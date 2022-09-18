12 – 18 Eylül 2022 Haftalık Burç Astroloji: Haftanın EN Yoğun Günleri 13 ve 18 Eylül!

Bu hafta da 13 ve 18 Eylül olmak üzere 2 kritik gün var. 13 Eylül -11 ile Negatif Katsayılı Transitlerin en düşük olduğu gün. 18 Eylül ise Negatif ve Pozitif Transitlerin Toplamının en düşük olduğu gün.

13 Eylülde Tr Ay ve Jüpiter Koç burcunda -2 katsayısında olup fanatik kişilerin ülke güvenliklerini olumsuz etkileyeceği bir gün olabilir. 13 Eylül 11 Eylülün devamı gibi düşünülebilir. 11 Eylül ayın en düşük katsayılı ve Tehlikeli günüdür. 11 Eylül ve devamı 13 Eylülde bir takım fanatik kişi ve grupların saldırı planları yapmaları ve bunu hayata geçirmeleri olasıdır.

13 Eylülde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olasıyken 18 Eylülde olumsuz hava koşulları ve kazaları olasıdır.

11 Eylülde Ay ve Jüpiter yani Yengeç ve Yay Koç burcunda kavuşuyor ve bu kavuşumun olası olumsuz etkileri 13 Eylüle kadar devam ediyor. 11 ve 13 Eylül Transitler İran’ı ve Natal Güneşi Yay Marsı Yengeç olan İran Başkanı İbrahim Reisi’yi işaret ediyor. 11 ve 13 Eylülde İbrahim Reisi’nin katsayıları düşüyor ve hem kendisi hem de çevresi olumsuz etkiler alıyor. 11 – 13 Eylül Koç burcu İran için bir tehlikeye işaret ediyor olabilir.

13 Eylülde Tr Ay -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan**, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova** olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Başak, Balık olanlara fırsatlar sunabilir. 13 Eylülde Boğa burcu İsrail ile Yengeç burcu Amerika’nın Natal Marsı Balık olan İran’dan son derece olumsuz etkiler alması olasıdır. Belki de İran’ın içindeki olası karışıklık dışındaki ülkelere terör olarak yansıyabilir.

13 Eylülde bilhassa Aslan ve Kovalar Tr Aydan iki misli olumsuz etkiler alabilir. Örneğin Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Zelenski Tr Aydan 13 Eylülde son derece olumsuz etkiler alabilir. Zelenski’nin Natal Marsı Yengeç olan Çin Başkanı ve Putin’in destekçisi Şi Cinping’e çok dikkat etmesi gerekebilir. 13 Eylülde Zelenski’nin Natal Marsı Başak olan kendi ülkesi Ukrayna içindeki kişilere de çok dikkat etmesi gerekebilir.

Tr Jüpiter hafta boyu ve bilhassa 13 Eylülde Natal Güneş ve Marsı Koç, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanlara çeşitli fırsatlar sunabilir. Örneğin 13 Eylülde Natal Güneşi İkizler Marsı Aslan olan Trump Natal Marsı Akrep olan Biden’dan Jüpiteryan (Hukuksal) konularda olumsuz etkiler alabilir. Ancak Trump’ın da Natal Marsı Aslan olduğundan Jüpiter bir yandan sıkıntı verirken bir yandan eline çeşitli fırtsatlar verebilir.

13 Eylül Putin Jüpitere Dikkat!

13 Eylülde Natal Güneşi Terazi Marsı Yay olan Putin’in -2 katsayısındaki Jüpitere ve sembolize ettiklerine çok dikkat etmesi gerekebilir. Örneğin hafta boyu ve bilhassa 13 Eylülde Putin’in Macron, Biden, Zelenski gibi isimlere Jüpiteryan (hukuksal) konularda dikkat etmesi gerekebilir. Bu isimler Putin’i yargılatmak isteyebilir. Ancak Putin’in Natal Marsı Yay olduğundan Tr Jüpiter -2 katsayısına düşeceğinden Putin hareket ve davranışlarında abartıya kaçabilir ve iyice şimşekleri üzerine çekebilir.

13 Eylülde Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Eroğan’ın da Tr Jüpitere (hukuksal) dikkat etmesi gerekebilir. Hafta boyu ve bilhassa 13 Eylülde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yay burcu Kılıçdaroğlu arasında Jüpiteryan (hukuksal) konularda sert tartışmalar olabilir. 13 Eylülde hem Putin’in hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Natal Marsı Akrep olan ABD Başkan Biden’a bir takım yargısal konularda çok dikkat etmeleri gerekebilir.

Tr Merkür hafta boyu ama bilhassa 12 ve 17 Eylülde -2 katsayısında olup Natal Güneşi Terazi, Koç, Yengeç, Oğlak olanları son derece olumsuz etkileyebilir. Merkür düşük katsayıda her türlü casusluk ve hacker faaliyetlerini, iletişim problemlerini ifade etmektedir. Merkür Terazi burcunda -2 katsayısında olduğundan ikili ilişkilerde ve diplomatik konularda ikiyüzlülüğü de sembolize etmektedir.

12 ve 17 Eylülde Natal Güneş ve Marsı Terazi olan Suriye ile Natal Güneşi Yengeç Marsı Koç olan Irak’da her türlü iletişimde problemler, hacker ve casusluk olayları patlak verebilir. 17 Eylülde Tr Merkürden Natal Güneş ve Marsı Terazi, Koç, İkizler, Yengeç, Başak, Yay, Oğlak, Balık olanlar da olumsuz etkiler alacağından Terazi burcu Putin’in her türlü casusluk ve hacker olaylarına dikkat etmesi gerekebilir. 17 Eylülde Natal Marsı Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanlar ise Tr Merkürden fırsatlar elde edebilir. Örneğin Putin’in düşmanları Zelenski ve Biden 17 Eylülde Tr Merkür ile Putin’e ait bir takım bilgi ve belgelere erişebilirler. 17 Eylülde Putin’in ayrıca Natal Marsı Akrep olan Esad’a da dikkat etmesi gerekebilir.

17 Eylülde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Natal Marsı Akrep olan Biden ve Esad’a her türlü bilgi, belge açısından dikkat etmesi gerekebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 17 Eylülde Natal Marsı Aslan olan İsrail’in Tr Merkür ve Jüpiterden Koç burcu İran’a karşı çeşitli fırsatlar elde etmesi olasıdır. 17 Eylülde İran’a karşı bir takım casusluk ve hacker olayları olabilir.

12 Eylülde Tr Mars +5 katsayısında olup Natal Marsı İkizler, Koç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Kova, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Olumlu etki alan bu kişi ve gruplarda bir canlanma ve aktiflik olabilir. 12 Eylülde Tr Mars hangi evimizdeyse o konularda yeni başlangıçlar yapabiliriz.

16 Eylülde Tr Ay da +5 katsayısında olup Natal Marsı bilhassa Aslan, Başak, Kova, Balık olanları son derec olumlu etkileyebilir. Örneğin Natal Marsı Balık olan İran ile Natal Marsı Aslan olan İsrail kendilerini güvence altına alabilirler.

13 Eylülde Astro Carto Grafide Tr Ay, satürn ve Uranüsden olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, toprak kayması, göçükler, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar olasıdır.

13 Eylül zayıf fay hatlarında şiddetli Depremler olabilir.

18 Eylül olumsuz hava koşulları ve kazaları.

13 Eylülde Ons Altın diğer günlere göre düşebilir. Ama 16 Eylülde Ons Altın yükselebilir.

12 – 13 Eylülde Ons Gümüş diğer günlere göre düşebilir.

16 Eylülde Dolar diğer günlere göre yükselebilir.

18 Eylülde Bitcoin diğer günlere göre düşebilir.

16 Eylülde Dolar Euro karşısında yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

12 Eylül Haftası boyunca Oğlak burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Boğa, Kova burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç —————————————————————–

(13 Eylül 1.ev Ay ve Jüpiter Dikkat, 12 Eylül 3.ev Mars, 16 Eylül 3.ev Ay Süper)

Yükselen Boğa —————————————————————–

(13 Eylül 12.ev Ay ve Jüpiter Dikkat, 12 Eylül 2.ev Mars, 16 Eylül 2.ev Ay Süper)

Yükselen İkizler —————————————————————–

(13 Eylül 11.ev Ay ve Jüpiter Dikkat, 12 Eylül 1.ev Mars, 16 Eylül 1.ev Ay Süper)

Yükselen Yengeç —————————————————————–

(13 Eylül 10.ev Ay ve Jüpiter Dikkat, 12 Eylül 12.ev Mars, 16 Eylül 12.ev Ay Süper)

Yükselen Aslan —————————————————————–

(13 Eylül 9.ev Ay ve Jüpiter Dikkat, 12 Eylül 11.ev Mars, 16 Eylül 11.ev Ay Süper)

Yükselen Başak —————————————————————–

(13 Eylül 8.ev Ay ve Jüpiter Dikkat, 12 Eylül 10.ev Mars, 16 Eylül 10.ev Ay Süper)

Yükselen Terazi —————————————————————–

(13 Eylül 7.ev Ay ve Jüpiter Dikkat, 12 Eylül 9.ev Mars, 16 Eylül 9.ev Ay Süper)

Yükselen Akrep —————————————————————–

(13 Eylül 6.ev Ay ve Jüpiter Dikkat, 12 Eylül 8.ev Mars, 16 Eylül 8.ev Ay Süper)

Yükselen Yay —————————————————————–

(13 Eylül 5.ev Ay ve Jüpiter Dikkat, 12 Eylül 7.ev Mars, 16 Eylül 7.ev Ay Süper)

Yükselen Oğlak —————————————————————–

(13 Eylül 4.ev Ay ve Jüpiter Dikkat, 12 Eylül 6.ev Mars, 16 Eylül 6.ev Ay Süper)

Yükselen Kova —————————————————————–

(13 Eylül 3.ev Ay ve Jüpiter Dikkat, 12 Eylül 5.ev Mars, 16 Eylül 5.ev Ay Süper)

Yükselen Balık —————————————————————–

(13 Eylül 2.ev Ay ve Jüpiter Dikkat, 12 Eylül 4.ev Mars, 16 Eylül 4.ev Ay Süper)