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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Fenerbahçe, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Spor, Toplum, Yaşam » Fenerbahçe’de Lincoln Henrique imzayı attı
Fenerbahçe’de Lincoln Henrique imzayı attı


Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi takımın başına Jorge Jesus’u getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertli takım, dün akşam saatlerine transfer görüşmelerini sürdürmek üzere İstanbul’a getirdiği 23 yaşındaki Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarında Fenerbahçe’nin formasını giyecek olan Lincoln Henrique’nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Lincoln Henrique’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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📆 14 Haziran 2022 Salı 18:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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