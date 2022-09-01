ECE SEÇKİN KADIKÖY’DE SEVENLERİNİN İÇİNİ ISITTI!

Geçtiğimiz haftalarda yayınladığı ‘Güzelim’ adlı şarkısıyla müzik listelerinde zirveye oynayan güzel pop yıldızı Ece Seçkin, geçtiğimiz akşam Kadıköy Festival Park alanında kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranı ile buluştu.

İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Yunanca ve Türkçe şarkılardan oluşan repertuvarı ile konserden konsere koşan Ece Seçkin, bu defa aynı ruhla İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Tarzı, iddialı sahne şovları ve gündem yaratan duruşuyla milyonları peşinden sürükleyen Ece Seçkin, yürekleri hoplatan dans performansıyla da herkesi geride bıraktı.

Müziğin kalbinin adeta Kadıköy’de attığı olağanüstü gecede imzasını attığı hit şarkılarıyla soğuk havaya aldırış etmeden sevenlerini coşturan Ece Seçkin, enerjisiyle de müzikseverlerin içini ısıttı.

Sahnede ışıl ışıl parlayan ve giydiği cesur elbisesi ile göz kamaştıran Ece Seçkin, herkesi kendisine hayran bıraktı.

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