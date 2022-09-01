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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Fenerbahçe, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Spor, Toplum, Yaşam » Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü


Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular; 2 grup halinde pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

📆 01 Eylül 2022 Perşembe 18:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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