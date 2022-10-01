MENÜ ☰
Volimax
Pilot Garage Kartal
Kadıköy Gazetesi » Ataşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Ataşehir’de kamyonun çarptığı genç doktor hayatını kaybetti
Ataşehir’de kamyonun çarptığı genç doktor hayatını kaybetti


İstanbul Ataşehir’de genç doktor Buğra Kaan Yücebaş’ın babasına ait dükkanın önünde beklediği esnada kamyonetin kaldırıma çıkarak duvara sıkıştırması sonucu hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ataşehir’de genç doktorun hayatını kaybettiği kaza kamerada – Tıkla İzle

Kaza, saat 05.30 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Taksiye çarpan bir kamyonet yola savrularak, kaldırımda bekleyen doktor Buğra Kaan Yücebaş’a çarptı.

Yücebaş olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsüyse olay yerinden kaçtıktan saatler sonra karakola giderek teslim oldu. Genç doktorun hayatını kaybettiği korkunç kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

📆 14 Ekim 2022 Cuma 09:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

BAĞLANTILAR