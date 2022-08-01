Fenerbahçe, lige fırtına gibi başladı, Kasımpaşa’yı 6 – 0 yendi

Fenerbahçe, lige fırtına gibi başladı, Kasımpaşa’yı 6 – 0 yendi

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Müsabaka konuk ekibin 6-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maç Anlatımı

1’Maç Başladı

3. dakikada Fenerbahçe atağında Ferdi Kadıoğlu’nun sağ taraftan ortasında Joshua King kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

8. dakikada rakip sahada topu sürerek ilerleyen Ferdi Kadıoğlu, ara pası ile topu Joshua King’in önüne yuvarladı. Topla buluşan Joshua King, kaleci Ertuğrul’u da çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

16. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun kendi sahasından savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşmak isteyen Enner Valencia, Emre Yeşilyurt tarafından düşürüldü. Hakem Mete Kalkavan, Emre’yi kırmızı kart ile oyun dışında bıraktı.

30. dakikada kontra atağa çıkan Fenerbahçe’de Ferdi’nin pasında sol tarafta topla buluşan Joshua King topu Valencia ile buluşturdu. Savunmayı çalımlayarak son çizgiye inmeden şutunu çeken Valencia meşin yuvarlağı kalenin üstünden auta yolladı.

34. dakikada Gustavo Henrique’nin uzun pasında topla buluşan Lincoln’un sağ taraftan açtığı ortada Enner Valencia topu yakın mesafeden kafa vuruşu ile ağlara yolladı. 0-2

45+3. dakikada Osayi Samuel’in pasında Valencia sağ tarafta topla buluştu ve yerden ceza sahası içine gönderdiği topu Emre Mor filelere gönderdi. 0-3

58. dakikada Fenerbahçeli futbolcular rakip yarı sahada pres yaparken topu kazanan Joshua King, Enner Valencia’yı topla buluşturdu. Valencia’nın şutunda top kalecinin sağından fileler ile buluştu. 0-4

63. dakikada sol taraftan Ferdi’nin ortasında Valencia topu Miha Zajc’a indirdi. Şık bir hareket ile topu önüne alan Zajc’ın vuruşunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

66. dakikada Osayi Samuel’in pasında rakip sahada topu sürerek ceza sahası içine giren Emre Mor, defans oyuncusuna çalım atarak sol ayağı ile vuruşunu yaptı ve top kalenin solundan auta çıktı.

86. dakikada Crespo’nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Arda Güler, rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Sol çaprazdan şutunu çeken Arda, kaleci Ertuğrul’un bacaklarının arasından topu ağlara gönderdi. 0-5

88. dakikada Berat’ın pasında topla buluşan Ahmet Engin şutunu çekti. Kaleci Altay topu kornere çeldi.

90+2. dakikada sağ taraftan Serdar Dursun’un pasında topla buluşan Arda Güler, rakibini çalımladı ve sol ayağı ile topu filelere yolladı. 0-6

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Kemal Yılmaz

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Daniel Graovac, Hasan Emre, Raoul Petretta, Aytaç Kara (Yasin Özcan dk. 82), Mamadou Fall (Berat Kalkan dk. 78), Haris Hajradinovic, Valentin Eysseric (Yunus Mallı dk. 78), Bersant Celina (Turgay Gemicibaşı dk. 46), Stephane Bahoken(Ahmet Engin dk. 61)

Yedekler: Erdem Canpolat,Tunay Torun, Erdem Çetinkaya, Feyzi Yıldırım, Ali Demirel

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Diego Rossi dk. 69), Willian Arao (Miguel Crespo dk.69), Miha Zajc, Emre Mor (Luan Peres dk.77), Lincoln, Enner Valencia (Arda Güler dk. 69), Joshua King (Serdar Dursun dk. 77)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Bruma, Lemos, Burak Kapacak, İsmail Yüksek

Kırmızı kart: Emre Yeşilyurt (dk. 16) (Kasımpaşa)

Goller: Joshua King (dk. 8), Enner Valencia (dk. 33, 58), Emre Mor (dk. 45+3), Arda Güler (dk. 86, 90+2) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Florent Hadergjonaj, Haris Hajradinovic, Stephane Bahoken (Kasımpaşa) Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)