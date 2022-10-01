Sigaradan Ölenlerin Eşyaları Üsküdar Meydanı’nda Sergilendi

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ TÜRKMEN : “Kapalı alanlarda, kahvehanelerde, otobüste, uçakta sigara içmenin yasak olması önemli bir kararlılık gerektiriyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız çok sağlam bir duruş gösterdi ve devrim niteliğinde kararlar çıktı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. CEVDET ERDÖL: “Burada her gün kaybettiğimiz 350 kişiyi hatırlatmamız lazım. Tütün nasıl bir salgın? Kovid salgınını tüm dünya 2 yıl yaşadı. Tütünle kaybettiğimiz yılda 120 binin üzerinde. Tütün, Kovid’in verdiği zararın iki katından fazla.’’

YEŞİLAY YÖNETİM KURULU ÜYESİ ESRA ALBAYRAK: “Özellikle bir sigara bırakma aracı veya daha az zararlı gibi yanlış bilgilerle pazarlamaya çalıştıkları elektronik sigaralar tütün endüstrisinin yeni oyunlarından birisidir”

Üsküdar Belediyesi tarafından, Üsküdar Meydanı’nda, dünya genelinde 8 milyondan fazla kişinin, ülkemizde ise her gün 350 kişinin sigara yüzünden hayatını kaybederken, çok uluslu sigara şirketlerinin 700 milyar dolar kazanmasına dikkat çekmek amacıyla “Tütünü bırak, geleceğe bak” sergisi düzenledi. Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi ve tütün endüstrisi karşıtı gençler öncülüğünde düzenlenen farkındalık etkinliğine, Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra ALBAYRAK, TBMM Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekili M.P. Tuba DURGUT, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi TÜRKMEN, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet ERDÖL ve halk sağlığı alanında çalışan bilim insanları, milli sporcular, STK temsilcisi gençler katılım sağladı. Sergide 350 kişiden geriye kalan kişisel eşyalar da farkındalık amacıyla sergilendi.

“Tütün, Kovid’in verdiği zararın iki katından fazlasını bir yılda veriyor”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, etkinlikte yaptığı konuşmada, sigaranın zararlarına dikkati çekti. Uyuşturucu bağımlılarının çoğunun, ilk olarak sigaraya başladığını belirten Erdöl, “Burada her gün kaybettiğimiz 350 kişiyi hatırlatmamız lazım. Tütün nasıl bir salgın? Kovid salgınını tüm dünya 2 yıl yaşadı. Tütünle kaybettiğimiz yılda 120 binin üzerinde. Tütün, Kovid’in verdiği zararın iki katından fazlasını bir yılda veriyor. Bu zararlı bir silah. Dünyanın gelmiş geçmiş belki de en büyük kitle imha silahıdır. Atom bombası dahi insanoğluna bu kadar zarar vermedi. Zehirle karşı karşıyayız. Bunun farkında mıyız, farkında olanlar da olmayanlar da var” diye konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de çok anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini dile getirerek, bu alanda 20 yıldır çok ciddi projeler yürütüldüğünü anlattı.

Bu hizmetler kapsamında tütünle mücadelede devrim niteliğinde kararlar alındığını ifade eden Türkmen, “Kapalı alanlarda, kahvehanelerde, otobüste, uçakta sigara içmenin yasak olması önemli bir kararlılık gerektiriyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız çok sağlam bir duruş gösterdi ve devrim niteliğinde kararlar çıktı. Bu çok öneli bir karardı. Dünyada ilk olarak Meksika’da yasaklanmış tütün kullanımı, sonrasında başka ülkeler de tütün kullanımına karşı mücadele başlatmışlar. Ancak bu mücadelenin karşısında başka bir mücadele daha yürüten kesim var onlar da sigara ve tütün endüstrisi. Onlar da çocuklarımızı, gençlerimizi, insanımızı ve insanlığı tütün ürünlerine alıştırmak için her türlü yöntemi kullanıyorlar. Onların müşterisi arttıkça ekonomik anlamda zenginleşiyorlar. Biz ise onların gücü arttıkça, yetişkinlerimizi, gençlerimizi kaybediyoruz. Buradaki sergi çok anlamlı bir sergi. Her gün Türkiye’de sigara ve tütün kullanımından dolayı hayatını kaybedenlere ait eşyalar. Bunlar hepimiz için ibret verici ” dedi.

“Elektronik sigaralar tütün endüstrisinin yeni oyunlarından birisidir”

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, kamuoyunun farkındalığının yükseltilmesinin önemli olduğuna dikkati çekti.

Albayrak, “Bu mücadele evet hepimizin mücadelesi ama en çok da gençlerin mücadelesi. Çünkü hedefte siz varsınız. Endüstri kendisine uzun süre sigara kullanacak kişileri arar. Yaklaşık 60 yıllık bir müşteri avından bahsediyoruz. Sizlerin sağlığını önemsiyoruz. Farkında olmanız önemli.” diye konuştu.

Tütün endüstrisinin bilimsel bilgiyi zayıflatarak sahte bilgi üretmek gibi taktikleri olduğunun altını çizen Albayrak, elektronik sigaranın da güya tütünün zararlarını azalttığının iddia edildiğini ancak bu sigaranın da zararlı olduğunu söyledi.

Albayrak, şunları kaydetti: “Tütün endüstrisi küresel anlamda çok büyük bir suç örgütüdür. Endüstrinin taktiklerinden birisi de bilimsel bilgileri çarpıtmak ve çok sayıda yanlış bilgi üretip insanların aklını karıştırmaktır. Özellikle bir sigara bırakma aracı veya daha az zararlı gibi yanlış bilgilerle pazarlamaya çalıştıkları elektronik sigaralar tütün endüstrisinin yeni oyunlarından birisidir. Hem batıda hem de Asya’da yeni bir epidemiye dönüşmüş olan elektronik sigaraların ülkemizde satışının yasaklanması gençliğimizi korumak adına büyük bir adımdır. Konu bir yasal düzenleme meselesi değil, bir özgürlük meselesidir. Gençlerimizin sağlıklı yaşam ve dumansız hava hakkını sonuna kadar koruması ve bu özgürlüğünü savunması muradımızdır.”

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