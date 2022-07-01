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KADIKÖY’DE GÜNEŞ RÜZGARI!


HipHop ve R&B müzik denilince akla ilk gelen isimlerden olan Güneş, “Atlantis” turnesi kapsamında konserlerine devam ediyor. Türkiye’nin birçok şehrini ziyaret ettikten sonra sıradaki durağı İstanbul olan sanatçı, 21 Temmuz Perşembe akşamı Dorock XL Kadıköy’de sahne alacak.

İlk albümü Atlantis yayınlandıktan sonra çıkış parçası “Suçlarımdan Biri” ve “NKBI” ile  adından sıkça bahsettiren Güneş, “Atlantis” turnesi kapsamında sevenleri ile buluşmaya devam ediyor. Antalya, Denizli, Isparta, Ankara ve Mersin’in ardından İstanbul’da konser verecek olan sanatçı, 21 Temmuz akşamı Dorock XL Kadıköy’de sahne alacak.

”Su Altı” ve ”Kara” isimlerini verdiği 2 bölümden oluşan yeni albümü ile dinleyiciyle buluşacak olan Güneş, yeni seçkileriyle de eğlencenin nabzını tutacak. Güneş’in tüm albüm ve iletişim çalışmaları ise M.O.B. Entertainment tarafından yürütülüyor.

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📆 21 Temmuz 2022 Perşembe 10:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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