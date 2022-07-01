Kadıköy’de lüks araç apartmanın bahçesine uçtu: 1 yaralı

Kadıköy’de seyir halindeki otomobile başka bir otomobil yandan çarptı. Çapmanın etkisiyle kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpıp bir apartmanın bahçesine uçan lüks otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kadıköy’de lüks araç apartmanın bahçesine uçtu: 1 yaralı – Tıkla İzle

Kaza, Kadıköy Suadiye Mahallesi Çolak İsmail Sokak üzerinde bulunan kavşak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Sonuk yönetimindeki 34 EMU 830 plakalı BMW markalı otomobil, kavşakta Selçuk C. yönetimindeki 34 HF 5107 plakalı Skoda marka otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Samet Sonuk yönetimindeki lüks otomobil savrularak elektrik direğine çarptıktan sonra yol kenarında bulunan apartmanın bahçesine uçtu. Otomobil içerinde bulunan 3 kişi kendi imkânları ile çıkarken, 1 yolcu ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.