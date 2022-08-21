15 – 21 Ağustos 2022 Haftalık Burç Astroloji: 15, 16 Ağustos Haftanın En Yoğun Günü!

Hafta boyu ve bilhassa 15 Ağustosda Tr Güneş -2 katsayısında olup Aslan burçlarının katsayılarını düşürmeye keyiflerini kaçırmaya devam edebilir. Güneş Transitinin Aslan burcunda yani kendi öz bucunda yüksek katsayıda olması beklenirdi ama Güneş Transiti başka transitlerden o kadar kötü etkiler alıyor ki katsayısını -2’ye düşürüyor. Örneğin Güneş Transiti Uranüs ve Mars Transitlerinden 90 derece ve Satürn Transitinden 180 derecelik olumsuz etkiler alıyor. Böylece Güneş Transitinin Aslan burcunda olması kendisini kurtarmıyor ve katsayısı -2 seviyelerine kadar düşüyor.

Bu dönemde doğan çocukların Güneşi Aslan olsa da katsayıları düşük olacağından ilerde kalp hastalıklarına yakalanma olasılıkları olabilir. Güneşi Aslan olup katsayısı düşük kişiler kendilerini ifade etmekte zorlanabilir. Natal Güneşi Aslan olup katsayısı düşük kişilerin içsel enerjileri hep gergindir. Bu kişiler hep Güneş gibi parlamak isterler ama hep bir engel çıkar önlerine. Bu çıkan engeller de Aslan burçlarını çok öfkelendirebilir.

Natal Marsı Aslan olup düşük katsayıda olanlar ise öfkelerini dışa şiddet yoluyla vurabilirler. Natal Marsı Aslan olup düşük katsayıda olanlar sinirlendikleri zaman bir Süpernova gibi Patlama olasılıkları olabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 15 Ağustosda Tr Güneş Natal Güneş ve Marsı Aslan, Boğa, İkizler, Başak, Akrep, Yay, Kova, Balık olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanlara çeşitli fırsatlar verebilir. Örneğin Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail Natal Marsı Koç olan Filistin’den Natal Marsı Terazi olan TSK ve Türkiye’den olumsuz etkiler alabilir. Natal Marsı Aslan olan İsrail alacağı olumsuz etkilere tepki olarak çevresini son derece olumsuz etkileyebilir. İsrail – Filistin yada İsrail – Türkiye çatışması olasılığı hafta boyu mevcuttur.

Hafta boyu ve bilhassa 15 Ağustosda Başak burcu Ukrayna ile Kova burcu Ukrayna Başkanı Zelenski Tr Güneşden son derece olumsuz etkiler alabilir. Zelenski’nin Natal Marsı Aslan olduğundan ve katsayısı düşük olacağından 15 ve 16 Ağustosda Zelenski başta ülkesi Ukrayna olmak üzere diğer bir çok ülkeyi olumsuz etkileyebilir. 15, 16 Ağustosda Akrep burcu Biden ile Kova burcu Zelenski’nin arası Tr Güneş yüzünden bozulabilir. 15, 16 Ağustosda Biden Natal Marsı Aslan olan İsrail ve Zelenski’den olumsuz etkiler alabilir. 15, 16 Ağustosda İsrail ve/veya Zelenski Akrep burcu Biden’a değişik konularda baskı yapabilir.

15, 16 Ağustosda Biden Natal Marsı Aslan olan Çin’den de değişik konularda baskı görebilir. Çin Başkanı Şi Cinping’in Natal Marsı Yengeç olup Tr Güneşden çeşitli fırsatlar elde edebilir ve bunu ABD Başkanı Biden’a baskı aracı olarak kullanabilir.

15, 16 Ağustosda Natal Güneşi Başak Marsı Akrep olan Suriye Başkanı Esad da Kendi ülkesinden ve Türkiye’den Tr Güneş bazında olumsuz etkiler alabilir. Başak burcu Esad üzerinde Güneşin baskısını hissedebilir.

Dünya genelinde bilhassa 15, 16 Ağustosda Tr Güneş Kova ve İkizler burcunu sembolize eden şeyleri olumsuz etkileyeceğinden her türlü iletişimde problemler, internet ve bilgisayar arızaları, hava, kara, deniz yollarında kazalar, yangın ve patlamalar, uçak ve füze kazaları, ölümcül, aykırı laboratuvar kazaları ve deneyleri olasıdır.

Hafta boyu ve bilhassa 15 Ağustosda Tr Satürn -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Kova, Boğa, Aslan, Akrep olanları olumsuz Natal Marsı Koç, İkizler, Terazi, Yay olanları ise son derece olumlu etkileyebilir. Satürn düşük katsayıda engel, yasak ve ambargoları sembolize etmektedir. Ülkeler arası engel ve yasaklar vatandaşları da son derece olumsuz etkileyebilir. Hafta boyu ve bilhassa 15 Ağustosda İsrail Satürnyen otorite sahibi kişilerden ve ülkelerden kısıtlayıcı olumsuz etkiler alabilir. Belki İsrail savaş suçu işleyebilir ve diğer ülke devletlerinden kınama alabilir. İsrail 15 Ağustosda Natal Marsı Koç olan Filistin’den, Natal Marsı Terazi olan Türkiye’den, Natal Marsı İkizler olan Amerika’dan kınama alabilir.

Kişisel olarak Natal Güneşiniz Kova, Boğa, Aslan, Akrep ise ve Tr Satürn hangi evinizdeyse o konulardan kaynaklı engel, yasak ve bunalımlarla karşılaşabilirsiniz. 15 Ağustos haftasında Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Zelenski de diğer Dünya devletlerinden Satürnyen kınama alabilir.

Boğa, Aslan, Akrep, Kovalar Dikkat!

Hafta boyu Tr Güneş, Mars, Satürn ve Plütondan en olumsuz etkiyi Boğa, Aslan, Akrep, Kovalar alıyor. Natal Marsınız farklı burçlardansa bu transitlerin olumsuz etkilerini katsayılarınızla orantılı olarak atlatabilirsiniz. Tr Mars 20, 21 Ağustosda İkizler burcuna geçecek katsayısı +5 olacak ancak Boğa, Aslan, Akrep, Kova burçlarını olumsuz etkilemeye devam edebilir. Tr Mars hangi evinizdeyse o konulardan kaynaklı olumlu/olumsuz etkiler alabilirsiniz. Örneğin Tr Mars 11.evinizdeyse Natal Güneşiniz Boğa Marsınız İkizler ise Tr Marsdan hem olumlu hem de olumsuz etkiler alabilirsiniz. 11.evi sembolize eden arkadaş ve tanıdıklar, plan ve projeler, elektronik aletlerden kaynaklı zorlanmalar, aksilikler olabileceği gibi bir takım girişimler ve atılımlar da olabilir.

20, 21 Ağustoda Tr Marsın İkizler burcuna girmesiyle birlikte önemli anlaşmalar, sözleşmeler yapılabilir. İkizler burcunu sembolize eden her türlü iletişim ve ulaşım konularında yeni girişim ve atılımlar olabilir. 20, 21 Ağustosda Tr Mars Natal Marsı Koç, İkizler, Yengeç, Başak**, Terazi, Yay, Oğlak, Balık** olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları olumsuz etkileyebilir. Örneğin 20, 21 Ağustosda Ukrayna ile yapılacak bir anlaşma Kova burcu Zelenski’yi, Akrep burcu Biden’ı olumsuz etkileyebilir.

20, 21 Ağustosda Natal Marsı Balık olan İran’ın yapacağı bir anlaşma, sözleşme, bilgi, belge, konuşma Akrep burcu Biden’ı yada Boğa burcu İsrail’i olumsuz etkileyebilir. 20, 21 Ağustosda İran’ın her türlü iletişim konularında kendini ön plana çıkartması olasıdır.

15, 16 Ağustos Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, göçükler, volkanik aktiviteler, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar, olumsuz hava şartları ve kazaları olasıdır.

15 ve 16 Ağustosda zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

15, 16 Ağustosda diğer günlere göre olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

15, 16 Ağustosda Ons Gümüş diğer günlere göre düşebilir ama 19 Ağustosda Ons Gümüş yükselebilir.

18, 19 Ağustosda Dolar diğer günlere göre yükselebilir.

18, 19 ve bilhassa 21 Ağustosda Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

17, 18 Ağustosda Dolar Euro dalgalanması olabilir. 17 Ağustosda Dolar Euro karşısında yükselirken 18 Ağustosda Euro Dolar karşısında yükselebilir.

15 Ağustos Haftası boyunca Aslan, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ——————————————————————

(15, 16 Ağustos 5.ev Güneş, 11.ev Satürn Dikkat, 20, 21 Ağustos 3.ev Mars Süper)

Yükselen Boğa——————————————————————

(15, 16 Ağustos 4.ev Güneş, 10.ev Satürn Dikkat, 20, 21 Ağustos 2.ev Mars Süper)

Yükselen İkizler ——————————————————————

(15, 16 Ağustos 3.ev Güneş, 9.ev Satürn Dikkat, 20, 21 Ağustos 1.ev Mars Süper)

Yükselen Yengeç ——————————————————————

(15, 16 Ağustos 2.ev Güneş, 8.ev Satürn Dikkat, 20, 21 Ağustos 12.ev Mars Süper)

Yükselen Aslan ——————————————————————

(15, 16 Ağustos 1.ev Güneş, 7.ev Satürn Dikkat, 20, 21 Ağustos 11.ev Mars Süper)

Yükselen Başak ——————————————————————

(15, 16 Ağustos 12.ev Güneş, 6.ev Satürn Dikkat, 20, 21 Ağustos 10.ev Mars Süper)

Yükselen Terazi ——————————————————————

(15, 16 Ağustos 11.ev Güneş, 5.ev Satürn Dikkat, 20, 21 Ağustos 9.ev Mars Süper)

Yükselen Akrep ——————————————————————

(15, 16 Ağustos 10.ev Güneş, 4.ev Satürn Dikkat, 20, 21 Ağustos 8.ev Mars Süper)

Yükselen Yay ——————————————————————

(15, 16 Ağustos 9.ev Güneş, 3.ev Satürn Dikkat, 20, 21 Ağustos 7.ev Mars Süper)

Yükselen Oğlak ——————————————————————

(15, 16 Ağustos 8.ev Güneş, 2.ev Satürn Dikkat, 20, 21 Ağustos 6.ev Mars Süper)

Yükselen Kova ——————————————————————

(15, 16 Ağustos 7.ev Güneş, 1.ev Satürn Dikkat, 20, 21 Ağustos 5.ev Mars Süper)

Yükselen Balık ——————————————————————

(15, 16 Ağustos 6.ev Güneş, 12.ev Satürn Dikkat, 20, 21 Ağustos 4.ev Mars Süper)