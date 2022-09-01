İBB’den Kadınların İstihdam Edileceği Yeni Beltur Dondurma satış noktaları

İBB, kadın istihdamı projelerine yenisini ekledi. Özel sektör tarafından yürütülen “Kadın Emeğiyle Güzelleşen Külahlar” projesiyle iş birliği başlatıldı. Proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan 40 kadın, Beltur Dondurma noktalarında çalışmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Beltur, kadınların iş yaşamında daha fazla yer edinebilmesi için projeler üretmeye devam ediyor. Beltur, Carte D’or markasının yürüttüğü “Kadın Emeğiyle Güzelleşen Külahlar” projesiyle iş birliği başlattı.

40 KADINA İSTİHDAM

Kadın istihdamını artırmak amacıyla yola çıkılan projeye başvuran adaylara, öncelikle mesleki ve teknik eğitimler verildi. İBB Kariyer üzerinden başvuruda bulunan tüm kadınlar; ‘Kaşıkçılık ve Sunum Teknikleri’, ‘Servis Kültürü’, ‘Krep ve Waffle Yapımı’, ‘Fiyat Dengesi’, ‘Gelir-Gider Tablosu’ olmak üzere toplam 10 modülden oluşan geniş çaplı eğitim aldı. Eğitimlerini tamamlayan 40 kadın, İstanbul’un farklı güzergahlarındaki Beltur Dondurma satış noktalarında işe başladı.

Beltur Genel Müdür Yardımcısı Emir Sami İşmen, kadın istihdamını artırmaya yönelik bu ve benzeri proje çalışmalarının artırılacağını belirterek Kadın Emeği ile Güzelleşen Külahlar Projesi ile olan iş birliğinin devam edeceğini söyledi. İşmen, Beltur Dondurma noktalarının da yakın zamanda 40’a ulaşacağını söyledi.

BELTUR DONDURMA KONSEPTİ

Kadın istihdamını destekleyen ‘Beltur Dondurma’ konsepti, ilk etapta 20 farklı noktada hizmete başladı.

Hizmet verilen noktalar; Anadolu ve Avrupa yakası sahil şeridi, Dalyan, Caddebostan, Şaşkınbakkal, Suadiye, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyyapaşa, Atalar, Pendik, Tuzla, Bakırköy, Avcılar, Kadıköy, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu önü, Hacıosman Atatürk Kent Ormanı ve Maçka Demokrasi Parkı’nda bulunuyor. Projeyle birlikte, Beltur Dondurma noktalarının artırılarak, daha çok kadına istihdam olanağı sağlaması amaçlanıyor.