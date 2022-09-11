05 – 11 Eylül 2022 Haftalık Burç Astroloji: 06 ve 11 Eylül Haftanın EN Yoğun Günleri!

06 ve 11 Eylül haftanın en düşük katsayılı günleridir. 06 Eylülde hem şiddetli depremler hem de olumsuz hava koşulları olabilir. 11 Eylülde de olumsuz hava şartları ve kazaları olabilir.

Bu hafta 06 ve 11 Eylül gibi 2 tane tehlikeli ve düşük katsayılı günümüz var. 10 Eylülde Dolunay olsa da 11 Eylülde Tr Ay Koç burcunda ve -3 katsayısında olacağından Dolunaydan daha tehlikeli konuma gelebilir. 11 Eylülde Tr Aya Koç burcunda -3 katsayısındaki Tr Jüpiter de eşlik edecektir. 11 Eylül denince akla Amerika’da 11 Eylül 2001’deki İkiz Kule Saldırıları gelmektedir. 11 Eylülde bu sefer Koç burcu İran’a terör saldırıları olabilir. Natal Güneşi Koç Marsı Balık olan İran 11 Eylül günü Tr Ay ve Jüpiterden son derece olumsuz etkiler alabilir. İran’ın içinde ülke güvenliğine yönelik fanatik dini temalar taşıyan terör saldırıları olabilir.

11 Eylülde İran’a yapılacak olası saldırıdan Natal Marsı Aslan olan İsrail sorumlu olabilir. 11 Eylülde Natal Güneş ve Marsı Koç, İkizler**, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay**, Oğlak, Kova, Balık olanlar Tr Aydan olumsuz etki alırken Natal Marsı Boğa, Akrep olanlar çeşitli fırsatlar elde edebilirler. Tr Ay düşük katsayıda güvenlik ve verimsizlik problemlerine işaret etmektedir. 11 Eylülde bilhassa İkizler ve Yay burçlarının güvenlik ve verimlerine çok dikkat etmeleri gerekebilir. Örneğin İkizler burcu Trump yada Yay burcu Macron veya İran Başkanı Yay burcu İbrahim Reisi hem ülkesi hem de kendi adına 11 Eylülde çok dikkat etmelidir.

11 Eylülde Natal Güneş ve Marsı Koç, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık olanlar Tr Jüpiterden olumsuz etki alırken Natal Marsı Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanlar Jüpiteryan fırsatlar elde edebilirler. Örneğin Natal Marsı Aslan olan İsrail Tr Jüpiterden alacağı bir fırsatla İran’a bir saldırı düzenleyebilir. İran gibi Natal Güneşi Koç Marsı Balık olan kişi ve kurumların 11 Eylül günü zor durumda kalmaları mümkündür.

11 Eylülde Natal Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden’ın da İran’a yapılacak olası saldırıda parmağı olabilir. Biden aynı zaman da Natal Güneşi Koç Marsı Balık olan Blinken’ı da Tr Ay ve Jüpiter açısından olumsuz etkileyebilir. 11 Eylülde Biden ve Blinken çatışabilir. 11 Eylülde Biden rakibi İkizler burcu Trump’ı da Tr Ay bazında köşeye sıkıştırabilir. Trump’ın 11 Eylülde kendi güvenliğine çok dikkat etmesi gerekebilir. 11 Eylülde Natal Marsı Akrep olan Biden Koç burcu NATO’yu da Tr Ay ve Jüpiter bazında olumsuz etkileyebilir.

11 Eylül günü Terazi burcu Suriye’nin de Tr Ay ve Jüpiterden olumsuz etkiler alması olasıdır. 11 Eylülde Suriye’nin de ülke güvenliği ihlal olabilir. 11 Eylülde Tr Ay ve Jüpiter Koç burcunda -3 katsayısında olacağından fanatik teröristlerin saldırıları olasıdır. 11 Eylülde Başak burcu Ukrayna’ya da Tr Ay ve Jüpiter ile terör saldırıları olabilir. Natal Marsı Aslan olan Zelenski kendi ülkesine yapılacak bir saldırıdan sorumlu tutulabilir. Ama esas hedefte Terazi burcu Putin olabilir. 11 Eylülde Putin’in de Tr Ay ve Jüpitere dikkat etmesi gerekebilir.

11 Eylül günü Natal Güneşi Terazi Marsı Aslan olan Çin ile Natal Güneşi Oğlak Marsı Boğa olan Tayvan arasındaki gerilim de artabilir. Natal Marsı Boğa olan Tayvan Çin’İn ülke güvenliğini Tr Ay bazında ihlal ederken Tr Jüpiter bazında iki ülke çatışabilir.

11 Eylül günü Natal Güneşi Balık Marsı Koç olan Yunanistan Başkanı Miçotakis de Tr Ay ve Jüpiterden olumsuz etkiler alabilir. 11 Eylülde Miçotakis’in bilhassa Natal Marsı Akrep olan Biden’a çok dikkat etmesi gerekebilir.

11 Eylülde Tr Ay bilhassa İkizler ve Yay burçlarını olumsuz etkileyeceğinden Dünya genelinde uçak ve hava yollarını ilgilendiren kazalar olabilir. Her türlü iletişim (hava, kara, deniz, internet) ve ulaşımda 11 Eylül günü dikkat etmek gerekebilir.

11 Eylülde en şanslı olanlar Natal Marsı Boğa ve Akrep olanlardır. Bu kişi ve gruplar hem Tr Ay hem de Tr Jüpiterden çeşitli fırsatlar elde edebilirler.

Hafta boyu ve bilhassa 08 ve 10 Eylülde Tr Mars +6 katsayısında olup Natal Marsı İkizler, Koç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Kova, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Tr Mars yüksek katsayıda bulunduğu eve canlılık ve enerji verir. Kişisel olarak Tr Mars hangi evinizdeyse ve olumlu etki alan grubun içindeyseniz o konularda aktif ve girişimci olabilirsiniz. Örneğin Natal Marsınız İkizler ve Tr Mars 11.evinizde ise 08 ve 10 Eylülde arkadaş ve tanıdıklardan çeşitli fırsatlar elde edebilir, yeni plan ve projeler yapabilirsiniz.

06 ve 08 Eylülde Astro Carto Grafide Tr Ay, Satürn, Uranüsden olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, göçükler, volkanik patlamalar, şiddet ve terör olayları, olumsuz hava şartları ve kazaları olabilir. 06 ve 08 Eylülde bilhassa Amerika’da şiddet ve terör olayları yaşanabilir. 06 ve 08 Eylülde Çin ve Tayvan’da şiddetli depremler ve/veya şiddet ve terör olayları olasıdır.

06 ve 08 Eylülde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

06 ve 11 Eylülde olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

07 Eylülde Ons Altın diğer günlere göre yükselebilir.

06 ve 07 Eylül Ons Gümüşde bir dalgalanma olabilir. Ons Gümüş önce düşebilir sonra yükselebilir.

09 Eylülde Dolar diğer günlere göre Yükselebilir.

Bitcoin 08 Eylülden itibaren son derece düşebilir.

07 ve bilhassa 09 Eylülde Dolar Euro karşısında son derece yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

05 Eylül Haftası boyunca Oğlak burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler, Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————————————————–

(11 Eylül 1.ev Ay, Jüpiter, 7.ev Merkür, 11.ev Satürn Dikkat, 08, 10 Eylül 3.ev Mars Süper)

Yükselen Boğa ————————————————————————–

(11 Eylül 12.ev Ay, Jüpiter, 6.ev Merkür, 10.ev Satürn Dikkat, 08, 10 Eylül 2.ev Mars Süper)

Yükselen İkizler ————————————————————————–

(11 Eylül 11.ev Ay, Jüpiter, 5.ev Merkür, 9.ev Satürn Dikkat, 08, 10 Eylül 1.ev Mars Süper)

Yükselen Yengeç ————————————————————————–

(11 Eylül 10.ev Ay, Jüpiter, 4.ev Merkür, 8.ev Satürn Dikkat, 08, 10 Eylül 12.ev Mars Süper)

Yükselen Aslan ————————————————————————–

(11 Eylül 9.ev Ay, Jüpiter, 3.ev Merkür, 7.ev Satürn Dikkat, 08, 10 Eylül 11.ev Mars Süper)

Yükselen Başak ————————————————————————–

(11 Eylül 8.ev Ay, Jüpiter, 2.ev Merkür, 6.ev Satürn Dikkat, 08, 10 Eylül 10.ev Mars Süper)

Yükselen Terazi ————————————————————————–

(11 Eylül 7.ev Ay, Jüpiter, 1.ev Merkür, 5.ev Satürn Dikkat, 08, 10 Eylül 9.ev Mars Süper)

Yükselen Akrep ————————————————————————–

(11 Eylül 6.ev Ay, Jüpiter, 12.ev Merkür, 4.ev Satürn Dikkat, 08, 10 Eylül 8.ev Mars Süper)

Yükselen Yay ————————————————————————–

(11 Eylül 5.ev Ay, Jüpiter, 11.ev Merkür, 3.ev Satürn Dikkat, 08, 10 Eylül 7.ev Mars Süper)

Yükselen Oğlak ————————————————————————–

(11 Eylül 4.ev Ay, Jüpiter, 10.ev Merkür, 2.ev Satürn Dikkat, 08, 10 Eylül 6.ev Mars Süper)

Yükselen Kova ————————————————————————–

(11 Eylül 3.ev Ay, Jüpiter, 9.ev Merkür, 1.ev Satürn Dikkat, 08 Eylül 5.ev Mars Süper)

Yükselen Balık ————————————————————————–

(11 Eylül 2.ev Ay, Jüpiter, 8.ev Merkür, 12.ev Satürn Dikkat, 08 Eylül 4.ev Mars Süper)