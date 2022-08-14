08 – 14 Ağustos 2022 Haftalık Burç Astroloji: 09 Ağustos Haftanın En Yoğun Günü!

09 Ağustos toplam -12 katsayısı ile haftanın en yoğun günüdür. 09 Ağustosda Tr Güneş, Jüpiter, Satürn, Uranüs -2 katsayısında olup Aslan, Yay, Oğlak ve Kova burçlarının katsayısını düşürebilir. Katsayısı düşen bu burçtan kişilerin keyifleri kaçabilir, hareket ve davranışları sertleşebilir. Örneğin Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski’nin hem keyfi kaçabilir hem de hareketleri sertleşebilir. 09 Ağustosda Zelenski’Nin hayati tehlikesi de devam etmektedir.

Hafta boyu ve bilhassa 09 Ağustosda Tr Güneş -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Aslan, Boğa, Akrep, Kova olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Koç, İkizler, Terazi, Yay olanlara ise çeşitli fırsatlar verebilir. Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail Tr Güneşden hem olumsuz etkiler almakta hem de çevresine son derece olumsuz yıkıcı etkiler vermektedir. 09 Ağustosda belki İsrail’e yapılacak bir saldırı İsrail – Filistin savaşını körükleyebilir.

09 Ağustosda Tr Jüpiter -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı İkizler, Aslan, Yay, Kova olanlara çeşitli fırsatlar verebilir. Örneğin Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin gibi isimler Tr Jüpiterden alacakları olumlu etki ile Terazi burcu Suriye ile Yengeç burcu Irak konusunda bir operasyon, ilerleme ve genişleme kaydedebilirler. 09 Ağustosda Irak ve/veya Suriye’de Jüpiteryan (fanatik) bir terör saldırısı da olabilir.

09, 10, 11 Ağustosda Tr Satürn -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Kova, Boğa, İkizler, Aslan, Başak, Akrep, Yay, Balık olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanlara çeşitli fırsatlar verebilir. Örneğin 09, 10, 11 Ağustosda İsrail Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve TSK’dan çeşitli engel ve yasaklara maruz kalabilir. İsrail’in diğer devlet başkanları ve otoriter kişilerle başı derde girebilir.

Dünya genelinde 09, 10, 11 Ağustosda çeşitli engel, yasak ve ambargolar ülke ve vatandaşlara uygulanabilir. Belki Covid19 benzeri yeni yasak ve ambargolar ülkeler arası uygulanabilir. 09, 10, 11 Ağustosda Türkiye ile Kova burcu Yunanistan arasında da bir takım ambargolar olabilir. 09, 10, 11 Ağustosda Suriye başkanı Başak burcu Esad da Tr Satürnden, kendi ülkesi Suriye’den ve Türkiye’den son derece kısıtlayıcı olumsuz etkiler alabilir. 09, 10, 11 Ağustosda Ukrayna ve Başkanı Zelenski de Satürnden son derece kısıtlayıcı olumsuz etkiler alabilir. 09, 10, 11 Ağustosda Zelenski ve Esad gibi isimler Koç burcu NATO’dan da son derece olumsuz etkiler alabilir. Bu kişilerin devrilmesi de söz konusu olabilir.

09, 10, 11 Ağustosda Balık burcu Cumhurbaşkanı Erdoğan da Tr Satürnden son derece olumsuz etkiler alıyor ama Neptünün katsayıları şimdilik yüksek olduğundan Satürnyen kişi ve olayların üstesinden gelebilir. 09, 10, 11 Ağustosda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Natal Marsı Koç olan NATO’ya ve İran Başkanı İbrahim Reisi’ye çok dikkat etmesi gerekebilir.

08, 09, 11 Ağustosda Tr Uranüs -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık olanları olumsuz etkilemesi olasıdır. Uranüs hangi evimizdeyse o konularda huzursuzluklar ve ani değişimler yaşanabilir. Boğa burcu İsrail 08, 09, 11 Ağustosda Tr Uranüsden de huzursuz edici olumsuz etkiler alabilir. İsrail’in içinde protestolar ve asi insanların neden olacağı eylemler olabilir.

08, 09, 11 Ağustosda Dünya genelinde ölümcül ve tehlikeli deneyler olabilir. Bilhassa 11 Ağustosda olumsuz hava koşulları ve kazaları, internet ve iletişim arızaları olabilir. Uçak, füze kazalarında artışlar yaşanabilir. 08, 09, 11 Ağustosda Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Zelenski’Nin Tr Uranüsden olumsuz etkiler alması ve hayati tehlikesi olması olasıdır. Natal Güneşi Yengeç Marsı Kova olan Elon Musk ile Julian Assange’ın da Uranüsden ve Uranüsyen kişilerden, bazı elektronik aletlerden olumsuz etkiler almaları olasıdır.

14 Ağustosda Tr Ay Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Balık, Boğa, İkizler**, Aslan, Başak, Akrep, Yay**, Kova olanları son derece olumlu etkileyebilir. 14 Ağustosda Terazi burcu Suriye ve/veya Yengeç burcu Irak’da ülke güvenliği tehdit altında olabilir. 08 Ağustos haftası Terazi burcu Suriye ve Yengeç burcu Irak’ın son derece olumsuz etkiler aldığı bir haftadır. 14 Ağustosda Natal Marsı Yay olan Rusya Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tr Aydan son derece olumlu etkiler alması ve bunu Suriye ve/veya Irak’a karşı kullanması olasıdır.

10 Ağustos Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, göçükler, volkanik aktiviteler, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar olabilir. 10 Ağustosda ülkemiz Türkiye değil ama Balkanların (Yunanistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Polonya, Moldovya) son derece olumsuz etkiler alması olasıdır. Bu bölgelerde şiddetli depremler ve terör olayları yaşanabilir.

10 Ağustos zayıf fay hatlarında şiddetli deprem olabilir.

11 Ağustos olumsuz hava koşulları ve kazalarına dikkat.

Ons Altın 09, 10 ve 12 Ağustosda diğer günlere göre düşebilir.

Ons Gümüş 09 Ağustosda diğer günlere göre düşebilir ama 10 ve 12 Ağustosda tekrar çıkabilir.

Dolar 08 ve 12 Ağustosda diğer günlere göre yükselebilir.

Bitcoin 11 Ağustosda düşse de 14 Ağustosda yeniden çıkabilir.

Euro 11 Ağustosda Dolar karşısında diğer günlere göre düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

08 Ağustos Haftası boyunca Aslan, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ———————————————————————

(Hafta boyu ve bilhassa 09 Ağustos 5.ev Güneş, 1.ev Jüpiter, 11.ev Satürn, 2.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Boğa ———————————————————————

(Hafta boyu ve bilhassa 09 Ağustos 4.ev Güneş, 12.ev Jüpiter, 10.ev Satürn, 1.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen İkizler ———————————————————————

(Hafta boyu ve bilhassa 09 Ağustos 3.ev Güneş, 11.ev Jüpiter, 9.ev Satürn, 12.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Yengeç ———————————————————————

(Hafta boyu ve bilhassa 09 Ağustos 2.ev Güneş, 10.ev Jüpiter, 8.ev Satürn, 11.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Aslan ———————————————————————

(Hafta boyu ve bilhassa 09 Ağustos 1.ev Güneş, 9.ev Jüpiter, 7.ev Satürn, 10.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Başak ———————————————————————

(Hafta boyu ve bilhassa 09 Ağustos 12.ev Güneş, 8.ev Jüpiter, 6.ev Satürn, 9.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Terazi ———————————————————————

(Hafta boyu ve bilhassa 09 Ağustos 11.ev Güneş, 7.ev Jüpiter, 5.ev Satürn, 8.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Akrep ———————————————————————

(Hafta boyu ve bilhassa 09 Ağustos 10.ev Güneş, 6.ev Jüpiter, 4.ev Satürn, 7.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Yay ———————————————————————

(Hafta boyu ve bilhassa 09 Ağustos 9.ev Güneş, 5.ev Jüpiter, 3.ev Satürn, 6.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Oğlak ———————————————————————

(Hafta boyu ve bilhassa 09 Ağustos 8.ev Güneş, 4.ev Jüpiter, 2.ev Satürn, 5.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Kova ———————————————————————

(Hafta boyu ve bilhassa 09 Ağustos 7.ev Güneş, 3.ev Jüpiter, 1.ev Satürn, 4.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Balık ———————————————————————

(Hafta boyu ve bilhassa 09 Ağustos 6.ev Güneş, 2.ev Jüpiter, 12.ev Satürn, 3.ev Uranüs Dikkat)