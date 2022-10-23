17 – 23 Ekim 2022 Haftalık Burç Astroloji: 23 Ekim Haftanın En Yoğun Günü! Kova Burçları Dikkat!

Hafta boyu Tr (Transit) Güneş, Venüs ve Plüton yüksek katsayıda olup Natal Marsı Terazi**, Koç**, İkizler, Yengeç**, Başak, Yay, Oğlak**, Balık olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları ise olumsuz etkileyebilir. Örneğin Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail, Natal Güneşi Kova Marsı Akrep olan Japonya, Natal Güneş ve Marsı Akrep olan Biden, Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Zelenski hafta boyu Tr Güneş, Venüs ve Plütondan son derece yıkıcı etkiler alabilir.

Haftaboyu ama özellikle 17, 18 Ekimde Tr Güneş, Venüs ve Plüton +6 katsayısında olup Boğa, Aslan, Akrep, Kova burçlarını rahatsız edebilir. Ancak Türkiye gibi Natal Güneşi Akrep Marsı Terazi biriyseniz Tr Güneş, Venüs ve Plütondan hem olumlu hem de olumsuz etkiler alabilirsiniz. Natal Marsınızın katsayısı yüksekse Tr Güneş, Venüs ve Plütondan olumsuz etkiler alsanız da bu olumsuz etkileri fırsata çevirebilirsiniz. Akrep burcu Türkiye de Tr Güneş, Venüs ve Plütondan olumsuz etkiler alsa da bunları fırsata dönüştürebilir.

Hafta boyu ve özellikle 17, 18 Ekimde İsrail’in Natal Marsı Koç olan Filistin’e ve Natal Marsı Terazi olan Türkiye’ye askeri ve siyasi konularda dikkat etmesi gerekebilir. Kova burcu Japonya’Nın Natal Marsı Yengeç olan Çin Başkanı Şi Cinping’e dikkat etmesi gerekebilir. Aynı şekilde Kova burcu Zelenski’nin de Çin Başkanı Şi Cinping’e dikkat etmesi gerekebilir.

Hafta boyu en çok Kova burcu evimize dikkat etmemiz gerekebilir. Terazi burcu evimiz ise hafta boyu diğer evlerimize göre yüksek katsayıda olacaktır. Terazi burcu Putin’in şansı 17 Ekim haftasında da sürüyor. Ancak Tr Venüs 23 Ekimde Akrep burcuna geçtiğinde Terazi ve Boğaların katsayıları düşebilir keyifleri kaçabilir.

23 Ekim haftanın en yoğun günü olup bugünde hafta başından beri süre gelen olaylar birikim yapıp patlama yapabilir. Örneğin İsrail – Filistin – İran Başkanı İbrahim Reisi gerginliği yada Zelenski – Biden – Şi Cinping gerginliği veya Japonya – Şi Cinping gerginliği 23 Ekimde patlama yapabilir.

17, 18 Ekimde Tr Güneş ve Venüsün olumlu etkisi Natal Marsı Yengeç ve Oğlak olanlara kayıyor. Örneğin Natal Marsı Yengeç olan Çin Başkanı Şi Cinping ile İran Başkanı İbrahim Reisi Dünyanın gündemine oturabilir. Terazi burcu Putin Zelenski’den intikamını Şi Cinping ile alabilir. 17 Ekim haftasında gözler Şi Cinping’de olabilir.

23 Ekimden sonra Tr Venüs artık eskisi gibi olmayacak. Venüs Akrep burcunda yavaşlık, talepkarlık, aksaklık, pahalılık gibi konuları da beraberinde getirecek. Ama en Tehlikelisi 30 Ekimde Neptünün (-3) karanlık yüzü olacaktır.

Hafta boyu Kova burcu Yunanistan (03 Şubat 1830) ile Akrep burcu Türkiye (29 Ekim 1923) arasında Tr Plüton bazında atışmalar devam edebilir. Ama Natal Marsı Terazi olan Türkiye’nin Yunanistan’a karşı Tr Plüton (petrol, doğalgaz, yer altı ve üstü kaynaklar) bazında eli güçlü olacaktır.

17, 19, 21 Ekim Astro Carto Grafide olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, göçükler, volkanik aktivite, yangın ve patlamalar, şiddet ve terör olayları olabilir.

17, 19, 21 Ekimde zayıf fay hatlarında şiddetli Depremler olabilir.

23 Ekimde olumsuz hava şartları ve kazaları olabilir.

18, 19, 20 Ekimde Ons Altın diğer günlere göre yükselebilir.

17 ve 18 Ekimde Ons Gümüş diğer günlere göre son derece yükselebilir.

20 Ekimde Dolar diğer günlere göre son derece yükselebilir.

17 Ekimde Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir ama hafta sonuna doğru düşebilir.

20 Ekimde Dolar Euro karşısında da son derece yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

17 Ekim Haftası boyunca Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Terazi burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ——————————————————————–

(Hafta boyu 7.ev Güneş, Venüs Süper, 3.ev Mars Süper, 10.ev Plüto Süper, 11.ev Dikkat)

Yükselen Boğa ——————————————————————–

(Hafta boyu 6.ev Güneş, Venüs Süper, 2.ev Mars Süper, 9.ev Plüto Süper, 10.ev Dikkat)

Yükselen İkizler ——————————————————————–

(Hafta boyu 5.ev Güneş, Venüs Süper, 1.ev Mars Süper, 8.ev Plüto Süper, 9.ev Dikkat)

Yükselen Yengeç ——————————————————————–

(Hafta boyu 4.ev Güneş, Venüs Süper, 12.ev Mars Süper, 7.ev Plüto Süper, 8.ev Dikkat)

Yükselen Aslan ——————————————————————–

(Hafta boyu 3.ev Güneş, Venüs Süper, 11.ev Mars Süper, 6.ev Plüto Süper, 7.ev Dikkat)

Yükselen Başak ——————————————————————–

(Hafta boyu 2.ev Güneş, Venüs Süper, 10.ev Mars Süper, 5.ev Plüto Süper, 6.ev Dikkat)

Yükselen Terazi ——————————————————————–

(Hafta boyu 1.ev Güneş, Venüs Süper, 9.ev Mars Süper, 4.ev Plüto Süper, 5.ev Dikkat)

Yükselen Akrep ——————————————————————–

(Hafta boyu 12.ev Güneş, Venüs Süper, 8.ev Mars Süper, 3.ev Plüto Süper, 4.ev Dikkat)

Yükselen Yay ——————————————————————–

(Hafta boyu 11.ev Güneş, Venüs Süper, 7.ev Mars Süper, 2.ev Plüto Süper, 3.ev Dikkat)

Yükselen Oğlak ——————————————————————–

(Hafta boyu 10.ev Güneş, Venüs Süper, 6.ev Mars Süper, 1.ev Plüto Süper, 2.ev Dikkat)

Yükselen Kova ——————————————————————–

(Hafta boyu 9.ev Güneş, Venüs Süper, 5.ev Mars Süper, 12.ev Plüto Süper, 1.ev Dikkat)

Yükselen Balık ——————————————————————–

(Hafta boyu 8.ev Güneş, Venüs Süper, 4.ev Mars Süper, 11.ev Plüto Süper, 12.ev Dikkat)