Yenikapı Amasya Günlerine, Kasım Alper Özdemir şiirleriyle renk kattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yenikapı Etkinlik alanında düzenlediği geleneksel memleket Günlerinde sıra Amasya’da idi. 2013 ve 2019 yıllarından sonra yeniden düzenlendi.

Amasya Belediyesi, Göynücek ve Hamamözü gibi Belediyeler stand kurarken diğer ilçelerin standlarını Dernekler kurdu.

Merzifon ve Gümüşhacıköy’den yöresel firmalar ve kadın kooperatifleri de standlarda yerlerini aldı.

İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’de stand kurarak etkinliğe destek oldu.

Etkinliği Amasya Dernekler Konfederasyonu Aderkon, Amasyalı Dernekler Federasyonu ASDEF ve Amasya İli Dernekler Federasyonu Aydef organize ediyor..

Etkinlikte cuma akşamı Emrah İzoğlu konserinin yanı sıra Kasım Alper Özdemir’in şiir dinletisi vardı..

İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir ise iyiliğin peşinde hikayemiz var. Amasya’da bir sevda şehri. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün istiklal meşalesini yaktığı bir şehir. Amasyalı olmak ayrı bir gurur dedi. Özdemir’e şiir dinletisi sonrasında tertip heyeti tarafından plaket takdimi yapıldı.

Yenikapı Amasya Günleri Pazar gecesine kadar devam edecek.

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