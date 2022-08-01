Bisiklet Sergisi, Adalar Müzesi Büyükada Aya Nikola ana binasında açılıyor

Adalar Müzesi “Bisiklet Sergisi”, “Bisiklet üzerinde 137 Yıl” temasıyla, 1 Eylül Perşembe günü Saat 16.00’da, Adalar Müzesi’nin Büyükada Aya Nikola ana binasında açılıyor.





“Bisiklet Sergisi”, Adalar’ın yıllar içinde alamet-i farikasına dönüşmüş bisikletin tarihine, İstanbul’a ve özellikle de Adalarımız’a gelerek yaygınlaşmasına ışık tutuyor. Ünlü yazarlardan sporculara, tarihi kişiliklerden, yerel halka bisikletle büyüyen, ada yollarını bisikletle arşınlayan pek çok Adalı’nın, yolu Adalar’dan geçmişlerin bisikletleri, aksesuarları, sözlü tarih anlatıları ve hatıraları serginin belkemiğini oluşturuyor.



Sergide yer alan yaklaşık kırk bisiklet arasında İnönü ailesinin, Mehmet Ali Aybar’ın, şair Zahrad’ın, ünlü bisiklet yarışçısı Garbis Bora’nın bisikletleri de var.



Dünyayı ilk kez bisikletle dolaşan İngiliz seyyah Thomas Stevens’ın 1885’da uğradığı Büyükada’ya dair yazdıkları ve Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan Nâzım Hikmet’e, yolu Adalar’a düşen sanatçıların bisikletli hikâyeleri de serginin bir parçası.



Adalılar’ın anılarındaki bisiklet hikâyelerinin geçmişten bugüne nasıl geldiğini mercek altına alan sergi aynı zamanda bisikletin işlevselliğin ötesinde günümüze damgasını vuran ‘sürdürülebilirlik’ özelliğine de gönderme yapıyor, karbon ayak izi olmaksızın araçtan amaca dönüşümünün altını çiziyor.



Türkiye’nin belki de ilk kapsamlı bisiklet sergisini gezecek ziyaretçiler, bisikletin tarihini kendi bisiklet anılarıyla harmanlarken, dünyamızı sarsan iklim krizini aşmak için pedallara nasıl asılabileceğimizi de bir kez daha hatırlayacaklar.



Altı ay açık kalacak serginin ana sponsoru Axa Sigorta. Accell Bisiklet-Carraro, Shimano gibi bisikletin önemli markalarının sponsorlukları yanı sıra, Müze Sergi İşleri, Jotun Boya, Decathlon da serginin destekçileri arasında.



Adalar Müzesi, “Bisiklet Sergisi”

Adalar’da Bisiklet Üzerinde 137 yıl



Sergi küratörü: Aydan Çelik

Editör ve Çevirmen: Melis Şeyhun Çalışlar

Tasarım Ekibi: Deniz Koç Çeliker, Buket Kaya Ataseven

Grafik Tasarım: Atölye Nor, Zehra Derya Koç

Sergi Uygulama: Ali Erkurt

Sözlü Tarih ve Videolar: Ayten Şele, Mehmet Ali Hancı