29 – 04 Eylül 2022 Haftalık Burç Astroloji: 30 Ağustos Ayın En Yoğun Günü!

30 Ağustos Hem Zafer Bayramı hem de Astrolojik Açıdan Toplam -13 Katsayısıyla Ağustos Ayının En Yoğun Günüdür. 30 Ağustos günü Tr Venüs ve Satürn -3, Uranüs -2 katsayısında olacaktır. 30 Ağustosda Tr Venüs Aslan burcunun 22.00 derecesinde (son derecesi) olacağından İkizler ve Yay burçları Tr Venüsden çift yönde olumsuz etki alabilirler. Yani 30 Ağustosdan itibaren hafta boyu Natal Güneş ve Marsı Aslan, Koç, Boğa, İkizler**, Başak, Terazi, Akrep, Yay**, Kova, Balık olanlar Tr Venüsden olumsuz etkiler alırken Natal Marsı Yengeç, Oğlak olanlar ise çeşitli fırsatlar elde edebilirler.

Hafta boyu ve bilhassa 30 Ağustosda Venüs yönetimindeki Boğa ve Terazi burcu evlerimiz hangileri ise o konulardan kaynaklı mal, mülk, para kayıpları olabilir. Örneğin Yükselen Aslanların 3.evi Terazi, 10.evi Boğa olduğundan komşu, kardeş, akraba, yakın çevre ile hayatınızdaki otoriter kişilerden (anne, baba, patron) olumsuz etkiler alabilirsiniz. Bu kişiler en çok İkizler (11.ev arkadaş ve tanıdıklar, plan ve projeler) ve Yay (5.ev hobiler, çocuklar, baba) burcu evlerinizi olumsuz etkileyebilir. İkizler ve Yay burcu evlerinize çok para gidebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 30 Ağustosda Natal Güneşi İkizler Marsı Aslan olan Trump Venüsyen kişi (Natal Güneş ve/veya Marsı Boğa/Terazi) ve gruplardan son derece olumsuz etkiler alabilir. 29 Ağustos haftası boyunca Tr Venüs Trump’ın (Yükselen Boğa) 4.evinde olacağından ev ve ailesiyle ilgili bir takım para konuları gündeme gelebilir. Trump’ın eşi Boğa burcu Melania Trump’In eşi ile arası bir takım Venüsyen konular yüzünden bozulabilir. Trump’In bir takım uygunsuz sosyal ve siyasi konuları da gündeme gelebilir. Kısaca Trump’ın başı 30 Ağustosda Venüs ile belada diyebiliriz.

30 Ağustosda Natal Güneşi Yay Marsı Aslan olan Fransa Başkanı Macron da Tr Venüsden olumsuz etkiler alabilir. Macron’Un başı bir takım sosyal, siyasi ve para konuları ile belada olabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 30 Ağustosda Natal Güneşi Terazi Marsı Yay olan Rusya Başkanı Putin de Tr Venüsden sosyal ve siyasi konularda olumsuz etkiler alabilir. 30 Ağustosda Putin’İn 12.evindeki Venüsyen gizli düşmanları İkizler burcundaki 10.evini (sosyal statü, kariyer) ve Yay burcundaki 4.evini (ev, aile, gayrimenkul) olumsuz etkilemeye çalışabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 30 Ağustosda Terazi burcu Suriye’Nin içinde Venüsyen sosyal ve siyasi karışıklıklar çıkabilir.

Dünya genelinde Tr Venüs bilhassa İkizler ve Yay burçlarını sembolize eden şeyleri olumsuz etkileyeceğinden ihmalkarlıklar her türlü iletişim ve ulaşımda aksamalara ve kazalara yol açabilir. Hafta boyu ve bilhassa 01 Eylülde trafik kazalarına, uçak kazalarına, her türlü iletişim ve ulaşımda kaza ve sorunlara dikkat etmek gerekebilir. 01 Eylülde olumsuz hava koşulları ve kazaları da olasıdır.

Tr Satürn hafta boyu ve bilhassa 29, 30 Ağustos ve 01 Eylülde -3 katsayısında olacağından Dünya genelinde Natal Güneşi Kova, Boğa, Aslan, Akrep olanları olumsuz etkileyebilir. Natal Marsı Koç, İkizler, Terazi, Yay olanlar ise Tr Satürnden çeşitli fısatlar elde edebilirler. Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Zelenski 29 ve 30 Ağustosda Tr Satürnden son derece olumsuz etkiler alabilir. Satürn düşük katsayıda engel, yasak ve ambargoları sembolize eder. 29 ve 30 Ağustosda Zelenski Satürnyen bir takım kişilerden engelleyici etkiler alabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 30 Ağustosda Boğa burcu İsrail Tr Satürnden bir takım engelleyici olumsuz etkiler alabilir. İsrail’in Natal Marsı Koç olan Filistin ve Natal Marsı Terazi olan Türkiye’den Satürnyen bazda olumsuz etkiler alması olasıdır. Büyük bir olasılıkla İsrail’in savaş suçu işlemesi ve otoritelerden engelleyici etkiler alması olasıdır.

30 Ağustosda Akrep burcu Biden’ın Satürnden aldığı engelleyici olumsuz etki devam etmektedir. Biden’ın sağlık sorunları ve/veya azledilme süreci gündeme gelebilir.

Boğa, Aslan, Akrep, Kovalar Tr Marsa Dikkat!

Mars Transiti her ne kadar katsayısını +5 seviyesine kadar yükseltse de Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanlar olumsuz etkiler alabilir. Tr Mars özellikle 29, 30 Ağustos ve 03 Eylülde +5 katsayısında olacağından Natal Marsı İkizler, Koç, Yengeç, Başak**, Terazi, Yay, Oğlak, Balık** olanları son derece iyi etkilerken Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları olumsuz etkileyebilir. Örneğin Boğa burcu İsrail Natal Marsı Balık olan İran’dan askeri açıdan olumsuz etkiler alabilir. İran İsrail’i bilhassa 30 Ağustosda askeri açıdan zorlayabilir.

30 Ağustosda herkes Tr Marsdan olumlu etki alırken Akrep burcu ABD Başkanı Biden’ın olumsuz etki alması olasıdır. 30 Ağustosda Biden’In bilhassa Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a çok dikkat etmesi gerekebilir. Kova burcu Zelenski’nin de Marsiyen kişi ve gruplara özellikle Koç burcu NATO’ya çok dikkat etmesi gerekebilir.

03 Eylül Tr AY (+5) Süper!

03 Eylülde Ay Transiti +5 katsayısında olup bütün burçları ama bilhassa Natal Marsı Aslan, Başak, Kova, Balık olanları son derece olumlu etkilemesi olasıdır. Örneğin Natal Marsı Balık olan İran, Natal Marsı Başak olan Ukrayna, Natal Marsı Aslan olan İsrail, Çin gibi ülkeler kendi verim ve güvenliklerini arttırabilirler. Kişisel olarak 03 Eylülde Tr Ay hangi evinizdeyse o konulardan kaynaklı bir verim ve güvenlik olabilir.

30 Ağustos Astro Carto Grafide Tr Mars, Satürn, Uranüsden olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, göçükler, volkanik aktiviteler, şiddet ve terör olayları olabilir. 30 Ağustosda zayıf fay hatlarında bir Deprem Fırtınası başlayabilir ve bu Fırtına 02 Eylüle kadar sürebilir. 30 Ağustosda başlayacak Deprem Fırtınasından Türkiye’Nin Doğusu ve Güney Doğusu olumsuz etkiler alabilir. Ayrıca 30 Ağustosda Türkiye’Nin Doğusu ve Güney Doğusunda şiddet ve terör olayları da artabilir.

30 Ağustos – 02 Eylül arası zayıf fay hatlarında Deprem Fırtınaları olası. Dikkat!

01 Eylül olumsuz hava koşulları ve kazalarına dikkat.

30, 31 Ağustos Ons Altın diğer günlere kıyasla düşebilir.

30, 31 Ağustos Ons Gümüş diğer günlere kıyasla düşebilir. Ama 03 Eylülde yükselebilir.

Dolar 03 Eylülde diğer günlere göre yükselebilir. Bu durum 02 Eylüle ve/veya 05 Eylüle yansıyabilir.

Bitcoin 03 Eylülde yükselebilir ama 04 Eylülde yine düşebilir.

29 Ağustosda Dolar Euro karşısında yükselse de 02 Eylülde Euro Dolar karşısında yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

29 Ağustos Haftası boyunca Boğa, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yengeç, Başak burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç —————————————————————————-

(30 Ağustos 5.ve Venüs, 11.ev Satürn, 2.ev Uranüs Dikkat, 03 Eylül 3.ev Mars, 9.ev Ay Süper)

Yükselen Boğa —————————————————————————-

(30 Ağustos 4.ve Venüs, 10.ev Satürn, 1.ev Uranüs Dikkat, 03 Eylül 2.ev Mars, 8.ev Ay Süper)

Yükselen İkizler —————————————————————————-

(30 Ağustos 3.ve Venüs, 9.ev Satürn, 12.ev Uranüs Dikkat, 03 Eylül 1.ev Mars, 7.ev Ay Süper)

Yükselen Yengeç —————————————————————————-

(30 Ağustos 2.ve Venüs, 8.ev Satürn, 11.ev Uranüs Dikkat, 03 Eylül 12.ev Mars, 6.ev Ay Süper)

Yükselen Aslan —————————————————————————-

(30 Ağustos 1.ve Venüs, 7.ev Satürn, 10.ev Uranüs Dikkat, 03 Eylül 11.ev Mars, 5.ev Ay Süper)

Yükselen Başak —————————————————————————-

(30 Ağustos 12.ve Venüs, 6.ev Satürn, 9.ev Uranüs Dikkat, 03 Eylül 10.ev Mars, 4.ev Ay Süper)

Yükselen Terazi —————————————————————————-

(30 Ağustos 11.ve Venüs, 5.ev Satürn, 8.ev Uranüs Dikkat, 03 Eylül 9.ev Mars, 3.ev Ay Süper)

Yükselen Akrep —————————————————————————-

(30 Ağustos 10.ve Venüs, 4.ev Satürn, 7.ev Uranüs Dikkat, 03 Eylül 8.ev Mars, 2.ev Ay Süper)

Yükselen Yay —————————————————————————-

(30 Ağustos 9.ve Venüs, 3.ev Satürn, 6.ev Uranüs Dikkat, 03 Eylül 7.ev Mars, 1.ev Ay Süper)

Yükselen Oğlak —————————————————————————-

(30 Ağustos 8.ve Venüs, 2.ev Satürn, 5.ev Uranüs Dikkat, 03 Eylül 6.ev Mars, 12.ev Ay Süper)

Yükselen Kova —————————————————————————-

(30 Ağustos 7.ve Venüs, 1.ev Satürn, 4.ev Uranüs Dikkat, 03 Eylül 5.ev Mars, 11.ev Ay Süper)

Yükselen Balık —————————————————————————-

(30 Ağustos 6.ve Venüs, 12.ev Satürn, 3.ev Uranüs Dikkat, 03 Eylül 4.ev Mars, 10.ev Ay Süper)