Ataşehir’de kamyonun çarptığı genç doktor hayatını kaybetti

Ataşehir’de genç doktorun hayatını kaybettiği kaza kamerada – Tıkla İzle
Kaza, saat 05.30 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Taksiye çarpan bir kamyonet yola savrularak, kaldırımda bekleyen doktor Buğra Kaan Yücebaş’a çarptı.
Yücebaş olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsüyse olay yerinden kaçtıktan saatler sonra karakola giderek teslim oldu. Genç doktorun hayatını kaybettiği korkunç kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Bir cevap yazın