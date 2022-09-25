19 – 25 Eylül 2022 Haftalık Burç Astroloji: 19 Eylül Haftanın EN Yoğun Günü!

Haftanın En Düşük katsayılı ve yoğun günü 19 Eylül Pazartesidir. Bu günde Tr Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Neptün, Plüto -1 seviyesinde olacaktır. 19 Eylülde zayıf fay hatllarında şiddetli depremler, olumsuz hava şartları ve kazaları olabilir. Hafta boyu genelde Başak ve Balık burcuna denk gelen astrolojik evlerimiz en düşük katsayıda olup Koç burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıda olacaktır. Hafta boyu Koç burcuna denk gelen evimizle ilgili konulara yönelebilir Başak ve Balık burcuna denk gelen evlerimize temkinli davranabiliriz.

Hafta boyu ve bilhassa 19 Eylülde Tr Güneş, Merkür, Jüpiter, Neptün -1 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Başak, Koç, İkizler, Yengeç, Terazi, Yay, Oğlak, Balık olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanlara çeşitli fırsatlar sunabilir. Örneğin Natal Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden, Suriye Başkanı Esad, Natal Marsı Aslan olan Macron, Donald Trump, Zelenski, Natal Marsı Kova olan Julian Assange, Elon Musk, Kuzey Kore Lideri Kim Jong gibi kişiler ile Natal Marsı Aslan olan İsrail, Çin, Natal Marsı Akrep olan Kuzey Kore, Azerbaycan, Japonya, Natal Marsı Boğa olan Tayvan gibi ülkeler Tr Güneş, Merkür, Jüpiter ve Neptünden çeşitli fırsatlar elde edebilirler.

19 Eylül haftası boyunca Dünya genelinde talepkarlık, egoistlik, şiddet ve delilik prim yapabilir. Her türlü iletişim ve ulaşımda aksaklık, yavaşlık, kazalar olabilir. 19 Eylül haftası boyunca Tr Merkürün düşük katsayıda olması casusluk ve hacker olaylarına da işaret etmektedir. Özellikle Natal Marsı Aslan olan İsrail ile Natal Güneşi Balık olan İran arasında bir casusluk ve hacker olayı olası olabilir.

19 Eylül haftası boyunca Terazi burcu Putin’in de Merkürden ötürü bir takım casusluk ve hacker olaylarına dikkat etmesi gerekebilir. Casusluk ve Hacker olayları İsrail, Çin, Kuzey Kore yada Tayvan kaynaklı olabilir.

19 Eylül haftasında Julian Assange, Elon Musk gibi isimler bir takım gizli bilgi ve belgelerden fayda elde edebilirler.

19 Eylül haftasından itibaren Tr Neptünün katsayısı düşeceğinden Balık burçlarının da keyifleri kaçabilir ve hastalıklara açık hale gelebilirler. Balık burcu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başkanı Miçotakis’in katsayıları düşeceğinden saldırılara açık hale gelebilirler.

21 Eylülde Tr Ay Aslan burcunda +4 katsayısında bütün burçları ama bilhassa Natal Marsı Koç, Boğa, Terazi, Akrep olanları son derece olumlu etkileyebilir. Olumlu etki alanlar Tr AY hangi evlerindeyse o konulardan kaynaklı verim ve güvenliklerini arttırabilirler. 21 Eylülde Natal Marsı Terazi olan Türkiye’yi son derece olumlu etkileyebilir. 21 Eylülde Türkiye ve/veya Suriye NATO’dan, ABD Başkanı Biden’dan son derece olumlu etkiler alabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 22 Eylülde Tr Marsın katsayısı (+4) son derece yüksek olup Natal Marsı İkizler, Koç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Kova, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Tr Marsdan olumlu etki alanların enerjisi artabilir. Örneğin Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve/veya Suriye’Nin 21 Eylülde Tr Aydan 22 Eylülde Tr Marsdan +4 katsayısında olumlu etkiler alması ülke güvenliği açısından son derece olumlu olabilir.

19 Eylülde Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, göçük ve toprak kaymaları, şiddet ve terör olayları olumsuz hava koşulları ve kazaları olasıdır.

19 Eylül zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

19 Eylül olumsuz hava şartları ve kazaları olabilir.

22 ve 23 Eylülde Ons Altında bir düşme olabilir.

19 Eylülde Ons Gümüş haftaya düşerek başlasa da 20, 21 Eylülde Ons Gümüş yükselebilir.

21, 22 Eylülde Dolar düşebilir.

21, 22 ve 24 Eylülde Bitcoin diğer günlere göre düşebilir.

21 Eylülde Dolar Euro karşısında yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

19 Eylül Haftası boyunca Başak, Balık burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Koç burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ———————————————————————————————————

(19 Eylül 6.ev Güneş, Venüs, 7.ev Merkür, 1.ev Jüpiter, 11.ev Satürn, 12.ev Neptün Dikkat, 21 Eylül 5.ev Ay, 3.ev Mars Süper)

Yükselen Boğa ——————————————————————————————————–

(19 Eylül 5.ev Güneş, Venüs, 6.ev Merkür, 12.ev Jüpiter, 10.ev Satürn, 11.ev Neptün Dikkat, 21 Eylül 4.ev Ay, 2.ev Mars Süper)

Yükselen İkizler ——————————————————————————————————–

(19 Eylül 4.ev Güneş, Venüs, 5.ev Merkür, 11.ev Jüpiter, 9.ev Satürn, 10.ev Neptün Dikkat, 21 Eylül 3.ev Ay, 1.ev Mars Süper)

Yükselen Yengeç ——————————————————————————————————–

(19 Eylül 3.ev Güneş, Venüs, 4.ev Merkür, 10.ev Jüpiter, 8.ev Satürn, 9.ev Neptün Dikkat, 21 Eylül 2.ev Ay, 12.ev Mars Süper)

Yükselen Aslan ——————————————————————————————————–

(19 Eylül 2.ev Güneş, Venüs, 3.ev Merkür, 9.ev Jüpiter, 7.ev Satürn, 8.ev Neptün Dikkat, 21 Eylül 1.ev Ay, 11.ev Mars Süper)

Yükselen Başak ——————————————————————————————————–

(19 Eylül 1.ev Güneş, Venüs, 2.ev Merkür, 8.ev Jüpiter, 6.ev Satürn, 7.ev Neptün Dikkat, 21 Eylül 12.ev Ay, 10.ev Mars Süper)

Yükselen Terazi ——————————————————————————————————–

(19 Eylül 12.ev Güneş, Venüs, 1.ev Merkür, 7.ev Jüpiter, 5.ev Satürn, 6.ev Neptün Dikkat, 21 Eylül 11.ev Ay, 9.ev Mars Süper)

Yükselen Akrep ——————————————————————————————————–

(19 Eylül 11.ev Güneş, Venüs, 12.ev Merkür, 6.ev Jüpiter, 4.ev Satürn, 5.ev Neptün Dikkat, 21 Eylül 10.ev Ay, 8.ev Mars Süper)

Yükselen Yay ——————————————————————————————————–

(19 Eylül 10.ev Güneş, Venüs, 11.ev Merkür, 5.ev Jüpiter, 3.ev Satürn, 4.ev Neptün Dikkat, 21 Eylül 9.ev Ay, 7.ev Mars Süper)

Yükselen Oğlak ——————————————————————————————————–

(19 Eylül 9.ev Güneş, Venüs, 10.ev Merkür, 4.ev Jüpiter, 2.ev Satürn, 3.ev Neptün Dikkat, 21 Eylül 8.ev Ay, 6.ev Mars Süper)

Yükselen Kova ——————————————————————————————————–

(19 Eylül 8.ev Güneş, Venüs, 9.ev Merkür, 3.ev Jüpiter, 1.ev Satürn, 2.ev Neptün Dikkat, 21 Eylül 7.ev Ay, 5.ev Mars Süper)

Yükselen Balık ——————————————————————————————————–

(19 Eylül 7.ev Güneş, Venüs, 8.ev Merkür, 2.ev Jüpiter, 12.ev Satürn, 1.ev Neptün Dikkat, 21 Eylül 6.ev Ay, 4.ev Mars Süper)