mescit, 1 adet bay wc, 1 adet bayan wc, 1 adet teknik ofis , 1 adet rezerve atölye, 390m2 asma kat alanları yer alacağı. Ayrıca Proje kapsamında Şile Bezi Üretim Tesisinin içinde;58 m² Satış Alanı 99 m² Dikiş / Nakış Alanı 97 m² Çözgü Alanı 33 m² Ofis,18 m² Toplantı Odası 39 m² Yemekhane,23 m² WC 196 m² Atölye / Sergi Alanı bulunmaktadır.

Tesis, tamamlandığında Şile’nin kültürel birikiminde ve ekonomisinde oldukça önemli bir yer tutan Şile Bezi’nin üretim kapasitesini daha üst seviyeye taşıyacak ve ilçe ekonomisine önemli ölçekte katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı Proje ile ilgili Şile Bezi İlçemizin Kültürel Değeri. Bu değere sahip çıkmak bizim görevimiz.İşte burada yola çıkarsak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Şile Belediyesi tarafından geliştirilen “Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi” projesi tamamlandığını vurguladı.

Başkan Ocaklı; Kooperatif ve 4 dokuma atölyesinin kurulduğu proje kapsamında 475 kadın kooperatif faydalanıcısı olarak istihdam edilirken, 240 kadın eğitim alarak sürdürülebilir gelir elde etmeye başladı.

Şile bezinin üretim kapasitesinin artırılması ve bir dünya markası olması için İstanbul Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Şile Belediyesi tarafından Yeditepe Üniversitesi, FMV Işık Üniversitesi ve Şile Halk Eğitimi Merkezi’nin ortaklığıyla yürütülen proje tanıtımı Â-LÂ Şile Kadınlar Plajı’nda gerçekleştirildi.Bu bağlamda Akademik çalışmalar ve Hükümetimizin desteği sonucunda artı Şile Bezimizin yerinde üretilmesinin gerekli olduğu kaçınılmazdı.Bunca yıllık Kültürel değere destek ve projemizin bir an önce başlaması ve hizmeti girmesi yönündeki çalışmaların hızlandırılması yönünde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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NURCAN KIRCALI

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