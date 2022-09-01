MENÜ ☰
Volimax
Pilot Garage Kartal
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Etkinlikler, Genel, Gezi-Alışveriş, Kadın, Kültür-Sanat, Magazin, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » ECE SEÇKİN KADIKÖY’DE SEVENLERİNİN İÇİNİ ISITTI!
ECE SEÇKİN KADIKÖY’DE SEVENLERİNİN İÇİNİ ISITTI!


Geçtiğimiz haftalarda yayınladığı ‘Güzelim’ adlı şarkısıyla müzik listelerinde zirveye oynayan güzel pop yıldızı Ece Seçkin, geçtiğimiz akşam Kadıköy Festival Park alanında kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranı ile buluştu.

İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Yunanca ve Türkçe şarkılardan oluşan repertuvarı ile konserden konsere koşan Ece Seçkin, bu defa aynı ruhla İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Tarzı, iddialı sahne şovları ve gündem yaratan duruşuyla milyonları peşinden sürükleyen Ece Seçkin, yürekleri hoplatan dans performansıyla da herkesi geride bıraktı.

Müziğin kalbinin adeta Kadıköy’de attığı olağanüstü gecede imzasını attığı hit şarkılarıyla soğuk havaya aldırış etmeden sevenlerini coşturan Ece Seçkin, enerjisiyle de müzikseverlerin içini ısıttı.

Sahnede ışıl ışıl parlayan ve giydiği cesur elbisesi ile göz kamaştıran Ece Seçkin, herkesi kendisine hayran bıraktı.

Galeri
📆 25 Eylül 2022 Pazar 20:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

ABS Kör Kalıp
Şeref Bey Döner

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

BAĞLANTILAR