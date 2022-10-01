ÇİN ATASÖZLERİ

Can Ataklı, “Genç Beyin” dergisinde rastlamış. Sosyal medyada da hayli dolaşmış. Çeşitli ülkelerden çok güzel atasözleri derlenmiş, “Ben de sizlere sunmak istedim!” diyor.

İşin doğrusu atasözleri çok hoşuma gitti.

Büyülendim…

Şunu fark ettim…

Atasözleri ile medeniyetlerin paralelliği var…

Büyük medeniyetlerin atasözleri de güçlü, manası da derin…

Çinlileri her zaman ciddiye alırım, kurdukları medeniyeti çok önemserim.

Tarihte çok önemdirler…

Avrupalılar da iyidir ama Çinliler bir başka…

“Başkalarını azarlar gibi kendini azarla, kendini affeder gibi başkalarını affet. Çin”

“Bir ülkede küçük insanların gölgeleri uzuyorsa, o ülkede güneş batıyor demektir. Çin”

“Birine bir balık versen doyar bir defa; balık tutmayı öğret doysun ömür boyunca. Çin”

“Bir yıllık refah istiyorsan tahıl yetiştir, on yıllık refah istiyorsan ağaç yetiştir, yüz yıllık refah istiyorsan insan yetiştir. Çin”

“Yüreğinde yeşil bir dal saklarsan, şarkı söylemeye bir kuş gelecektir. Çin”

“Yürüyen üç aptal, oturan üç bilgeden daha çok yol alır. Çin”

“Önemli olan hayata yıllar değil, yıllara hayat katmaktır. Çin”

“Değişim rüzgârları eserken akıllılar yel değirmeni yapar, aptallarsa duvar örer. Çin”

“Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim. Çin”

“Bir köpeğin karnını doyuruyorsan ve ona barınak veriyorsan bu senin köpeğin sahibi olduğunu göstermez; köpeği bırak, geri gelirse köpeğin sahibi sensin demektir! Çin”

Ne kadar büyük sözler değil mi?

Ne diyor; eğitime yatırım yap, insanı eğit…

Ne kadar yaşadığın değil yaşadığın zaman içinde ne yaptığın önemlidir, diyor.

Konuşma, boş laf yapma üret…

Liyakatten bahsediyor, yetersiz kişilerin hak etmediği yerlere geldiklerinde o ülkenin sonunun geldiğini söylüyor.

Bu günün dünyasının keşfettiği empati kavramını kaç bin yıl öncesinden keşfetmiş, yaşam tarzı haline getirmiş, “kendini eleştir, kendinden başla…” diyor.

Eğitimin temeli olan “Yaparak, yaşayarak öğrenme…” yöntemini hayata geçirmiş…

Değişimin, dönüşümün, bilimin önemini kavramış…

Toplumsal yaşamın, insan ilişkilerinin ve de psikolojinin kitabını yazmış…

Çin bu gün güçlü ve medeni bir ülke ise bunu neye borçlu oldukları ortada…

Çin atasözleri her şeyi anlatıyor.