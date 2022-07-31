25 – 31 Temmuz 2022 Haftalık Burç Astroloji: 28 Temmuz Merkür ve Uranüs Dikkat! 31 Temmuz Yoğun!

Hafta boyu Merkür, Satürn ve Uranüs düşük katsayıda olacağından bu transitler hangi evlerimizdeyse o konulara dikkat etmek gerekebilir. Merkür Transiti hafta boyu Aslan burcunda olup Natal Güneş ve Marsı Aslan, Boğa, Akrep, Kova burçlarını olumsuz etkilerken Natal Marsı Koç, İkizler, Terazi, Yay olanlara çeşitli fırsatlar sunabilir.

Tr (Transit) Merkür bilhassa 28 ile 31 Temmuzda -2 katsayısında olup her türlü hilekarlığı, dedikodu, casusluk ve hacker faaliyetlerini sembolize etmektedir. Bu durumdan önce Aslan, Boğa, Akrep, Kovalar olumsuz etkilenirken 31 Temmuzda Natal Güneş ve Marsı Aslan, Boğa, İkizler, Başak, Akrep, Yay, Kova, Balık olanlar da olumsuz etkiler almaya başlayabilir. Yani Merkür Transiti olumsuz etkisini 31 Temmuzda daha da genişletebilir. Natal Marsı Koç ve Terazi olanlar ise Merkürün bu olumsuz etkisinden fayda sağlayabilirler. Örneğin Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve TSK 28 – 31 Temmuzda bir takım Merküryen (bilgi, belge, hacker ve casusluk faaliyetleri) menfaatler elde edebilir.

28 ve bilhassa 31 Temmuzda Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail’in bir takım hacker ve casusluk faaliyetlerine dikkat etmesi gerekebilir. Natal Marsı Koç olan Filistin ile İsrail arasında 28 – 31 Temmuzda bir casusluk ve/veya hacker savaşı olabilir. Buna başka ülkeler de katılabilir. Genel olarak hafta boyu Aslan, Boğa, Akrep, Kova burçlarının Merküryen kişilere, Natal Marsı Koç, Terazi olan kişilere bilgi, belge ve sahtecilik konularında dikkat etmeleri gerekebilir.

31 Temmuzda Natal Güneşi Kova Marsı Yay olan Yunanistan ile Natal Marsı Terazi olan Türkiye arasında Merküryen (bilgi, belge, hacker, casusluk kaynaklı) bir tartışma çıkabilir. Balık burcu Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Temmuzda Natal Marsı Koç olan NATO’ya, Yunanistan Başkanı Miçotakis’e Merküryen konularda (bilgi, belge, sözleşme, anlaşma, vs) çok dikkat etmesi gerekebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 31 Temmuzda Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski’nin Koç burcu NATO’ya ve Natal Marsı Yay olan Rusya Başkanı Putin’e Merküryen konularda çok dikkat etmesi gerekebilir. Zelenski 28 – 31 Temmuzda yapacağı sözleşmeleri iyi okumalı, hacker ve casusluk olaylarına çok dikkat etmelidir.

31 Temmuzda Dünyanın muhtelif yerlerinde dikkate değer olumsuz hava koşulları ve kazaları (hava, kara, deniz, uçak, füze, vs) olasıdır. Natal gezegenleri Merkür yönetiminde olan Başak ve İkizler burçlarının varsa hastalıkları nüksedebilir. Merküryen hastalıkların başında akciğer, solunum yolları, sinir sistemi geldiğinden bu tür hastalıklarda artışlar gözlenebilir. Yada Sinir sistemini ve solunum yollarını olumsuz etkileyecek Covid benzeri yeni bir hastalık ortaya çıkabilir.

Satürn Transiti hafta boyu ama bilhassa 26, 27, 29, 31 Temmuzda -2 katsayısında olacağından Tr Satürn hangi evimizdeyse o konularda otoriteyle (hayatımızda emir veren kişiler, anne/baba, patron, yönetici, yargıç, savcı, vs) başımız derde girebilir. Davalıksak hakimle, kiracıysak ev sahibiyle yada yöneticiyle, haylaz bir çocuksak anne ve babamızla, öğretmenimizle, işçiysek patronumuzla başımız derde girebilir.

Hafta boyu Natal Güneş ve Marsı Kova, Boğa, İkizler, Aslan, Başak, Akrep, Yay, Balık olanlar Tr Satürnden son derece olumsuz etkiler alırken Natal Marsı Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanlar ise çeşitli fırsatlar elde edebilirler. Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve TSK da dünyadaki rakiplerine karşı Satürnyen (Yönetimsel) çeşitli fırsatlar elde edebilir. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Biden, Suriye Başkanı Esad gibi isimler hafta boyu bir takım Satürnyen (Başka ülkelerin Başkanları ve bir takım yöneticiler) engellerle karşılaşabilirler. Suriye Başkanı Esad’ın Natal Marsı Terazi olan kendi ülkesi Suriye’den ve/veya Türkiye’den, Natal Marsı Koç olan NATO’dan son derece olumsuz yönetimsel etkiler alması olasıdır. Esad’ın 31 Temmuzda hayati tehlikesi devam etmektedir.

Hafta boyu ve bilhassa 26, 27, 29, 31 Temmuzda Balık burcu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Natal Marsı Koç olan NATO ve Yunanistan Başkanı Miçotakis’e Satürnyen konularda çok dikkat etmesi gerekebilir. Hafta boyu ve bilhassa 31 Temmuzda Türkiye ile Yunanistan arasında hem Merküryen hem de Satürnyen tartışmalar yaşanabilir. Satürn düşük katsayıda ülkeler arası engel, yasak ve ambargoları sembolize etmektedir. Ayrıca Covid benzeri hastalıklar yüzünden de ülkeler birbirlerine engel, yasak ve ambargolar uygulayabilir. 26, 27, 29, 31 Temmuzda her türlü iletişim ve ulaşımda hatta internette iletişim ve sorunlar yaşanabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 25, 26, 28 Temmuzda Tr Uranüs -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık olanlar son derece olumsuz etkiler alabilirler. Örneğin Natal Güneşi Yengeç Marsı Kova olan Elon Musk ile Julian Assange Tr Uranüs hangi evlerindeyse o konulardan kaynaklı Uranüsyen (huzursuz edici, tehlikeli, aykırı) olumsuz etkiler alabilirler. Bu kişiler bir yandan Uranüsden olumsuz etki alırken bir yandan da Natal Marsları Kova olduğundan çevrelerini de olumsuz etkileyebilirler. ABD Başkanı Biden Kova burcu oğlu Hunter Biden’dan olumsuz etkiler almaya devam edebilir. Biden’In varsa fiziksel hastalıkları da nüksedebilir.

28 Temmuz Merkür ve Uranüs Yüzünden Uçak, Füze Kazalarına Dikkat!

28 Temmuz hem Merkür hem de Uranüs -2 katsayısında olup Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarını olumsuz yönde etkileyebilir. 28 Temmuzda bir takım tehlikeli laboratuvar deneyleri olabilir ve bu deneyler insanları olumsuz etkileyebilir. 28 Temmuzda elektronik alet kazaları yüzünden uçaklar ve/veya füzeler düşebilir. 28 Temmuzda internet ve bilgisayar arızaları da gündeme gelebilir. 28 Temmuzda bozuk aletleriniz varsa tamir ettirmeniz tavsiye olunur.

28 Temmuzda Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail, Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski, Natal Güneş ve Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden son derece olumsuz etkiler alabilir.

28 Temmuzda Natal Marsı Koç, Boğa, Terazi, Akrep olanlar Aslan burcundaki Güneş ve Ay.dan (+3) son derece olumlu etkiler alabilirler. 28 Temmuzda İsrail Merkür ve Uranüsden olumsuz etkiler alsa da Natal Güneşi Koç Marsı Boğa İsrail Başkanı Neftali Benet Tr Güneş ve Ay.dan alacağı olumlu etki ile birden Dünyanın gündemine oturabilir. Natal Güneş ve Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden ile Natal Güneş ve Marsı Koç olan NATO da Tr Güneş ve Ay.dan alacağı olumlu etki ile Dünyanın gündemine oturabilir. Filistin, Türkiye ve Suriye gibi ülkeler de Dünyanın gündemine gelebilirler. Tr Güneş ve Aydan olumlu etki alan ülke ve kişilerin kendi güvenliklerini ve verimlerini üst düzeye çıkarmaları beklenebilir.

30, 31 Temmuz Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik patlamalar, toprak kaymaları, göçükler, yangın ve patlamlar, şiddet ve terör olayları, olumsuz hava koşulları ve kazaları, iletişim problamleri, uçak kazaları, hacker saldırıları, protestolar, ayaklanmalar olabilir. İstanbul ve Marmara’Nın 2 haftadır Astrolojik olarak olumsuz etkiler alması burada bir Deprem olasılığını arttırmaktadır.

30, 31 Temmuzda diğer günlere kıyasla şiddetli Depremler olabilir.

31 Temmuzda olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

26, 27 Temmuzda Ons Altın diğer günlere kıyasla son derece düşebilir.

27 Temmuzda Ons Gümüş yükselse de 29, 30 Temmuzda Ons Gümüş düşebilir.

26 Temmuzda Dolar diğer günlere göre artabilir.

28 Temmuzda Bitcoin diğer günlere göre düşebilir. Bitcoinde Tehlikeli günler!

26 Temmuzda Euro Dolar karşısında son derece düşebilir. Euroda Tehlikeli günler!

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

25 Temmuz Haftası boyunca Başak, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yay, Terazi burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ———————————————————————

(28 Temmuz 5.ev Güneş, Ay Süper, 2.ev Uranüs, 5.ev Merkür Dikkat, Hafta boyu 11.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Boğa ———————————————————————

(28 Temmuz 4.ev Güneş, Ay Süper, 1.ev Uranüs, 4.ev Merkür Dikkat, Hafta boyu 10.ev Satürn Dikkat)

Yükselen İkizler ———————————————————————

(28 Temmuz 3.ev Güneş, Ay Süper, 12.ev Uranüs, 3.ev Merkür Dikkat, Hafta boyu 9.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Yengeç ———————————————————————

(28 Temmuz 2.ev Güneş, Ay Süper, 11.ev Uranüs, 2.ev Merkür Dikkat, Hafta boyu 8.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Aslan ———————————————————————

(28 Temmuz 1.ev Güneş, Ay Süper, 10.ev Uranüs, 1.ev Merkür Dikkat, Hafta boyu 7.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Başak ———————————————————————

(28 Temmuz 12.ev Güneş, Ay Süper, 9.ev Uranüs, 12.ev Merkür Dikkat, Hafta boyu 6.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Terazi ———————————————————————

(28 Temmuz 11.ev Güneş, Ay Süper, 8.ev Uranüs, 11.ev Merkür Dikkat, Hafta boyu 5.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Akrep ———————————————————————

(28 Temmuz 10.ev Güneş, Ay Süper, 7.ev Uranüs, 10.ev Merkür Dikkat, Hafta boyu 4.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Yay ———————————————————————

(28 Temmuz 9.ev Güneş, Ay Süper, 6.ev Uranüs, 9.ev Merkür Dikkat, Hafta boyu 3.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Oğlak ———————————————————————

(28 Temmuz 8.ev Güneş, Ay Süper, 5.ev Uranüs, 8.ev Merkür Dikkat, Hafta boyu 2.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Kova ———————————————————————

(28 Temmuz 7.ev Güneş, Ay Süper, 4.ev Uranüs, 7.ev Merkür Dikkat, Hafta boyu 1.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Balık ———————————————————————

(28 Temmuz 6.ev Güneş, Ay Süper, 3.ev Uranüs, 6.ev Merkür Dikkat, Hafta boyu 12.ev Satürn Dikkat)