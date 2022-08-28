22 – 28 Ağustos 2022 Haftalık Burç Astroloji: 27 ve 28 Ağustos Yoğun 27 Ağustos Süper Yeniay!

24, 27 ve 28 Ağustos Tr Venüs -3 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Aslan, Koç, Boğa, İkizler, Terazi, Akrep, Yay, Kova olanları olumsuz etkileyebilir. Venüs düşük katsayıda talepkarlığı, kararsızlığı, yavaşlığı, nefsine ve rahatına düşkünlüğü sembolize eder. Örneğin 10.evinizi olumsuz etkileyen bir Venüs Tranisiti Venüsyen (Natal Güneş ve/veya Marsı Boğa/Terazi olanlar) kişilerden gelebilecek bir yavaşlığı, talepkarlığı sembolize edebilir. Hatta eğer siz de Venüsyen biriyseniz buna neden siz de olabilirsiniz.

Dünya genelinde hafta boyu ve bilhassa 24, 27, 28 Ağustosda Tr Venüsün İkizler ve Yay burcunu sembolize eden şeyleri olumsuz etkileyeceğinden her türlü iletişim ve ulaşımda, uzay ve roket çalışmalarında, hava, kara ve deniz yolculuklarında, internette yavaşlık ve aksaklıklar, grevler olabilir. Özellikle 28 Ağustosda olumsuz hava şartları ve kazaları olabilir.

Venüs yönetimindeki Boğa ve Terazi burçlarının Natal gezegenlerinin katsayıları düşeceğinden 24, 27, 28 Ağustosda Boğa ve Terazi burçlarının sağlıklarına çok dikkat etmeleri gerekebilir. Venüs şeker hastalığı ve pankreası, boğaz yollarını, ses tellerini, böbrek ve damarları sembolize ettiğinden Natal gezegenleri Boğa ve/vaya Terazi olanların sağlıklarına özen göstermeleri gerekebilir.

Terazi burcu Putin Venüse Dikkat!

Terazi burcu Putin’in 24, 27, 28 Ağustosda Tr Venüs 12.evinde olacağından (Yükselen Başak) talepkar gizli düşmanlarına çok dikkat etmesi gerekebilir. Putin bu gizli düşmanlardan para ve toprak (Ukrayna toprağı, vs) kapsamında olumsuz etkiler alabilir. Putin’İn yine kendisi gibi Venüsyen (Natal Güneş ve/veya Ması Boğa/Terazi) kişilere dikkat etmesi gerekebilir. Örneğin Putin’İn 24, 27, 28 Ağustosda Terazi burcu Kamala Harris’e, Natal Marsı Boğa olan İsrail Başkanı Naftali Benet’e çok dikkat etmesi gerekebilir.

24, 27, 28 Ağustosda Akrep burcu Biden da Tr Venüsden olumsuz etkiler alabilir. Venüs Biden’ın 5.evinde (yükselen Koç) olacağından çocuklarıyla ilgili Venüsyen (sosyal ve siyasi) konular Biden’ı olumsuz etkileyebilir. Biden’ın Ay burcu Boğa olduğundan ve Tr Venüs yüzünden katsayısı -3 birim düşeceğinden Natal Güneş ve Marsı Akrep olduğundan Tr Venüsden olumsuz etkiler alacağından Biden’ın sağlık durumu da Dünya gündemine oturabilir. Zaten sağlık problemleri var ama bu kez son derece ciddi problemler çıkabilir. Biden’In Natal Ayı mide, göğüs problemlerini ve hafızayla ilgili hastalıklarını gündeme getirebilir.

24, 27, 28 Ağustosda Natal Güneşi İkizler Marsı Aslan olan Trump da 4.evindeki (Yükselen Boğa) Tr Venüsden son derece olumsuz etkiler alabilir. Trump Boğa burcu olan karısı Melania Trump’dan olumsuz etkiler alabilir. Ayrıca Trump’ın Venüsü sembolize eden bir takım maddi konularda sorunlar yaşaması olasıdır.

Zelenski Putin’in Hışmına Uğrayabilir!

24, 27, 28 Ağustosda Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Zelenski Terazi burcu Putin’in hışmına uğrayabilir. Putin 12.evindeki (gizli düşmanlar) Tr Venüsden olumsuz etkiler alıyor ve Putin Tr Venüsden aldığı bu olumsuz etkiyi Zelenski’ye yansıtabilir. 22 Ağustos haftasında Zelenski Putin’in hışmına uğrayabilir ve bir toprak kaybına uğrayabilir.

24, 27 ve 28 Ağustosda Boğa burcu İsrail ve Natal Marsı Boğa olan Naftali Benet Akrep burcu Türkiye ve Filistin’i Venüsyen (sosyal ve siyasi) konularda olumsuz etkileyebilir. İsrail – Türkiye ve/veya İsrail – Filistin çatışması yaşanabilir.

24, 27 ve 28 Ağustosda Terazi burcu Suriye’nin içinde Venüsyen (sosyal ve siyasi) çatışmalar yaşanabilir. Natal Marsı Terazi olan Türkiye’nin Suriye konusundaki talepleri Boğa burcu İsrail’i rahatsız edebilir.

Hafta boyu ama özellikle 24, 25, 27, 28 Ağustosda Tr Satürn -3 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Kova, Boğa, Aslan, Akrep olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Koç, İkizler, Terazi, Yay olanlara çeşitli fırsatlar sunabilir. Örneğin Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail Satürnden olumsuz etkiler alırken Natal Marsı Koç olan Filistin ile Natal Marsı Terazi olan Türkiye Tr Satürnden son derece olumlu etkiler alabilir ve bunu İsrail’e karşı kullanabilir. Bu olasılık İsrail’in bir savaş suçu işleyip Satürnden kısıtlayıcı bir etki almasına işaret etmektedir.

24, 25, 27, 28 Ağustosda Akrep burcu Biden ile Kova burcu Zelenski de Tr Satürnden kısıtlayıcı olumsuz etkiler alabilir. Zelenski ve/veya Biden’ın azledilmesi, görevden alınması yada bunun gibi bir etki söz konusu olabilir.

Dünya genelinde Tr Satürnden olumsuz etki alan ülkelerin birbirlerine engel, yasak ve ambargolar koyması olasıdır. Boğa ve Akrep burcunu sembolize eden yer altı (petrol, doğalgaz, vs) ve yer üstündeki (toprak mahsülleri, yiyecek, içecek, vs) kaynaklarda kıtlık ve kısıtlanma artabilir.

26 Ağustos Tr Ay -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Aslan, Boğa, İkizler, Başak, Akrep, Yay, Kova, Balık olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanlara çeşitli fırsatlar verebilir. Örneğin Natal Güneşi Başak Marsı Akrep olan Suriye Başkanı Esad’ın Tr Ay yüzünden verim ve güvenliği düşebilir. Esad’ın 26 Ağustos Cuma günü kendi ülkesi Suriye’ye ve/veya Türkiye’ye dikkat etmesi gerekebilir.

26 Ağustosda Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 5.evindeki Tr Aya dikkat etmesi gerekebilir. 5.evdeki Tr Ay çocuklarla, hobilerle ilgili verim ve güvenliğe dikkat anlamına gelmektedir.

24 Ağustos Mars (+6) İkizlerde Süper!

Hafta boyu ve bilhassa 24 Ağustosda Tr Mars +6 katsayısında olup Natal Marsı İkizler, Koç, Yengeç, Başak**, Terazi, Yay, Oğlak, Balık** olanları son derece olumlu etkileyebilir. Tr Mars hafta boyu yüksek katsayıda olduğundan Koç burçlarının keyfi yerine gelebilir. Ancak Tr Marsın bu olumlu etkisi Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova burçlarına olumsuz yansıyabilir. Hafta boyu ve özellikle 24 Ağustosda Boğa, Aslan, Akrep, Kova burçlarının Marsiyen kişilere (Natal Güneş ve/veya Marsı Koç olanlar) ve Tr Marsdan çift yönde olumlu etki alan Natal Marsı Başak, Balık olanlara çok dikkat etmeleri gerekebilir.

Özellikle 24 Ağustosda Koç burcu evimiz İkizler burcu evimizdeki Tr Marsdan son derece olumlu etki alırken bu etki Boğa, Aslan, Akrep, Kova burcu evlerimizi zorlayabilir. Ama bilhassa Başak, Balık burcu evlerimizi ise süper etkileyebilir. Örneğin Yükselen Aslanların 9.evi Koç olduğundan Tr Mars 11.evde olduğundan arkadaş ve tanıdıklarla ilgili bir dava ev, aile, ikili ilişkileri, fiziksel sağlığı ve sosyal statüyü zorlayabilir ama iş arkadaşlarını, çalışma hayatını ve sahip olunan ortak değerleri, kira, miras ve ortak paraları olumlu etkileyebilir.

Hafta boyu ve özellikle 24 Ağustosda Natal Marsı Balık olan İran Tr Marsdan son derece olumlu etkiler alabilir ve bu durum Boğa burcu İsrail’in işine gelmeyebilir. 24 Ağustosda İran’ın askeri gücü artabilir. Yeni bir takım silahlar İran’ın askeri gücünü arttırabilir.

24 Ağustosda Natal Marsı Yay olan Putin de Tr Marsdan olumlu etki alabilir ve bu durum Kova burcu Zelenski’nin işine gelmeyebilir. 24 Ağustosda Natal Güneş ve Marsı Başak olan Ukrayna da Tr Marsdan süper etkiler alıyor ama nedense Kova burcu Zelenski bu durumdan olumsuz etkiler alabilir. 24 Ağustosda Koç burcu NATO’nun güçlenmesi söz konusu ancak Zelenski’nin NATO’ya fazla güvenmemesi gerekebilir.

27 Ağustos Güneş ve Ay (+3) Süper Bir YeniAy!

27 Ağustosda Başak burcunda Tr Güneş ve AY +3 katsayısında olup Süper bir Yeniaya işaret etmektedir. 27 Ağustosda her ne kadar Tr Venüs ve Satürnden son derece olumsuz etkiler alınsa da +3 katsayısında Tr Güneş ve Ay Natal Marsı bilhassa Boğa, İkizler, Akrep, Yay olanlara son derece olumlu etkiler verebilir.

27 Ağustosda Tr Güneş ve Ay Putin’in 1.evinde olup Putin’e son derece olumlu etkiler verebilir. Putin’in 27 Ağustosda Dünya gündemine oturması ve yıldızının iyice parlaması söz konusu olabilir. Aynı şekilde Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 6.evindeki Tr Güneş ve Aydan son derece olumlu etkiler alması olasıdır. 6.ev iş arkadaşlarını sembolize etmektedir.

Kişisel olarak 27 Ağustosda Tr Güneş ve Ay hangi evinizdeyse o konularda canlılık, ünlenme, verim ve güvenlik olasıdır. Bu durumdan özellikle Natal Marsı Boğa, İkizler, Akrep, Yay olanlar olumlu etiler alabilir.

25 ve 28 Ağustosda Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, toprak kaymaları, göçükler, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar olasıdır.

25 ve 28 Ağustosda zayıf fay hatlarında şiddetli Depremler olabilir.

28 Ağustosda olumsuz hava şartları ve kazaları olabilir.

Ons Altın 25 Ağustosda Ons Altın diğer günlere göre düşebilir.

23, 24 Ağustosda Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

Dolar 23, 24 ve bilhassa 27 Ağustosda Dolar diğer günlere göre yükselebilir.

23 Ağustosda Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

24 ve bilhassa 27 Ağustosda Dolar Euro karşısında yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

22 Ağustos Haftası boyunca Boğa, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Koç, İkizler burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç —————————————————————————-

(Hafta boyu 2.ev Uranüs, 5.ev Venüs, 11.ev Satürn Dikkat, 3.ev Mars Süper, 27 Ağustos 6.ev Güneş, Ay Süper)

Yükselen Boğa —————————————————————————-

(Hafta boyu 1.ev Uranüs, 4.ev Venüs, 10.ev Satürn Dikkat, 2.ev Mars Süper, 27 Ağustos 5.ev Güneş, Ay Süper)

Yükselen İkizler —————————————————————————-

(Hafta boyu 12.ev Uranüs, 3.ev Venüs, 9.ev Satürn Dikkat, 1.ev Mars Süper, 27 Ağustos 4.ev Güneş, Ay Süper)

Yükselen Yengeç —————————————————————————-

(Hafta boyu 11.ev Uranüs, 2.ev Venüs, 8.ev Satürn Dikkat, 12.ev Mars Süper, 27 Ağustos 3.ev Güneş, Ay Süper)

Yükselen Aslan —————————————————————————-

(Hafta boyu 10.ev Uranüs, 1.ev Venüs, 7.ev Satürn Dikkat, 11.ev Mars Süper, 27 Ağustos 2.ev Güneş, Ay Süper)

Yükselen Başak —————————————————————————-

(Hafta boyu 9.ev Uranüs, 12.ev Venüs, 6.ev Satürn Dikkat, 10.ev Mars Süper, 27 Ağustos 1.ev Güneş, Ay Süper)

Yükselen Terazi —————————————————————————-

(Hafta boyu 8.ev Uranüs, 11.ev Venüs, 5.ev Satürn Dikkat, 9.ev Mars Süper, 27 Ağustos 12.ev Güneş, Ay Süper)

Yükselen Akrep —————————————————————————-

(Hafta boyu 7.ev Uranüs, 10.ev Venüs, 4.ev Satürn Dikkat, 8.ev Mars Süper, 27 Ağustos 11.ev Güneş, Ay Süper)

Yükselen Yay —————————————————————————-

(Hafta boyu 6.ev Uranüs, 9.ev Venüs, 3.ev Satürn Dikkat, 7.ev Mars Süper, 27 Ağustos 10.ev Güneş, Ay Süper)

Yükselen Oğlak —————————————————————————-

(Hafta boyu 5.ev Uranüs, 8.ev Venüs, 2.ev Satürn Dikkat, 6.ev Mars Süper, 27 Ağustos 9.ev Güneş, Ay Süper)

Yükselen Kova —————————————————————————-

(Hafta boyu 4.ev Uranüs, 7.ev Venüs, 1.ev Satürn Dikkat, 5.ev Mars Süper, 27 Ağustos 8.ev Güneş, Ay Süper)

Yükselen Balık —————————————————————————-

(Hafta boyu 3.ev Uranüs, 6.ev Venüs, 12.ev Satürn Dikkat, 4.ev Mars Süper, 27 Ağustos 7.ev Güneş, Ay Süper)