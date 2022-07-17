11 – 17 Temmuz 2022 Haftalık Burç Astroloji: 11 Temmuz Mars Dikkat! 13 Temmuz Haftanın En Olumsuzu!

11 Temmuzda Mars Transiti -2 Katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Boğa, Koç, Yengeç**, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Oğlak**, Kova, Balık olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı İkizler, Yay olanlara ise çeşitli fırsatlar sunabilir. 11 Temmuzda Yengeç burcu Amerika ile Oğlak burcu Rusya arasındaki tansiyon artabilir. Amerika ve Rusya 11 Temmuzda Yengeç – Oğlak çatışması ile birbirlerini olumsuz yönde etkileyebilirler.

11 Temmuzda bilhassa Yengeç ve Oğlak burçlarının Mars Transitine çok dikkat etmeleri gerekebilir. 11 Temmuzda Koç burçlarının katsayısı da düşeceğinden Koç burcundan kişilerin sabrı hemen taşabilir. 11 Temmuzda Natal Güneş ve/veya Marsı Koç olanlara anlayışla yaklaşmakta fayda var. 11 Temmuzda Koç burcu NATO hem Amerika’yı hem de Rusya’yı olumsuz yönde etkileyebilir.

11 Temmuzda Koç burcu olan Natal Gezegenlerimizin katsayıları düşeceğinden var olan çeşitli hastalıklarımız nüksedebilir. Örneğin Natal Güneşi Koç olanların varsa kalp problemleri nüksedebilir. Natal Ayı Koç olanların mide ve göğüs hastalıkları nüksedebilir. Natal Merkürü Koç olanların varsa akciğer, solunum yolu ve sinir sistemi hastalıkları nüksedebilir. Natal Venüsü Koç olanların varsa şeker hastalıkları, böbrek hastalıkları, boyun ve boğaz yolu hastalıkları nüksedebilir. Natal Marsı Koç olanların hareket ve davranışları kırıcı olabilir. Natal Marsı Koç olanların varsa fiziksel bir hastalıkları, kas ve adale rahatsızlıkları nüksedebilir. Natal Jüpiteri Koç olanların karaciğer problemleri nüksedebilir. Natal Satürnü Koç olanların diş, kemik, iskelet, cilt rahatsızlıkları nüksedebilir. Natal Uranüsü Koç olanların tansiyon ve kan hastalıkları nüksedebilir.

11 Temmuzda Yengeç burcu Irak’ın içinde terör saldırıları ve protestolar olabilir. 11 Temmuzda Yengeç burcu Julian Assange ve Elon Musk’ın Tr Mars hangi evlerindeyse o konularda zorlanma ve kavgalara hatta şiddet olaylarına çok dikkat etmeleri gerekebilir. 11 Temmuzda Koç burcu NATO ile ilgili konular belki bir takım askeri bilgiler Julian Assange’ı zorlayabilir.

11 Temmuzda Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin Tr Marsdan aldıkları olumlu etki ile NATO’ya karşı bir takım fırsatlar elde edebilirler. 11 Temmuzda Natal Marsı Koç olan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in olası kırıcı davranışları Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir takım fırsatlar yaratabilir.

13 Temmuz Dolunay Dikkat!

13 Temmuz -6 katsayısıyla haftanın en olumsuz günü olup bu günde zayıf fay hatlarında şiddetli Depremler, dünya genelinde olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir. 13 Temmuzda Tr Ayın katsayısı +3 olsa da Natal Güneşi Oğlak, Koç, Yengeç, Terazi burçlarını olumsuz etkilerken Natal Marsı Boğa, Başak, Akrep, Balık olanlara çeşitli fırsatlar sunabilir. 13 Temmuzda Irak ve/veya Suriye’de ülke güvenliğine yönelik saldırılar artabilir. 13 Temmuzda Dolunay ile birlikte Koç burcunu sembolize eden askeri konularda, Yengeç burcunu sembolize eden vatani konularda, Oğlak burcunu sembolize eden ülke başkanları ile ilgili konularda, Terazi burcunu sembolize eden sosyal ve siyasi konularda dalgalanmalar olabilir. Dolunayın olumsuz etkisi 12 Temmuzda başlayabilir.

13 Temmuz Astro Carto Grafide Tr Venüs, Mars, Uranüsden olumsuz etki alan Merkür, Neptün, Ay, Satürn, Venüs, Plüto çizgilerinin geçtiği bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, volkanik aktiviteler, patlama ve yangınlar, şiddet ve terör olayları, olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir. 13 Temmuzda Dünyanın geneli olumsuz etki altındadır. 13 Temmuzda yola çıkacak olanların da çok dikkatli olmaları gerekebilir.

11 ve 14 Temmuzda Güneş ve Merkür Transitleri +4 katsayısında olup Natal Marsı Yengeç, Koç, Boğa, Başak, Terazi, Akrep, Oğlak, Balık burçlarını son derece olumlu etkileyebilir. 11 ve 14 Temmuzda Yengeç burcundaki Tr Güneş ve Merkür hangi evinizdeyse o konularda önemli anlaşmalar ve sözleşmeler olabilir. Örneğin Yükselen Aslanların 11 ve 14 Temmuzda Tr Güneş ve Merkür 12.evlerinde olacağından varsa sıkıntı ve sorunlarda çözümler ve olumlu sözleşmeler olabilir.

13 Temmuz zayıf fay hatlarında şiddetli Depremler olabilir.

13 Temmuz olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

13 Temmuz Ons Altın diğer günlere göre düşebilir.

13 Temmuz Ons Gümüş diğer günlere göre düşebilir.

14 ve 15 Temmuz Dolar diğer günlere göre düşebilir.

13 Temmuz Bitcoin düşebilir ama 14 Temmuz diğer günlere göre yükselebilir. Bitcoinde 13 ve 14 Temmuzda bir dalga olabilir.

14 Temmuz Euro diğer günlere göre yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

11 Temmuz Haftası boyunca Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————————————————-

(13 Temmuz 10.ev Ay Dikkat, 11 Temmuz 2.ev Mars Dikkat, 11 ve 14 Temmuz 4.ev Merkür, Güneş Süper)

Yükselen Boğa ————————————————————————-

(13 Temmuz 9.ev Ay Dikkat, 11 Temmuz 1.ev Mars Dikkat, 11 ve 14 Temmuz 3.ev Merkür, Güneş Süper)

Yükselen İkizler ————————————————————————-

(13 Temmuz 8.ev Ay Dikkat, 11 Temmuz 12.ev Mars Dikkat, 11 ve 14 Temmuz 2.ev Merkür, Güneş Süper)

Yükselen Yengeç ————————————————————————-

(13 Temmuz 7.ev Ay Dikkat, 11 Temmuz 11.ev Mars Dikkat, 11 ve 14 Temmuz 1.ev Merkür, Güneş Süper)

Yükselen Aslan ————————————————————————-

(13 Temmuz 6.ev Ay Dikkat, 11 Temmuz 10.ev Mars Dikkat, 11 ve 14 Temmuz 12.ev Merkür, Güneş Süper)

Yükselen Başak ————————————————————————-

(13 Temmuz 5.ev Ay Dikkat, 11 Temmuz 9.ev Mars Dikkat, 11 ve 14 Temmuz 11.ev Merkür, Güneş Süper)

Yükselen Terazi ————————————————————————-

(13 Temmuz 4.ev Ay Dikkat, 11 Temmuz 8.ev Mars Dikkat, 11 ve 14 Temmuz 10.ev Merkür, Güneş Süper)

Yükselen Akrep ————————————————————————-

(13 Temmuz 3.ev Ay Dikkat, 11 Temmuz 7.ev Mars Dikkat, 11 ve 14 Temmuz 9.ev Merkür, Güneş Süper)

Yükselen Yay ————————————————————————-

(13 Temmuz 2.ev Ay Dikkat, 11 Temmuz 6.ev Mars Dikkat, 11 ve 14 Temmuz 8.ev Merkür, Güneş Süper)

Yükselen Oğlak ————————————————————————-

(13 Temmuz 1.ev Ay Dikkat, 11 Temmuz 5.ev Mars Dikkat, 11 ve 14 Temmuz 7.ev Merkür, Güneş Süper)

Yükselen Kova ————————————————————————-

(13 Temmuz 12.ev Ay Dikkat, 11 Temmuz 4.ev Mars Dikkat, 11 ve 14 Temmuz 6.ev Merkür, Güneş Süper)

Yükselen Balık ————————————————————————-

(13 Temmuz 11.ev Ay Dikkat, 11 Temmuz 3.ev Mars Dikkat, 11 ve 14 Temmuz 5.ev Merkür, Güneş Süper)