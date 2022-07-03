27 – 03 Temmuz 2022 Haftalık Burç Astroloji: 01 Temmuz Uranüse Dikkat, 02 Temmuz Haftanın En Yoğun Günü

2022 Temmuz Ayına Uranüs ve sembolize ettikleri damga vurabilir. 01 Temmuza Uranüs -2 katsayısında gireceğiz ve bilhassa 23, 24 Temmuzda Uranüs -3 seviyesine düşecektir. Uranüs Natal Güneş ve/veya Marsı Kova burçlarını, bilim adamlarını, laboratuvarları, aykırı ve ölümcül deneyleri, asi ve aykırı kişileri, protestoları, halk ayaklanmalarını hatta ihtilalleri semboliz etmektedir.

Temmuz ayı boyunca ve bilhassa 01 Temmuzda düşük katsayılı Tr Uranüsden Natal Güneş ve Marsı Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık olanlar son derece olumsuz etkiler alabilirler. Bu kişiler Tr Uranüs hangi evlerindeyse o konulardan kaynaklı problemlere dikkat etmeliler. Düşük katsayılı Uranüs ihmal edilirse öldürücü de olabilir.

Temmuz ayında Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski ve Başak burcu Ukrayna Tr Uranüsden bariz bir şekilde huzursuz edici olumsuz etkiler alabilir. Özellikle 01 Temmuzda Ukrayna ve Zelenski’nin Uranüsü sembolize eden asi ve aykırı kişi ve gruplara, suikastçilere çok dikkat etmeleri gerekebilir.

Temmuz ayında özgürlük arayışı aykırılık ve asiliğe varabilir. Bir takım gruplar protestolar yapabilir. Protestolar ciddi boyutlara varabilir. Natal Güneş ve Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden da Temmuz ayı boyunca ve özellikle 01 Temmuzda bir takım özgürlükçü gruplara dikkat etmesi gerekebilir. 01 Temmuzda ve Temmuz ayı boyunca Biden’ın bir takım sağlık sorunları da ortaya çıkabilir.

Temmuz ayı boyunca ve 01 Temmuzda Dünya genelinde Boğa burcundaki Tr Uranüs -2 katsayısında olacağından Boğa burcunu sembolize eden yeme, içme, gıda sektöründe çiftçilerde huzursuzluklar baş gösterebilir. Yiyeceklerin laboratuvar ortamında üretilmesi, yapay et ve yiyecekler gündeme gelebilir. Uranüs tek kelimeyle Boğa burcunu, toprak anayı ve sembolize ettiklerini huzursuz etmektedir.

Temmuz ayı boyunca ve 01 Temmuzda Natal Güneşi Yengeç Marsı Kova olan Elon Musk ile WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange da hem kendilerini hem de başkalarını huzursuz edebilirler. Örneğin 01 Temmuzda Elon Musk bir takım teknik konularda aksaklıklar yaşayabilir. Julian Assange ise ABD’ye iade itirazında problemler yaşayabilir.

Temmuz ayı boyunca Natal Güneş ve/veya Marsı Kova olanlara anlayışla yaklaşmak gerekebilir. Bu arada Natal Güneşi Kova Marsı Yay olan Yunanistan’ın da bir takım teknolojik aletler yüzünden huzuru kaçabilir. 01 Temmuzda Yunanistanın Teknolojik aletler yüzünden huzurunun kaçması Akrep burcu Biden’I da olumsuz etkileyebilir.

Haftanın en yoğun günü 02 Temmuz olup bugünde Akrep ve Kova burcu evimiz en düşük katsayıda olacaktır. Örneğin Yükselen Aslanlar 02 Temmuzda Akrep burcu 4.evleri (ev, aile, anne, gayrimenkul) ile Kova burcu 7.evlerine (ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık, rakipler) çok dikkat etmeliler.

Hafta Boyu Boğa, Aslan, Akrep, Kova Burçları Marsa Dikkat!

Hafta boyu ve bilhassa 02 Temmuzda Tr Mars yüksek katsayıda olup Natal Marsı Koç, İkizler, Yengeç**, Başak, Terazi, Yay, Oğlak**, Balık olanları son derece olumlu etkilerken Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları ise son derece olumsuz etkileyebilir. 02 Temmuzda Çin Başkanı Şi Cinping’in Natal Marsı Yengeç olduğundan Tr (Transit) Marsdan (askeri konular) son derece olumlu etkiler alıp bunu Akrep burcu Biden’a karşı kullanabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 02 Temmuzda Tr Marsdan Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski de son derece olumsuz etkiler alabilir. Zelenski’nin 01 ve 02 Temmuzda bir takım askeri konulara ve hatta suikastlere dikkat etmesi gerekebilir.

28 Haziran Neptün Retrosu!

Balıkların yöneticisi hep alıştığımız o bereketli Neptün Transiti artık 28 Hazirandan itibaren geri gitmeye başlayacak ve katsayısını düşürecek. Başta Balık burçları olmak üzere Natal Güneş ve Marsı Balık, Koç, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Yay, Oğlak olanlar olumsuz etki almaya yavaş yavaş başlayabilirler. Tr Neptün 30 Ekim – 05 Kasım arası -3 seviyelerine ineceğinden Balık burçlarının ve Natal Gezegenleri olumsuz etki alanların Tr Neptün hangi evinizdeyse o konulara dikkat etmeleri gerekebilir. Örneğin 8.evi Balık olan yükselen Aslanlar kira ve krediler konusunda problemler yaşayabilirler. Natal Marsı Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanlar Tr Neptünden çeşitli fırsatlar elde edebilirler.

Neptün astrolojik açıdan petrolü sembolize ettiğinden Temmuz ayı boyunca ve bilhassa Ekim ve Kasım aylarında petrolün fiyatı diğer günlere göre düşebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 29 Haziranda ve 01 Temmuzda Tr Jüpiter +4 katsayısında olup Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanları son derece olumlu etkileyebilir. 29 Haziranda ve 01 Temmuzda Natal Marsı Yay olan Rusya Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başkanı Aliyev, Natal Marsı Yengeç olan İran Başkanı İbrahim Reisi ile Çin Başkanı Şi Cinping Tr Jüpiterden alacakları olumlu etki ile başarılara imza atabilirler.

02 Temmuzda Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, toprak kaymaları, şiddet ve terör olayları olabilir.

02 Temmuzda zayıf fay hatlarında şiddetli Depremler olabilir.

29 Haziranda olumsuz hava şartları ve kazaları olabilir.

Hafta sonuna doğru 30 Haziran ve 01 Temmuzda Ons Altında bir düşüş olabilir.

30 Haziranda Ons Gümüşde bir yükseliş olabilir.

27 Haziranda Dolar yüksek olsa da hafta sonuna doğru 01 Temmuzda düşebilir.

27 Haziran haftasında Bitcoin inişli çıkışlı dalgalı bir seyir yapabilir.

28 Haziranda Euro Dolar karşısında yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

27 Haziran Haftası boyunca Akrep, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Terazi, Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ———————————————————————————————————-

(01 Temmuz 2.ev Uranüs Dikkat, 28 Haziran 12.ev Neptün Dikkat, 02 Temmuz 1.ev Mars Süper, 01 Temmuz 1.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Boğa ———————————————————————————————————-

(01 Temmuz 1.ev Uranüs Dikkat, 28 Haziran 11.ev Neptün Dikkat, 02 Temmuz 12.ev Mars Süper, 01 Temmuz 12.ev Jüpiter Süper)

Yükselen İkizler ———————————————————————————————————-

(01 Temmuz 12.ev Uranüs Dikkat, 28 Haziran 10.ev Neptün Dikkat, 02 Temmuz 11.ev Mars Süper, 01 Temmuz 11.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Yengeç ———————————————————————————————————-

(01 Temmuz 11.ev Uranüs Dikkat, 28 Haziran 9.ev Neptün Dikkat, 02 Temmuz 10.ev Mars Süper, 01 Temmuz 10.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Aslan ———————————————————————————————————-

(01 Temmuz 10.ev Uranüs Dikkat, 28 Haziran 8.ev Neptün Dikkat, 02 Temmuz 9.ev Mars Süper, 01 Temmuz 9.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Başak ———————————————————————————————————-

(01 Temmuz 9.ev Uranüs Dikkat, 28 Haziran 7.ev Neptün Dikkat, 02 Temmuz 8.ev Mars Süper, 01 Temmuz 8.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Terazi ———————————————————————————————————-

(01 Temmuz 8.ev Uranüs Dikkat, 28 Haziran 6.ev Neptün Dikkat, 02 Temmuz 7.ev Mars Süper, 01 Temmuz 7.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Akrep ———————————————————————————————————-

(01 Temmuz 7.ev Uranüs Dikkat, 28 Haziran 5.ev Neptün Dikkat, 02 Temmuz 6.ev Mars Süper, 01 Temmuz 6.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Yay ———————————————————————————————————-

(01 Temmuz 6.ev Uranüs Dikkat, 28 Haziran 4.ev Neptün Dikkat, 02 Temmuz 5.ev Mars Süper, 01 Temmuz 5.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Oğlak ———————————————————————————————————-

(01 Temmuz 5.ev Uranüs Dikkat, 28 Haziran 3.ev Neptün Dikkat, 02 Temmuz 4.ev Mars Süper, 01 Temmuz 4.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Kova ———————————————————————————————————-

(01 Temmuz 4.ev Uranüs Dikkat, 28 Haziran 2.ev Neptün Dikkat, 02 Temmuz 3.ev Mars Süper, 01 Temmuz 3.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Balık ———————————————————————————————————-

(01 Temmuz 3.ev Uranüs Dikkat, 28 Haziran 1.ev Neptün Dikkat, 02 Temmuz 2.ev Mars Süper, 01 Temmuz 2.ev Jüpiter Süper)