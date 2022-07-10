04 – 10 Temmuz 2022 Haftalık Burç Astroloji: 04 Temmuz Güneş, Ay Süper, 06 Temmuz Haftanın En Yoğunu

06 Temmuz -8 katsayısıyla haftanın en yoğun günü olup bugünde Oğlak burcunun yöneticisi Satürn Transitini uzun zamandan sonra -2 seviyesinde görmekteyiz. Bu demektir ki 06 Temmuzda bazı engel ve yasaklar, ambargolar ve katı kararlar alınabilir. 06 Temmuzda Natal Güneş ve Marsı Kova, Boğa, İkizler, Aslan, Başak, Akrep, Yay, Balık olanlar Satürn Transitinden olumsuz etkiler alırken Natal Marsı Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanlar ise çeşitli fırsatlar elde edebilirler. Haritamızda Tr Satürn hangi evdeyse o konulardan olumsuz etkiler yada fırsatlar elde edebiliriz.

Örneğin 06 Temmuzda Tr Satürn 7.evinizdeyse (yükselen Aslan) rakipleriniz, varsa eşiniz, ortağınız sizi kısıtlamaya çalışabilir. Ancak sizin Natal Marsınızın katsayısı yüksekse bu olumsuz durumların üstesinden gelebilirsiniz.

06 Temmuzda Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve TSK’nın Tr Satürnden olumlu etkiler alıp bunu İsrail, Ukrayna, Ermenistan, Yunanistan ve Biden’a karşı kullanabilir. 06 Temmuzda belki Türkiye ve/veya TSK Yunanistan’a bir ambargo uygulayabilir yada Nota verebilir. Bu arada Balık burcu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Yunanistan Başkanı Miçotakis’den kısıtlayıcı Satürnyen etkiler alması olasıdır.

06 Temmuzda Başak burcu Suriye Başkanı Esad da hem kendi ülkesi Suriye’den hem de Türkiye’den Satürnyen kısıtlayıcı olumsuz etkiler alabilir. 06 Temmuzda Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski de Satürnden ve Satürnyen kişilerden son derece kısıtlayıcı olumsuz etkiler alabilir. Örneğin Natal Marsı Koç olan NATO Kova burcu Zelenski’ye kısıtlayıcı etkiler verebilir. 06 Temmuzda Zelenski’nin NATO’ya fazla güvenmemesi gerekebilir. NATO 06 Temmuzda Akrep burcu ABD başkanı Biden’ı da olumsuz etkileyebilir.

Dünya genelinde 06 Temmuzda Satürnyen yasaklar ve/veya ambargolar İkizler/Yay burcunu sembolize eden iletişim, ulaşım ve ticaret alanını olumsuz yönde etkileyebilir.

05 ve 06 Temmuzda Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak burçları Tr Aydan (+3) olumsuz etkiler alırken Natal Marsı Başak, Boğa, İkizler**, Aslan, Akrep, Yay**, Kova, Balık olanlar Tr Aydan son derece olumlu etkiler alabilirler. 05, 06 Temmuzda Terazi burcu Suriye ile Yengeç burcu Irak’In ülke güvenliklerine dikkat etmeleri gerekebilir. 05, 06 Temmuzda Suriye ve/veya Irak’ta çatışmalar yaşanabilir.

05, 06 Temmuzda Yengeç burcu ABD ile Oğlak burcu Rusya’nın da birbirlerinin güvenliklerini ihlal etmeleri söz konusu olabilir. 05, 06 Temmuzda Natal Marsı Yay olan Putin Tr Aydan aldığı olumlu etki ile Koç burcu NATO’nun güvenliğini tehdit edebilir.

05, 06 Temmuzda Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan Tr Aydan alacağı olumlu etki ile Terazi burcu Suriye ile ilgili planlarını devreye sokabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 10 Temmuz Pazar günü Tr Mars -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Boğa, Koç, Yengeç**, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Oğlak**, Kova, Balık olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı İkizler, Yay olanlara çeşitli fırsatlar sunabilir. Örneğin hafta boyu ama bilhassa 10 Temmuzda Yengeç burcu Amerika ile Oğlak burcu Rusya arasındaki silahlanma yarışı ve kavgası artabilir. 10 Temmuzda Yengeç burcu Amerika’nın içindeki suç ve saldırılar artabilir.

10 Temmuzda Natal Güneş ve/veya Marsı Koç olanların katsayıları -2 birim düşeceğinden hem kendilerini hem de başkalarını olumsuz yönde etkileyebilirler. Koç burcu NATO’nun içinde 10 Temmuzda kavgalar ve anlaşmazlıklar artabilir. 10 Temmuzda Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin NATO’ya ve Amerika’ya karşı bir takım fısatlar yakalabilirler.

10 Temmuzda kişisel olarak Yengeç ve Oğlak burçlarının Tr Mars hangi evlerindeyse o konulara çok dikkat etmeleri gerekebilir. 10 Temmuzdaki Marsın etkisi zorlayıcı ve yakıcı bir etkidir. 10 Temmuzdaki -2 katsayısındaki Mars yangınlara, patlamalara ve silahlı saldırılara da işaret etmektedir.

04 Temmuz Güneş ve Ay (+4) Süper!

04 Temmuzda Güneş ve Ay +4 katsayısında olup en çok Natal Marsı Boğa, Yengeç, Başak, Akrep, Oğlak, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Örneğin 04 Temmuzda Natal Marsı Balık olan İran ve Natal Marsı Yengeç olan İran Başkanı İbrahim Reisi Güneş ve Aydan son derece olumlu etkiler alabilir. Ay verimi Güneş ise canlanma ve ünlenmeye işarettir. 04 Temmuzda İran yapacağı işlerle Dünyanın gündemine oturabilir. Natal Güneşi Yengeç Natal Marsı Balık olan Meral Akşener de 04 Temmuzda Güneş ve Aydan alacağı olumlu etki ile Türkiye’nin gündemine oturabilir.

04 Temmuzda kişisel olarak Yengeç burcundaki Güneş ile Başak burcundaki Ay hangi evimizdeyse o konularda olumlu etkiler alabiliriz.

08, 09 Temmuzda Natal Marsı Koç, Başak, Terazi, Balık olanlar +4 katsayısındaki Tr Merkürden alacakları olumlu etki ile önemli anlaşmalara imza atabilirler. Örneğin Natal Marsı Terazi olan Türkiye, Suriye, Natal Marsı Balık olan İran, Natal Marsı Başak olan Ukrayna, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerde önemli Merküryen anlaşmalar olabilir.

08 Temmuzda Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, göçükler, volkanik aktiviteler, yangın ve patlamlar, şiddet ve terör olayları olabilir. 08 Temmuzda bilhassa Türkiye’nin Doğusunun şiddet, terör ve Deprem konusunda son derece olumsuz etkiler aldığı görülmektedir.

08 Temmuzda zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

09 Temmuzda olumsuz hava şartları ve kazaları olabilir.

Ons Altın 05 Temmuzda ve bilhassa 10 Temmuzda diğer günlere göre yükselebilir. 10 Temmuz Pazar olduğu için bu yükseliş 11 Temmuza yansıyabilir.

04 Temmuzda Ons Gümüş haftaya yükselerek başlasa da hafta sonuna doğru düşebilir.

Dolar 04 Temmuzda haftaya yükselerek başlayabilir ama hafta sonuna doğru düşebilir. 04 Temmuz Dolar ay içerisinde en yüksek seviyesine gelebilir.

Bitcoin 04 Temmuzda yükselse de 06 Temmuzda diğer günlere göre düşebilir. Bitcoin 10 Temmuzda yine yükselebilir.

Euro 06 Temmuzda Dolar karşısında düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

04 Temmuz Haftası boyunca Akrep, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Terazi, Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————————————————-

(04 Temmuz 7.ev, 9.ev Süper, 06 Temmuz 8.ev, 11.ev Dikkat, 10 Temmuz 2.ev Mars Dikkat)

Yükselen Boğa ————————————————————————-

(04 Temmuz 6.ev, 8.ev Süper, 06 Temmuz 7.ev, 10.ev Dikkat, 10 Temmuz 1.ev Mars Dikkat)

Yükselen İkizler ————————————————————————-

(04 Temmuz 5.ev, 7.ev Süper, 06 Temmuz 6.ev, 9.ev Dikkat, 10 Temmuz 12.ev Mars Dikkat)

Yükselen Yengeç ————————————————————————-

(04 Temmuz 4.ev, 6.ev Süper, 06 Temmuz 5.ev, 8.ev Dikkat, 10 Temmuz 11.ev Mars Dikkat)

Yükselen Aslan ————————————————————————-

(04 Temmuz 3.ev, 5.ev Süper, 06 Temmuz 4.ev, 7.ev Dikkat, 10 Temmuz 10.ev Mars Dikkat)

Yükselen Başak ————————————————————————-

(04 Temmuz 2.ev, 4.ev Süper, 06 Temmuz 3.ev, 6.ev Dikkat, 10 Temmuz 9.ev Mars Dikkat)

Yükselen Terazi ————————————————————————-

(04 Temmuz 1.ev, 3.ev Süper, 06 Temmuz 2.ev, 5.ev Dikkat, 10 Temmuz 8.ev Mars Dikkat)

Yükselen Akrep ————————————————————————-

(04 Temmuz 12.ev, 2.ev Süper, 06 Temmuz 1.ev, 4.ev Dikkat, 10 Temmuz 7.ev Mars Dikkat)

Yükselen Yay ————————————————————————-

(04 Temmuz 11.ev, 1.ev Süper, 06 Temmuz 12.ev, 3.ev Dikkat, 10 Temmuz 6.ev Mars Dikkat)

Yükselen Oğlak ————————————————————————-

(04 Temmuz 10.ev, 12.ev Süper, 06 Temmuz 11.ev, 2.ev Dikkat, 10 Temmuz 5.ev Mars Dikkat)

Yükselen Kova ————————————————————————-

(04 Temmuz 9.ev, 11.ev Süper, 06 Temmuz 10.ev, 1.ev Dikkat, 10 Temmuz 4.ev Mars Dikkat)

Yükselen Balık ————————————————————————-

(04 Temmuz 8.ev, 10.ev Süper, 06 Temmuz 9.ev, 12.ev Dikkat, 10 Temmuz 3.ev Mars Dikkat)