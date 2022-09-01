Küçükçekmece’de Yılmaz Güney Sergisi

Sanatçı Yılmaz Güney’in anısına, Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde. “Endişesiz bir ülke, endişesiz bir dünya için…” başlığı altında bir sergi açıldı.

Projenin yayın yönetmenliğini Küçükçekmece Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Yayın danışmanlığını ise Yasemin Bektaş yapıyor.

Serginin açılışında proje sahibi Tahir Yüksel ile Güney Özkılınç bir konuşma yaptı. Yılmaz Güney’i 1966 yılında tanıdığını belirten Tahir Yüksel, 1968-1974 yılları arasında dergilerden fotoğraflarını keserek takip etmeye başladığını, film şirketlerinden edindiği fotoğraf ve belgeler ile bir arşiv oluşturduğunu, bunların bir kısmının bu sergide yer aldığını, ayrıca fotoğraflardan oluşan “Karanlıktaki Işık” adlı bir kitabı bulunduğunu söyledi. Güney Özkılınç da, Yılmaz Güney’i “Sinemanın Güney’i” adlı kitabında anlatmaya çalıştığını, dünyadaki en geniş Yılmaz Güney arşivinin Tahir Yüksel’de olduğunu ve bunları Yılmaz Güney Vakfı’na kazandırdığını ifade ederek, Tahir Yüksel’in Yılmaz Güney sevgisine vurgu yaptı.

Sergide Yılmaz Güney’in hayatı, filmografisi, ödülleri ve anıları içeren görseller ile fotoğraflar yer alıyor. 9 Eylül’de açılan sergi, 1 Ekim tarihine kadar açık kalacak.