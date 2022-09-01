DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL’DA OLACAK: GEG2022 İÇİN GERİ SAYIM

Uluslararası espor takımlarının dev rekabetine sahne olan Global Espor Oyunları’nın (GEG2022) ikincisi bu yıl 14-18 Aralık’ta İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Dünyanın en iyi espor oyuncularının İstanbul’da kozlarını paylaşacağı etkinlik için geri sayım başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, şehrin sakinlerine sporun tüm dallarında hizmet vermeye ve öncü adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye’de ilk espor eğitimi veren kurumların başında gelen Spor İstanbul, heyecanla beklenen Global Espor Oyunları’nı (GEG2022) İstanbul’da hayata geçirmek için gün saymaya başladı. Geçtiğimiz sene ilki Singapur’da yapılan Global Espor Oyunları bu yıl aralık ayında İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenecek. Dünyanın en iyi espor takımları ve oyuncuları 14-18 Aralık’ta İstanbul’da bir araya gelerek kozlarını paylaşacak. Yenilikçi vizyonu ile espordaki gelişmeleri yakından takip eden Spor İstanbul, GEG2022 ile Türkiye’deki espor oyuncuları ve takipçilerine muhteşem deneyimler yaşama fırsatı sunacak. Dört gün boyunca devam edecek espor müsabakalarının yanı sıra müzik, sanat ve teknolojinin birleştiği festival ile GEG2022 İstanbul’a renk katacak. GEG2022’de yer alacak oyunlar ve takımlar ilerleyen haftalarda netlik kazanacak.



“GENÇLERE VİZYON KAZANDIRACAK”

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “Esporu yakından takip ediyoruz ve Türkiye’deki gelişimine destek vermek için çalışıyoruz. Bu sebeple ilki Singapur’da yapılan Global Espor Oyunları’nın ikincisini İstanbul’da düzenlemek için Türkiye Espor Federasyonu ile birlikte yaptığımız girişimlerden olumlu sonuç aldık. Küresel çapta bir etkinliğin ev sahipliğini üstlenerek özellikle gençlere esporun nereye gideceği konusunda vizyon kazandırmayı ve gelecek için ilham vermeyi hedefliyoruz. 64 farklı ülkeden esporcuların katılacağı GEG2022, aralık ayında İstanbul’u Asya ve Avrupa’nın kesiştiği noktada bir etkinlik merkezi haline getirecek. Organizasyon komitesi, etkinlikte son derece ilgi çekici oyunlar sunmaya kararlı.” diye konuştu.



GEF VE GEG NEDİR?

16 Aralık 2019’da Singapur’da kurulan Global Espor Federasyonu (GEF), dünyanın espor topluluğu için bir organizasyon oluşturma vizyonundan hareketle dünya çapında 100’den fazla üye federasyonun üyeliğiyle oluştu. 25’ten fazla stratejik ve ticari ortağı olan GEF, misyonunu yerine getirmeye ve espor ve katılımcıları için potansiyeli en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için espor endüstrisinden paydaşları bir araya getiren kapsayıcı bir platform üzerine kurulmuştur. Global Espor Oyunları (GEG), GEF’in en büyük etkinliğidir.