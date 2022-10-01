Kadıköy’de kargo aracı bariyerlere ok gibi saplandı, bariyer kasadan çıktı
Kadıköy’de Çevre Yolunda seyir halinde olan bir kargo aracı yol ayrımında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Kargo aracının ön kısmından giren bariyer kasa kısmından çıktı. Feci kazada şoför şans eseri yara almadı.
Kaza, 09.45 sıralarında Kadıköy 1’inci Çevre Yolu Kadıköy istikameti Söğütlüçeşme yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Çınar kontrolündeki 34 NH 8767 plakalı kargo aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 1’nci Çevre Yolu -Söğütlüçeşme ayrımında bulunan iki yol arasındaki bariyerlere çaptı.
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