Kredi Kartları

Kredi kartları nakit para yerine kullanılarak alışveriş yapmaya imkan sağlayan finansal bir karttır. Bu kart sayesinde çeşitli alışverişler nakit kullanılmadan yapılabilir. Kredi kartı limiti dahilinde yaptığınız bu alışveriş tutarını sonrasında kredi kartını aldığınız bankaya ödüyorsunuz. O anlamda bankanızın dışında kimse ile finansal bir bağınız da bulunmuyor.

Bu şekilde yanınızda nakit para taşıma zorunluluğunuz da olmuyor. Alışveriş yaptığınız yerde herhangi bir banka post cihazının olması yeterlidir. Bu post cihazı sayesinde kartınızla her türlü alışveriş yapabilirsiniz.

Kredi Kartı Başvurusu ve Sonuçlanması

Kredi kartı ihtiyacı olan gerçek veya tüzel kişi bankalara müracaat ederler. Müracaat dilekçesi ekine kimlik fotokopisi ve aylık gelirini gösteren belge sunulur. Eğer böyle bir müracaat ettiyseniz banka ilk önce sizin kredi puanınıza bakıyor.

Önceki dönemlerde elektrik su faturalarınız ile eğer varsa kredi taksitlerinizin ödeme performansı sizin kredi puanınızı belirliyor. Bu kredi puanınıza ve gelir seviyenize göre banka size kredi kartı tahsis eder ve kurye yolu ile kartınızı teslim eder. Tahsis edilen toplam limiti aylık gelirlerinizin toplamının beş katını geçmiyor.

Kredi Kartlarının Avantajları

Kredi kartları belli başlı avantajlara sahiptir. Bunlardan bazıları şunlardır;

Kredi kartları sayesinde nakit para taşıma zorunluluğu bulunmaz.

sayesinde nakit para taşıma zorunluluğu bulunmaz. Kredi kartı sayesinde yüksek tutarlardaki harcamalarınızı taksitlendirebilirsiniz.

Kartların sunduğu çeşitli kampanyalardan faydalanabilirsiniz.

Kredi kartları avantajlarından bazıları sayılmıştır. Kartların alındığı banka veya farklı finans sektörlerine göre çeşitli avantajları da bulunuyor.

Kredi kartları Çeşitleri

Kredi kartları müşteri çeşidine göre ikiye ayrılır. Bunlardan ilki bireysel diğeri ise ticari kartlardır. Bireysel olan karlar gerçek kişilere verilirken ticari kartlar tüzel kişiliğe sahip işletmelere verilir. Bunu dışında bankaların özel müşterilerine sunduğu ek kart ve gold kart gibi seçenekleri de bulunur.

Kredi Kartlarının Sunduğu Hizmetler

Kredi kartlarının sunduğu en önemli hizmet nakitsiz alışveriştir. Bu hizmeti nakitsiz yapabildiğiniz gibi çeşitli sayıda taksit imkanı ile de alabilirsiniz. Bunun dışında nakit ihtiyacınız olduğunda nakit avans hizmeti ile nakit ihtiyacınızı belli faiz oranları ile karşılayabiliyor. Bankalar kredi kartlar ile müşterilerini finansal olarak kimseye bağlı bırakmadan tüm nakit ve alışveriş ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu sayede banka müşterileri harcamalardan gelen maddi yükümlülüklerine sadece bankaya ödüyorlar.

Kredi Kartı Farklılıkları

Kredi kartları kartların alındığı bankalara göre farklı avantaj veya dezavantajlara sahiptir. Günümüzde kredi kartı hizmeti veren onlarca banka bulunuyor. Bu bankalar içerisinde yıllık kart aidatı almayan birçok banka bulunuyor. Bunun yanında anlaşmalı oldukları firmalarda ekstra indirimlere sahip onlarca banka bulunur. Bu farklılıkları mukayese.com sitesinden de takip edebilirsiniz.

Bankaların sunduğu kredi kartlarının bir diğer farklılığı taksit sayılarıdır. Kanunlarla belirlenen taksitli alışverişlerde taksit sayıları bankadan bankaya değişebiliyor. Yine nakit avans faiz oranı da her bankada aynı olmuyor.

Kredi Kartı Karşılaştırılması

Kredi kartı almaya karar verdikten sonra kredi kartının hangi banka veya hangi finans kuruluşundan almanız gerektiği hakkında aklınızda bir çok soru işareti bulunur. Bu kartların hangisinin avantajlı olduğu hangisinin daha kapsamlı olduğunu gösteren kıyaslama tabloları mukayese.com sitesinden ulaşabilirsiniz.

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