Üstün Dökmen’in Kendi Hayatını Anlattığı “Palandöken”, Analizlerle Örülü Bir Türkiye Romanı yayınlandı

Dökmen’in kendi aile öyküsünü kaleme aldığı Palandöken okurlaraaynı zamanda, usta ismin psikolojik analizleriyle örülü bir Türkiye romanı da sunuyor.

Heybetli, soylu, mağrur Palandöken’in eteklerinden, dirençli Erzurum’dan doğan bir hikâye… Büyük dede Karanfilli Hasan’dan doğma Ömer ile eşi Mahbube’nin 1900’lerde Erzurum’dan İstanbul’a taşınan yaşamı onlarca efsane ve merak uyandıran karakterler eşliğinde karşımıza çıkıyor. Yazarın anneannesi Zehra, Ömer ile Mahbube’nin kızıdır. Bir Ak Arap olan ve ilk gençliğine kadar Yıldız Sarayı’nda, haremde çalışan Vasfi ile evlenir Zehra. Vasfi ile Zehra’nın tek çocuğu Sabahat’ı da tanıyacağız… Ve Salih’i: Babası, daha o doğmadan Rus işgalinde şehit düşmüş, Erzurumlu Salih…

Palandöken, tüm bu isimlerin öykülerinden yola çıkarak, Türkiye’de psikoloji biliminin en büyük isimlerinden, hem yüz yüze hem de ekran ve yazdıkları aracılığıyla farklı kesimlere temas etmeyi başarmış olan Prof. Dr. Üstün Dökmen’in hayat hikâyesini ilmek ilmek işliyor. Okurlar Palandöken’de Dökmen’i önce kendi köklerinin peşinde bir yetişkin, meraklı, sevgi dolu bir çocuk, sonra tutkulu bir genç, bir sanat ve tarih sevdalısı, bir âşık, özgürlükçü bir baba, bir aydın, bir eğitimci ve topluma incelikle yaklaşan bir düşünür olarak daha yakından tanıyorlar.

Prof. Dr. Üstün Dökmen’in biyografik roman türündeki bu son eserinde aile, aşk, ilişkiler, toplumsal meselelere bakış, çocukluk çağı kaygıları, gençliğin belirsizlikleri, tarihin kuytularından anlatılar, kişiselden çıkıp toplumsal olana uzanan analizler iç içe geçiyor. Kitabın son sayfasında yer alan karekod ise Dökmen’in, farklı isimler tarafından bestelenen ve seslendirilen güftelerini dinleme imkânı sunuyor.

PROF. DR. ÜSTÜN DÖKMEN HAKKINDA

1954’te İstanbul’da dünyaya geldi. 6 yaşındayken tiyatro ve roman yazmak istediğini söyledi. Bir edebiyat öğretmeni olan annesi ona Fuzuli’nin, “İlimsiz şiir temelsiz duvara benzer, gayet itibarsız olur,” diye öğütleyen şiirini okudu ve “Önce bir bilimde derinleş, sonra sanatla uğraş,” önerisinde bulundu. Dökmen bu öneriyi ciddiye alıp bir süre fizik okuduktan sonra, psikolojide lisans ve yüksek lisans, PDR alanında doktora ve profesörlük derecelerini aldı. Tiyatro eserlerinden Komşu Köyün Delisi, Devlet Tiyatrolarında 477 defa sahnelendi. Bugüne kadar on romanı, çok sayıda tiyatrosu ve şiir kitabı yayımlandı.