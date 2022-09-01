Yusuf Demir konusu

Süper Lig’e milli maç arası verildi ama Türkiye’de gündem bitmez. Şimdi de Galatasaraylı oyuncu Yusuf Demir’in Türk statüsünde oynayıp oynayamayacağı tartışılıyor.

Tartışma bir kenara dursun konuya bodoslama dalıyorum. Madem Yusuf Demir için oyun oynanırken kural değişmez diyorlar o halde sırf Fenerbahçe başarısız olduğu için Rezerv Lig’i neden iptal ettiniz? Sezon ortasında 13 hakem neden görevden alındı?

2019-2020 sezonu için küme düşme neden kaldırıldı? Bu kurallar söz konusu Galatasaray olunca mı değişmez oluyor? Ayrıca Yusuf Demir konusu sadece Galatasaray’ın değil, Türkiye’nin konusudur. Yusuf Demir Türk statüsünde oynar ve milli takım için de kazanım olur.

Bu arada Galatasaray Kulübünün sponsorluk anlaşmasını TV’den takip ettim. Başkan Dursun Özbek’in konuşmasında şu dikkatimi çekti: “Türkçe konuşamayan ama Türk statüsünde oynayan futbolcular var” Dursun başkanın bu açıklaması o kadar doğru ki. Ama bunu kime nasıl anlatacaksın. Dedim ya söz konusu Galatasaray olunca nedense kurallar değişmez oluyor. Sonuç olarak Yusuf Demir, Türk oğlu Türk’tür ve Türk oyuncu statüsünde oynamalı, milli takıma kazandırılmalıdır.