18 – 24 Temmuz 2022 Haftalık Burç Astroloji: 20 Temmuz Haftanın En Yoğun Günü, 23, 24 Temmuz Uranüs Dikkat!

Hafta boyu Satürn ve Uranüs Transitleri -2 seviyesine inecektir. Bu yüzden hafta boyu Satürnyen Engel ve Yasaklar olurken Uranüsyen ölümler, kazalar, protestolar olabilir. 20 Temmuz haftanın en düşük katsayılı günü olup bu günde olumsuz hava koşulları, kazaları ve zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

Satürn Transiti hafta boyu ama bilhassa 19, 21, 23 ve 24 Temmuzda -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Kova, Boğa, İkizler, Aslan, Başak, Akrep, Yay, Balık olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanlara çeşitli fırsatlar verebilir. Satürn düşük katsayıda engel, yasak ve ambargoları sembolize eder. Yine Covid19 dönemindeki gibi engel, yasak ve ambargolar ülkeler arası geri dönebilir.

Örneğin 18 Temmuz haftası boyunca İsrail ve/veya Yunanistan Türkiye ve TSK’dan Satürnyen kısıtlayıcı etkiler alabilir. 18 Temmuz haftası boyunca Ukrayna ve Başkanı Zelenski de Satürnden olumsuz ve kısıtlayıcı etkiler alabilir. Ukrayna ve Zelenski özellikle 23 ve 24 Temmuzda hem Satürnden hem de Uranüsden son derece olumsuz etkiler alabilir. 23 ve 24 Temmuzda Ukrayna ve Zelenski Satürn ile kısıtlanabilir. Uranüs ile ani ve ölümcül etkiler alabilir. Ukrayna ve Zelenski’nin NATO’ya fazla güvenmemesi gerekebilir. 18 Temmuz haftası boyunca Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve TSK Satürnyen fırsatlar yakalayabilir.

18 Temmuz haftası boyunca Suriye Başkanı Esad da Tr Satürnden ve Uranüsden son derece olumsuz etkiler alabilir. Bilhassa 23, 24 Temmuzda Suriye Başkanı Esad hem kendi ülkesi Suriye’den hem de Türkiye’den Satürnyen ve Uranüsyen olumsuz etkiler alabilir. 23 ve 24 Temmuzda Esad’ın da hayatı Zelenski kadar tehlikede olabilir.

18 Temmuz haftası boyunca Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Satürnden kısıtlayıcı ve olumsuz etkiler alabilir. Örneğin Natal Marsı Koç olan Yunanistan Başkanı Miçotakis yüzünden Cumhurbaşkanı Erdoğan Satürnyen olumsuz etkiler albilir. Satürn bir takım ambargo, yasak, bunalım ve kısıtlamaları sembolize etmektedir.

18 Temmuz haftası boyunca Tr Mars ve Uranüs Natal Güneş ve Marsı Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık olanları olumsuz etkileyebilir. Örneğin ABD Başkanı Biden bilhassa 23, 24 Temmuzda hem Marsdan hem de Uranüsden son derece olumsuz etkiler alabilir. Biden’ın 23, 24 Temmuzda fiziksel sağlığına dikkat etmesi gerekebilir.

23, 24 Temmuz Mars, Uranüs ve Satürn Dikkat!

23 ve 24 Temmuzda Natal Güneş ve Marsı Kova, Boğa, Aslan, Başak, Akrep, Balık olanlar Tr Mars, Uranüs ve Satürnden son derece olumsuz etki alabilirler. Hafta boyu ama bilhassa 23, 24 Temmuzda sıradışı ve ölümcül deneyler, terör ve şiddet olayları, protestolar, elektronik alet ve uçak kazaları, elektrik kesintileri, internet arızaları oluşabilir.

23, 24 Temmuzda Tr Mars, Uranus ve Satürnden en çok olumsuz etkiyi İsrail, Ukrayna, Kırgızistan, Katar, Kuzey Kore, KKTC, Türkmenistan, Japonya, Libya, Hollanda, AB (Avrupa Birliği), Suriye Başkanı Esad, Ukrayna Başkanı Zelenski ve ABD Başkanı Biden alabilir. Bu ülke ve kişiler şiddet ve terör olaylarına kısıtlayıcı etkilere maruz kalabilirler.

23 Temmuzda Tr Ay +6 katsayısında olup Natal Marsı Aslan, Başak, Kova, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Tr Ay yüksek katsayıda verim ve güveni sembolize eder. Örneğin Natal Marsı Aslan olan İsrail ile Natal Marsı Başak olan Ukrayna Mars, Uranüs ve Satürnden olumsuz etki alsalar da 23 Temmuzda Tr Aydan alacakları olumlu etki ile kendi verim ve güvenliklerini arttırabilirler. Belki İsrail 23 Temmuzda Ukrayna’nın ülke güvenliğine katkıda bulunabilir.

20 ve 24 Temmuzda Astro Carto Grafide olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar, uçak, füze, roket kazaları, ölümcül ve zararlı deneyler, grev ve protestolar olabilir. 20 ve 24 Temmuzda Dünyanın geneli transitlerden son derece olumsuz etkiler almaktadır.

20 ve 24 Temmuzda zayıf fay hatlarında şiddetli Depremler olabilir.

19, 20 Temmuzda olumsuz hava koşulları ve kazalarına dikkat.

19 ve 20 Temmuzda Ons Altın diğer günlere göre son derece düşebilir.

19 ve 20 Temmuzda Ons Gümüş diğer günlere göre son derece düşebilir.

19 Temmuzda Dolar TL karşısında düşebilir. Gerçekten şaşırtıcı bir durum. 🙂

18 Temmuz haftasında Bitcoinin Astrolojik katsayıları son derece düşük. Özellikle 19, 21, 24 Temmuzda Bitcoin tehlikeli şekilde düşebilir.

18 Temmuz haftasında Euro Dolar karşısında düşebilir. Özellikle 21 Temmuzda Euro Dolar karşısında son derece düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

18 Temmuz Haftası boyunca Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Koç, İkizler, Terazi burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ——————————————————-

(23, 24 Temmuz 2.ev Mars, Uranüs, 11.ev Satürn Dikkat, 3.ev Ay Süper)

Yükselen Boğa ——————————————————-

(23, 24 Temmuz 1.ev Mars, Uranüs, 10.ev Satürn Dikkat, 2.ev Ay Süper)

Yükselen İkizler ——————————————————-

(23, 24 Temmuz 12.ev Mars, Uranüs, 9.ev Satürn Dikkat, 1.ev Ay Süper)

Yükselen Yengeç ——————————————————-

(23, 24 Temmuz 11.ev Mars, Uranüs, 8.ev Satürn Dikkat, 12.ev Ay Süper)

Yükselen Aslan ——————————————————-

(23, 24 Temmuz 10.ev Mars, Uranüs, 7.ev Satürn Dikkat, 11.ev Ay Süper)

Yükselen Başak ——————————————————-

(23, 24 Temmuz 9.ev Mars, Uranüs, 6.ev Satürn Dikkat, 10.ev Ay Süper)

Yükselen Terazi ——————————————————-

(23, 24 Temmuz 8.ev Mars, Uranüs, 5.ev Satürn Dikkat, 9.ev Ay Süper)

Yükselen Akrep ——————————————————-

(23, 24 Temmuz 7.ev Mars, Uranüs, 4.ev Satürn Dikkat, 8.ev Ay Süper)

Yükselen Yay——————————————————-

(23, 24 Temmuz 6.ev Mars, Uranüs, 3.ev Satürn Dikkat, 7.ev Ay Süper)

Yükselen Oğlak ——————————————————-

(23, 24 Temmuz 5.ev Mars, Uranüs, 2.ev Satürn Dikkat, 6.ev Ay Süper)

Yükselen Kova ——————————————————-

(23, 24 Temmuz 4.ev Mars, Uranüs, 1.ev Satürn Dikkat, 5.ev Ay Süper)

Yükselen Balık ——————————————————-

(23, 24 Temmuz 3.ev Mars, Uranüs, 12.ev Satürn Dikkat, 4.ev Ay Süper)