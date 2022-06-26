20 – 26 Haziran 2022 Haftalık Burç Astroloji: 21 Haziran Ay Süper, 25 Haziran Haftanın En Yoğun Günü

21 Haziran hem En Uzun Gün hem de haftanın en yüksek katsayılı günü sayılır. 21 Hazianda güne damgasını +5 katsayısındaki Koç burcundaki Ay Transiti vurabilir. Tr (Transit) Ay Koç burcunda olup Natal Marsı Boğa, İkizler**, Aslan, Başak, Akrep, Yay**, Kova, Balık olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları son derece olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin 21 Haziranda Yengeç burcu Irak ile Terazi burcu Suriye’nin ülke güvenlikleri ve verimleri düşebilir. 21 Haziranda Irak ve/veya Suriye’de terör saldırıları da olabilir.

21 Haziranda Natal Marsı Yay olan Rusya Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Tr Aydan son derece olumlu etkiler alabilirler. Ancak Yükselen burcu Başak olan Putin’in Natal Güneşi Terazi olduğundan 8.evindeki Tr Aydan bir yandan olumlu etki alırken bir yandan da olumsuz etkiler alıp huzuru kaçabilir. 8.ev gizli saklı işleri sembolize ettiğinden Putin 21 Haziranda bir takım gizli saklı işlerden hem iyi hem de kötü etkiler alabilir.

21 Haziranda Koç burcu NATO’nun Tr Ay yüzünden verim ve güvenliği olumsuz yönde etkilenebilir. 21 Haziranda Koç burcu NATO’Nun Natal Marsı Yay olan Putin’e dikkat etmesi gerekebilir. Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan da 21 Haziranda Koç burcu NATO’yu zorlayabilir.

Kişisel olarak 21 Haziranda Natal Marsınız İkizler veya Yay ise Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak burcundan kişileri Tr Ay bazında (verim ve güvenlik) zorlayabilirsiniz. Hafta boyu Güneş Transiti bütün burçları ama bilhassa Natal Marsı Koç, Başak, Terazi, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Örneğin Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve TSK ile Suriye hafta boyu Dünya gündemine oturabilir. Natal Güneşi Balık Marsı Koç olan Yunanistan Başkanı Miçotakis de Tr Güneşden alacağı olumlu etki ile Dünyanın gündemine oturabilir. Natal Marsı Balık olan İran ile Natal Marsı Başak olan Ukrayna da gündem olmaya devam edebilirler.

Hafta boyu Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanlar Tr Neptün ve Jüpiterden olumlu etki almaya devam edebilirler. Hafta boyu Tr Neptün ve Jüpiter hangi evinizdeyse o konularda genişleme ve yardımlaşma olabilir. Örneğin Tr Neptün 8.evinizdeyse kredi, miras, ortak para ve gelirlerle ilgili konularda bir yardımlaşma ve yaratıcı çalışmalar olabilir. Tr Jüpiter 9.evinizdeyse hukuki konularda, yüksek öğrenimle ilgili konularda bir başarı beklenebilir. Bir davanız varsa kazanabilirsiniz.

25 Haziran -5 katsayısıyla haftanın en yoğun günüdür. 25 Haziranda Ay, Merkür, Mars, Satürn ve Uranüs -1 katsayısında olacaktır. 25 Haziranda Dünya genelinde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler ve olumsuz hava koşulları ile kazaları olabilir.

24 Hazirandan itibaren Tr Mars Koç burcunun 22.00 derecesinde (yani son derecesinde) olup özellikle Natal Güneşi Yengeç ve Oğlak burçlarını çift yönde olumsuz etkileyebilir. 24 Hazirandan itibaren Yengeç burcu Amerika ile Oğlak burcu Rusya Tr Mars bazında (askeri konular, NATO, vs) birbirlerini olumsuz yönde etkileyebilirler. 25 Haziranda Amerika ile Rusya arasında Marsiyen (Şiddet, Kavga, Savaş) tacizler olabilir.

25 Haziranda Natal Güneşi Yengeç Marsı Koç olan Irak’ın içinde şiddet ve terör olayları artabilir. Kişisel olarak 25 Haziranda özellikle Natal Güneşi Yengeç ve Oğlak olanların Tr Mars hangi evlerindeyse o konulara dikkat etmeleri gerekebilir.

25 Haziranda Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, göçükler, volkanik patlamalar, olumsuz hava şartları ve kazaları, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar olabilir.

25 Haziran zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

25 Haziran Dünya genelinde olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

24 Haziran Cuma Ons Altın diğer günlere göre yükselebilir.

20 Haziran Pazartesi Ons Gümüş haftaya yüksek başlayabilir. Ancak 22 Haziranda Ons Gümüş diğer günlere göre düşebilir.

20 Haziran Dolar haftaya yükselerek başlayabilir. Ancak Dolar hafta sonuna doğru düşebilir.

20 Haziran Bitcoin de haftaya yükselerek başlayabilir. Ancak 25 Haziranda Bitcoin diğer günlere göre düşebilir.

22 ve 23 Haziranda Euro Dolar karşısında yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

20 Haziran Haftası boyunca Akrep, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç —————————————————————————————————————–

(21 Haziran 3 ve 9.eve 1.evdeki Aydan Süper etki ama 1, 4, 7, 10.evlere olumsuz etki, Hafta boyu 8 ve 11.ev dikkat ama 9.ev Süper)

Yükselen Boğa —————————————————————————————————————–

(21 Haziran 2 ve 8.eve 12.evdeki Aydan Süper etki ama 12, 3, 6, 9.evlere olumsuz etki, Hafta boyu 7 ve 10.ev dikkat ama 8.ev Süper)

Yükselen İkizler —————————————————————————————————————–

(21 Haziran 1 ve 7.eve 11.evdeki Aydan Süper etki ama 11, 2, 5, 8.evlere olumsuz etki, Hafta boyu 6 ve 9.ev dikkat ama 7.ev Süper)

Yükselen Yengeç ————————————————————————————————————-

(21 Haziran 12 ve 6.eve 10.evdeki Aydan Süper etki ama 10, 1, 4, 7.evlere olumsuz etki, Hafta boyu 5 ve 8.ev dikkat ama 6.ev Süper)

Yükselen Aslan —————————————————————————————————————–

(21 Haziran 11 ve 5.eve 9.evdeki Aydan Süper etki ama 9, 12, 3, 6.evlere olumsuz etki, Hafta boyu 4 ve 7.ev dikkat ama 5.ev Süper)

Yükselen Başak ————————————————————————————————————-

(21 Haziran 10 ve 4.eve 8.evdeki Aydan Süper etki ama 8, 11, 2, 5.evlere olumsuz etki, Hafta boyu 3 ve 6.ev dikkat ama 4.ev Süper)

Yükselen Terazi ———————————————————————————————————-

(21 Haziran 9 ve 3.eve 7.evdeki Aydan Süper etki ama 7, 10, 1, 4.evlere olumsuz etki, Hafta boyu 2 ve 5.ev dikkat ama 3.ev Süper)

Yükselen Akrep ————————————————————————————————————-

(21 Haziran 8 ve 2.eve 6.evdeki Aydan Süper etki ama 6, 9, 12, 3.evlere olumsuz etki, Hafta boyu 1 ve 4.ev dikkat ama 2.ev Süper)

Yükselen Yay —————————————————————————————————————–

(21 Haziran 7 ve 1.eve 5.evdeki Aydan Süper etki ama 5, 8, 11, 2.evlere olumsuz etki, Hafta boyu 12 ve 3.ev dikkat ama 1.ev Süper)

Yükselen Oğlak —————————————————————————————————————–

(21 Haziran 6 ve 12.eve 4.evdeki Aydan Süper etki ama 4, 7, 10, 1.evlere olumsuz etki, Hafta boyu 11 ve 2.ev dikkat ama 12.ev Süper)

Yükselen Kova —————————————————————————————————————–

(21 Haziran 5 ve 11.eve 3.evdeki Aydan Süper etki ama 3, 6, 9, 12.evlere olumsuz etki, Hafta boyu 10 ve 1.ev dikkat ama 11.ev Süper)

Yükselen Balık —————————————————————————————————————–

(21 Haziran 4 ve 10.eve 2.evdeki Aydan Süper etki ama 2, 5, 8, 11.evlere olumsuz etki, Hafta boyu 9 ve 12.ev dikkat ama 10.ev Süper)