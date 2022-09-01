Yeni Eğitim Öğretim Yılı Açılışında İstanbul Atatürk Fen Lisesi Canlı Yayınların merkezi oldu

Eğitim öğretim yılı başladı. 70 bin üzerinde okul çalan ilk ders zili ile sınıflarını doldurdu.

Eğitim öğretim yılı geçen hafta başlayan uyum eğitimi ile fiilen başlamış olsa da tüm öğrenciler için 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başladı.

Birçok yayın kuruluşu okullardan canlı yayınlar yaparak eğitim öğretim coşkusunu ve heyecanını izleyicilerine taşıdı. Son yıllarda başarılarıyla adından sıkça söz ettiren İstanbul Atatürk Fen Lisesi ise birçok kanalın ilk gününde yayınları için tercih ettiği okul oldu.

1982 yılında kurulan okul ülkenin ikinci kurulan fen lisesi olarak biliniyor. LGS sonuçlarına göre öğrenci kabul edilen okulda YKS başarısı oldukça yüksek. Bunun yanında okulun son yıllarda her alanda hissedilir yükselişi gözlerden kaçmıyor.

Okul yönetimi kadrosunu çok titiz bir şekilde kurmaya çalışmış. Çalışmaları iyi bir görev dağılımı ile planlamış. Öyle ki okul içinde her öğretmenin ciddi bir ek çalışma içinde olduğunu söylemek mümkün. Öğretmenlerin proje veya olimpiyat çalışmalarına ayrıca önem verdiği, bu alanlardaki öğrenci kazanımlarını çok önemsediği de biliniyor.

Yapılan çalışmalar karşılığında ise öğrenciler başarıdan başarıya koşuyor. Okulun yetenekli öğrencileri geçtiğimiz yıl TÜBİTAK Liselerarası Araştırma Projeleri Yarışması’nda iki ülke derecesi ile okul yönetiminin pedagojik yatırımlarını ne kadar planlı yaptığını gösteriyor. Bu öğrencilerin şu anda yurt dışında ülkemizi projeleri ile temsil etmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını da belirtelim.

Bilimin her alanında etkin rol oynayan okulda en büyük uğraşı alanlarından biri de bilim olimpiyatları. Bu alanda da son üç yılda çok ciddi gelişmeler gözlemleniyor. Öyle ki yıllardır milli takım hasreti çekilen branşlarda artık milli takıma öğrenci göndermek olağan bir hale gelmeye başlamış. Bir çok organizasyonda en çok madalyayı bu okul almaya başlamış. Üstelik daha önce katılma başarısı sağlayamadıkları organizasyonlarda bile durum böyle. Bu başarıda yeni yapılan okullarının fiziki imkânlarını arttırması da ciddi pay sahibi.

Akıllı okul teknolojisi kullanılan okulda robotik atölyesi gibi sınıflarda kurgulanarak öğrencilerin hayal gücü özgür bırakılıyor. Bu alanın aktif bir şekilde kullanılmasını teşvik eden okul yönetimi zaman zaman hafta sonları dahi bu atölyeyi kullanabilme imkanı tanıyor.

Çevre illerdeki öğrencilere de ulaşmak istiyorlar

Okulda beş yıldır matematik ve fen bilimleri yarışmaları düzenleniyor. Matematik alanındaki yarışmalarında daha fazla öğrenciye ulaşmak isteyen okul bu yıl yarışmasının kapsamını genişletmek istiyor.

Bilimsel çalışmalarını tamamlayan okul bundan sonra ikinci kısmı devreye sokmuş. Öğrencilerin dünyaya daha geniş pencereden bakmasını sağlayacak Avrupa Birliği Projeleri üretecek kadroyu oluşturmuş. Hali hazırda bir çok proje ile öğrenci hareketliliği planlamaları yapılıyor. Böylelikle teorik ve deneysel çalışmalarını tamamlayan öğrencilerin artık aktif üretim aşamasına geçmesi planlanıyor.

Patent başvurusunda ilginç sıralama

En az meslek liseleri kadar patent üreten okul, ülkenin en fazla patentine sahip okulu. Patent sayısının son iki yıl içinde ciddi oranda artış göstermesi çağa ayak uydurabilen bir okul olduğunun da kuvvetli bir göstergesi olarak ele alınıyor.

Kültür sanat etkinlikleri tam gaz

Tüm bunlar olurken öğrencilerin sanatsal ve kültürel gelişimlerini de düşünen okulda öğle aralarında öğrencilerin keman resitallerine, müzik dinletilerine, hoş geldin partilerine ya da kültürlerini bütünleştirebilecekleri YÖREFEST etkinliklerine rastlamak sizi oldukça şaşırtabilir. Ya da bir spor müsabakasından derece ile döndüklerini görmek.

Ayrıca bahçede seramik yapan öğrencileri görürseniz bu da sizi şaşırtmasın. Her bir etkinliğin arkasında çok ciddi bir eğitim kadrosu ve yönetim var. Her bir etkinlik öğrenci ihtiyaçlarına göre planlanıyor.

Galeri