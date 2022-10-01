TÜKODER, Mutfak Yanıyor, Hissedilen Yıllık Mutfak Enflasyonu % 250’ nin üzerinde

TÜKODER- Tüketiciyi Koruma Derneği Bakırköy Şubesi tarafından yapılan açıklamayla *Geçinemiyoruz, barınamıyoruz, tükendik! dedi.

Geçinemiyoruz; mutfakta hissedilen enflasyon %250 yi aştı.

Geçinemiyoruz; Asgari ücret 5.500,00 TL. Türk-İş verilerine göre açlık sınırı 7.245,00 TL. Asgari ücretli açlığa mahkum edildi.

Geçinemiyoruz, asgari ücret sadece gıda harcamamızı dahi karşılamıyor, buzdolapları boş durumda.

Geçinemiyoruz, insanca yaşayabilmek için yapmamız gereken harcama tutarı 23.600 TL

Beslenemiyoruz, alım gücümüz düştü, sağlıklı ekonomik ve besin değeri yüksek gıdaya ulaşamıyoruz.

Barınamıyoruz, kiralar roket hızı ile yükseldi, asgari ücret sadece kiraya yeter hale geldi.

Gençlerimiz kazandıkları okullara barınma ve beslenme sorunu nedeniyle kayıt yaptıramıyor, bekar bir kişinin yaşam maliyeti 9.470 TL. Asgari ücretli bir aile, eve ekmek dahi alamaz iken nasıl çocuklarını okutsun, gençler kazandıkları okullara gidebilecek yol parası dahi bulamaz iken nasıl kayıt yaptırabilsinler?

Gençlerimizin yaşadığı barınma sorunu, yeterli sayıda yurt yapılarak çözülür, yabancılara satış yapmak üzere rezidanslar yaparak değil.

ÇARESİZLİK VE ÇÖZÜMSÜZLÜK YAŞAYAN TÜKETİCİLER BUNALIMA SÜRÜKLENİYOR, İNTİHARLAR ARTIYOR

YETER ARTIK TÜKENDİK!!!!!

SUÇLU KİM?

Açlık ve yoksulluk ile yaşam mücadelesi veren tüketiciler mi?

Yoksa yönetenler mi?

Bir tarafta çok az da olsa, bir eli yağda bir eli balda bu ülkenin kaynakları ile ceplerini ve kasalarını dolduran refah içinde yaşayanlar, diğer tarafta: bu ülkenin tüm yükünü çeken üreten/üretemeyen sadakaya mahkum edilmeye çalışılan yoksul halk

Yetkililer adeta aklımız ile alay ederek zamları biz yapmıyoruz diyerek, tüm bunların nedenini döviz dalgalanmalarına ve yüksek enflasyona bağlıyorlar hatta dünyadaki gelişmelere..

Bu ülkeyi uzaylılar mı yönetiyor, enflasyon ve fiyat artışlarını körükleyen elektrik, akaryakıt ve doğal gaz zamlarını uzaylılar mı yapıyor? Bir gecede elektriğe yüzde 200 e varan zammı kim yaptı?

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİN İKİ KATINA YAKLAŞTI, GÖZÜNÜZ GÖRMEZ Mİ?

OKULU KAZANAN GELECEĞİMİZ GENÇLERİMİZ OKULLARA KAYIT YAPTIRAMIYOR, YAPTIRANLARIN DA BİR BÖLÜMÜ DEVAM EDEMEYECEK, GÖZÜNÜZ GÖRMEZ Mİ?

GÖREMEZSİNİZ ÇÜNKÜ SİZLER TOKSUNUZ, ÇÜNKÜ SİZLER GÖRMEK İSTEDİKLERİNİZİ GÖRÜRSÜNÜZ, TOK AÇIN HALİNDEN ANLAMAZ,

Yüksek kira artışının önüne geçmek için getirilen ancak gerçekte uygulanamayan %25 sınırlaması fos çıkmıştır. Adliyeler kira davaları ile dolmaya başladı.

Eğer sınırlama bir çözüm ise o zaman elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyat artışlarına da sınırlama getirin. Bunların fiyatlarını siz belirliyorsunuz.

Soğuk kara kış kapıda, battaniye alacak parası dahi olamayan halk nasıl ısınacak, çocuklarımız hangi şartlarda ders çalışacak?

Ekmek alamayana pasta projesi olarak sunduğunuz konut sorununu çözecek gibi görünen, algı oluşturan projeler değil, açlık sınırının altında yaşayan tüketicinin barınma sorununu çözecek kira desteğinden, konut edindirmeye ayakları yere basan projeler üretin.

TÜKETİCİLER OLARAK ÜLKE YÖNETİMİNE SESLENİYORUZ

TÜKENDİK!!!! SESİMİZE KULAK VERİN!

*Ekonomik politikalar birilerini zengin etmek için değil, açlığın ve yoksulluğun giderilmesi için uygulamaya konulmalıdır!..

*ülkenin gündeminden yoksulluk ve açlık sorununun çıkarılması için buna neden olan politikalar terk edilmelidir!..

*Enflasyonun durdurulması için halkın menfaatini göz önünde bulunduran önlemler alınmalıdır!..

*Tüketicilerin insanca yaşayabilmesi için Evrensel tüketici haklarımızdan olan “Temel İhtiyaçlarımızın Karşılanma Hakkı”mızın karşılığını sağlayacak, alım gücü düşen maaş ve ücretler güncellenerek yoksulluk sınırı ile eşleştirilmelidir!….

*Barınma ve geçinme sorunu yaşayan geleceğimiz olan gençlerimizin barınma sorunu çözülmelidir!..

*Ülkenin kaynaklarını bir avuç şirketlere aktaran yap işlet devret modelleri terk edilerek her kur artışında kasalarını dolduran şirketlerin anlaşmaları feshedilmelidir!… Ülkemizin kaynakları bu halkın refahını artıracak projelerde kullanılmalıdır!..

*Yeterli dengeli beslenebilmemiz için, tarım geliştirilmeli, tarımsal alanların betonlaştırılması durdurulmalıdır!… Çiftçiyi teşvik edecek politikalar geliştirilmelidir.

*Elektrik temel ihtiyaçtır, kamu hizmeti olarak verilmesi sağlanmalı, elektrik üretim ve dağıtımı kamulaştırılmalıdır. Tüketiciye ekonomik elektrik kullanımı sağlanmalıdır.

Evrensel Haklarımızın Türkiye’de karşılığını bulması için, zamlara, yoksulluğa, açlığa, hak ihlallerine karşı, TÜKODER olarak örgütlü gücümüz ile tüketicilerle birlikte, yolumuza ve mücadelemize devam edeceğiz.