01 – 07 Ağustos 2022 Haftalık Burç Astroloji: 02 ve 05 Ağustos Mars, Satürn, Uranüs Dikkat

Haftanın En Yoğun günleri -11 katsayısıyla 02 ve 05 Ağustosdur. 02 Ağustosda Dünyanın muhtelif yerlerinde olumsuz hava koşulları olabilirken 05 Ağustosda zayıf fay hatlarında şiddetli Depremler olabilir. 01 Ağustosda Merkür -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Aslan, Boğa, İkizler, Başak, Akrep, Yay, Kova, Balık olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanlara çeşitli fırsatlar verebilir.

Hafta boyu ama bilhassa 01 Ağustos Pazartesi günü Merkür -2 katsayısında olduğundan her türlü iletişimde aksaklıklar, kazalar, solunum yolu, akciğer ve sinir sistemi hastalıkları görülebilir. Merkür düşük katsayıda her türlü sahtekarlıkları, hacker ve casusluk olaylarına işaret etmektedir. Başak ve İkizler burcunun katsayısı düşeceğinden Tr Merkür hangi evlerindeyse o konulardan kaynaklı keyifleri kaçabilir. Örneğin İkizler burcu Trump’ın, kalp cerrahı Mehmet Öz’ün ve diğer İkizler yada Başak burçlarının 01 Ağustosda keyifleri kaçabilir.

01 ve 02 Ağustosda Tr Merkür İkizler ve Yay burcunu sembolize eden şeyleri de son derece olumsuz etkileyeceğinden hava, kara, deniz, uçak kazalarına ve internet arızalarına dikkat etmek gerekebilir.

01 Ağustosda Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tr Merküre ve Merküryen (İkizler, Başak burcu) kişilere dikkat etmesi gerekebilir. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Natal Marsı Koç olan Yunanistan Başkanı Miçotakis ile NATO’ya bilgi, belge, sözleşme, anlaşma konularında dikkat etmesi gerekebilir.

01 Ağustosda Natal Marsı Terazi olan Türkiye ile TSK’nın devlet bazında Merküryen (Bilgi, belge, sözleşme) konulardan fırsatlar elde etmesi olasıdır.

02 Ağustos Mars ve Uranüs Dikkat!

02 Ağustos haftanın en olumsuz gününde Mars ve Uranüs -2 katsayısında olup Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık olanları son derece olumsuz etkileyebilir. 02 Ağustosda Natal Güneşi Yengeç Marsı Kova olan Elon Musk ile Julian Assange Mars ve Uranüse dikkat etmeleri gerekebilir. Mars ve Uranüs ikisi bir arada teknolojik konularda zorlanma ve arızaları, plan ve projelerde zorlanmaları, grup ve organizasyonlar içinde tartışma, kavga, saldırı ve protestoları sembolize etmektedir.

02 Ağustosda Başak burcu Ukrayna ile Başkanı Kova burcu Zelenski de Mars ve Uranüsden son derece olumsuz etkiler almaya devam edebilir. 02 Ağustosda Natal Güneşi Başak Marsı Akrep olan Suriye Başkan Esad da Mars ve Uranüsden son derece olumsuz etkiler alabilir. 02 Ağustosda Zelenski ile Esad’ın hayati tehlikeleri devam ediyor. Hem Esad hem de Zelenski’nin Koç burcu NATO’ya dikkat etmeleri gerekebilir.

02 Ağustos da ABD Başkanı Biden’ın da Mars ve Uranüse dikkat etmesi gerekebilir. 02 Ağustosda Biden Kova burcu oğlunun yanısıra Koç burcu ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a da Marsiyen (askeri konular ve NATO) konularda dikkat etmelidir.

02 Ağustosda Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail de Mars ve Uranüsden son derece olumsuz etkiler alabilir. İsrail’in içinde bir takım huzursuzluklar, protestolar, tartışmalar, saldırılar olabilir. İsrail’in 02 Ağustosda özellikle Natal Marsı Koç olan Filistine ve Natal Güneşi Koç olan İran’a son derece dikkat etmesi gerekebilir.

Kişisel olarak 02 Ağustosda Mars ve Uranüs Boğa burcunda hangi evinizde ise o konularda zorlanma ve ani değişimlere, huzursuzluklara, kazalara hazır olmalısınız. Eğer Mars ve Uranüsden olumsuz etki alan grubun içindeyseniz ve Natal Marsınızın katsayısı düşükse Tr (Transit) Mars ve Uranüsden olumsuz etki almamak için katsayınızı yükseltmeniz gerekebilir. Katsayınızı yükseltmek için Natal Marsınız hangi burçtaysa olumlu sıfatlarını taşımanız yeterli olacaktır.

05 Ağustos Satürne Dikkat!

Satürn Transiti Hafta boyu -2 katsayısında hele 05 Ağustosda -3 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Kova, Boğa, İkizler, Aslan, Başak, Akrep, Yay, Balık olanları son derece olumsuz etkilerken Natal Marsı Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanlara çeşitli fırsatlar sunabilir. Örneğin 05 Ağustosda Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve TSK Başak burcu olan Esad üzerinde bir baskı oluşturabilir. Suriye Başkanı Esad’ın kendi ülkesi olan Terazi burcu Suriye’den ve hiç ummadığı kişilerden kısıtlayıcı ve baskılayıcı etkiler alması olasıdır.

Hafta boyu ve bilhassa 05 Ağustosda Dünya genelinde bir takım engel, yasak ve ambargolar ülkeler ve kurumlar arası uygulanabilir. Hafta boyu ve 05 Ağustosda Balık burcu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başkanı Miçotakis arasında Satürnyen bir takım engel, yasak ve ambargolar olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Koç burcu NATO’dan gelebilecek engel ve yasaklara da dikkat etmesi gerekebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 05 Ağustosda Dünya genelinde Satürnyen engel ve yasaklar her türlü iletişimi, sağlık sektörünü, devlet kurumlarını ve şirketleri olumsuz etkileyebilir. Covid19 dönemindeki gibi bir takım engel, yasak ve ambargolar gündeme gelebilir.

01 Ağustos Ay Başakta (+4) Süper!

01 Ağustosda Ay Transiti +4 katsayısında olup Natal Marsı Başak, Boğa, İkizler, Yengeç, Akrep, Yay, Oğlak, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. 01 Ağustosda Ay Başakta ve +4 katsayısında olacağından olumlu etki alanların verim ve güvenliği artabilir.

05 Ağustos Astro Carto Grafide olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, volkanik aktiviteler, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamlar olabilir. Bilhassa 05 Ağustosda Yunanistan üstünden geçen Plüton çizgisi Ege ve Yunanistan açıklarında bulunan zayıf fay hatlarını son derece olumsuz etkileyebilir.

05 Ağustos zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

02 Ağustos Dünyanın muhtelif yerlerinde olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

05 Ağustos Ons Altın diğer günlere göre düşebilir.

02 Ağustos Ons Gümüş diğer günlere göre düşebilir.

01 Ağustos Dolar yüksek olsa da 02 ve 03 Ağustos Dolar düşebilir sonra tekrar yükselebilir.

02 Ağustos Bitcoin diğer günlere göre düşebilir. Ama 06 Ağustos Bitcoin diğer günlere göre çıkabilir.

01 Ağustosda Euro Dolar karşısında diğer günlere göre düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

01 Ağustos Haftası boyunca Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ———————————————————————

(01 Ağustos 5.ev Merkür, 02 ve 05 Ağustos 2.ev Mars ve Uranüs, 11.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Boğa ———————————————————————

(01 Ağustos 4.ev Merkür, 02 ve 05 Ağustos 1.ev Mars ve Uranüs, 10.ev Satürn Dikkat)

Yükselen İkizler ———————————————————————

(01 Ağustos 3.ev Merkür, 02 ve 05 Ağustos 12.ev Mars ve Uranüs, 9.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Yengeç ———————————————————————

(01 Ağustos 2.ev Merkür, 02 ve 05 Ağustos 11.ev Mars ve Uranüs, 8.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Aslan ———————————————————————

(01 Ağustos 1.ev Merkür, 02 ve 05 Ağustos 10.ev Mars ve Uranüs, 7.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Başak ———————————————————————

(01 Ağustos 12.ev Merkür, 02 ve 05 Ağustos 9.ev Mars ve Uranüs, 6.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Terazi ———————————————————————

(01 Ağustos 11.ev Merkür, 02 ve 05 Ağustos 8.ev Mars ve Uranüs, 5.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Akrep ———————————————————————

(01 Ağustos 10.ev Merkür, 02 ve 05 Ağustos 7.ev Mars ve Uranüs, 4.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Yay ———————————————————————

(01 Ağustos 9.ev Merkür, 02 ve 05 Ağustos 6.ev Mars ve Uranüs, 3.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Oğlak ———————————————————————

(01 Ağustos 8.ev Merkür, 02 ve 05 Ağustos 5.ev Mars ve Uranüs, 2.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Kova ———————————————————————

(01 Ağustos 7.ev Merkür, 02 ve 05 Ağustos 4.ev Mars ve Uranüs, 1.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Balık ———————————————————————

(01 Ağustos 6.ev Merkür, 02 ve 05 Ağustos 3.ev Mars ve Uranüs, 12.ev Satürn Dikkat)