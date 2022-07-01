Ali Koç’tan masallar

Bugün bakkal dükkanı dahi yönetseniz, eğer bir başarısızlık varsa o bakkal dükkanı ya kapanır ya da sahibi değişir.

Peki Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un başkanlıktaki 4. senesinde neler oluyor derseniz? Her başarısız olduğu sene için yeni icatlar çıkarıyor derim.

Şimdi de Fenerbahçe taraftarıyla dalga geçer gibi, başarısızlığı nasıl unuttururum, taraftarın aklını nasıl karıştırırım diyerek “dinozorların yaşadığı döneme” kadar gidip, kulübüne 5. yıldızı taktı.

Ali Koç’un buradaki amacı gayet açık. 4 yıldır başkanlık yaptığı Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşayamadığı için Ali başkanın psikolojisi bozulmuş.

Zira kendisi bir konuşmasında “Tarihimizde ilk defa rakibimizin iki şampiyonluk gerisine düştük.” demişti. Hal böyleyken nasıl 5. yıldızı alabiliyorsunuz? Bunun mantıklı bir izahı var mı?

Gelecek sezon için, yeni teknik adam, yeni oyuncular derken eğer şampiyonluk gelmezse Ali Koç istese de istemese de istifa eder.

Belki de etmeyip, yeni bir “hikaye” yazabilir. Şu bir gerçek ki taraftar nasıl zamanında Aziz Yıldırım’ı gönderdiyse Ali Koç’u da öyle gönderir.

Tıpkı Galatasaray taraftarının Burak Elmas’ı gönderdiği gibi.