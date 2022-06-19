13 – 19 Haziran 2022 Haftalık Burç Astroloji: 15 Haziran Haftanın En Yoğun Günü!

15 Haziran -6 katsayısı ile haftanın en yoğun günüdür. 15 Haziranda Tr Ay, Venüs, Mars, Jüpiter, Uranüs, Plüto -1 katsayısında olacaktır. 15 Haziranda Tr Aydan en çok Natal Güneşi Başak ve Balık olanlar olumsuz etkiler alabilirler. Ay Transiti düşük katsayıda verimsizliği ve güvensizliği sembolize eder. Bu durumdan en çok Dünya genelinde Başak burcunu sembolize eden sağlık konuları ve çalışanları, Balık burcunu sembolize eden devlet kurumları, şirketler ve bankalar etkilenebilir.

15 Haziranda Tr Plüton -1 katsayısında olup en çok Natal Güneşi Koç ve Terazi olanları olumsuz etkileyebilir. Örneğin Terazi burcu Putin 15 Haziranda Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a Plüton (gizli saklı işler, vs) bazında dikkat etmek zorunda kalabilir.

15 Haziranda Tr Venüs Boğa burcunda olsa da diğer gezegenlerden aldığı olumsuz açılarla -1 katsayısına düşecek ve Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Yengeç, Başak, Oğlak, Balık olanları ise olumlu etkileyebilir. Venüs düşük katsayıda sosyal ve siyasi konularda anlaşmazlıkları, mal-mülk ve toprak paylaşımlarında kavgaları sembolize etmektedir. Örneğin Natal Marsı Balık olan İran’ın sosyal ve siyasi konularda, toprak paylaşımları konularında Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail’i zorlaması olasıdır.

15 Haziranda Natal Marsı Yengeç olan Çin Başkanı Şi Cinping Tr Venüsden alacağı olumlu etkilerle Natal Güneş ve Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden’ı sosyal ve siyasi konularda, parasal konularda zorlayabilir. 15 Haziranda Biden’ın Şi Cinping’e Venüsyen konularda dikkat etmesi gerekebilir.

15 Haziranda Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanların Koç burcundaki Tr Mars ve Jüpitere dikkat etmeleri gerekebilir. Koç burcundaki Tr Mars ve Jüpiteri Natal Marsı bilhassa Aslan ve Kova olanlar verimli kullanabilir. 15 Haziranda Yengeç burcu Irak ile Terazi burcu Suriye’de şiddet ve terör olayları artabilir. 15 Haziranda Mars ve Jüpiter Transitleri birlikte -1 katsayısında olup savaş ve askeri konuların büyümesi anlamına gelebilir.

15 Haziranda olacak olan olumsuz olayları 14 Hazirandaki Dolunaya bağlayabilirler ama bu kesinlikle Mars ve Jüpiterin birlikte düşük katsayıda olmasıdır. 15 Haziranda Yengeç burcu Amerika’da da Mars ve Jüpiter yüzünden şiddet olayları artabilir. 15 Haziranda bilhassa Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarının şiddet ve abartıdan kaçınması gerekebilir. 15 Haziranda Yangına Körükle gidilmemelidir.

15 Haziranda Natal Marsı Aslan olan İsrail’in Koç burcu İran’ın üstüne gitmesi ve bir takım olayları büyütüp yangını körüklemesi olasıdır.

17 Haziranda Tr Ay +3 katsayısında olup Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı bilhassa Boğa, Akrep olanları son derece olumlu etkileyebilir. Örneğin Natal Marsı Boğa olan İsrail Başkanı Neftali Benet ile Natal Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden birlikte Yengeç burcu Irak’ın, Terazi burcu Suriye’nin ülke güvenliğine yönelik olumsuz çalışmalar içine girebilirler.

14 Haziran Dolunay (+5) Süper !

14 Haziran Haftanın En Yüksek Katsayılı Günü olup bu günde Tr Neptün +6 katsayısında olup bütün burçları ama bilhassa Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanları son derece olumlu etkileyebilir. Örneğin Çin Başkanı Şi Cinping, Rusya Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başkanı Aliyev gibi isimler 14 Haziranda Tr Neptünden son derece olumlu etkiler alıp devletle ilgili yaratıcı çalışmalar içine girebilirler. 14 Haziranda Tr Neptünden olumlu etki alanlar birbirlerine destek de olabilirler.

14 Haziran Dolunayda Tr Ay +5 katsayısında olup Natal Marsı Yay, Koç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Olumlu etki alan kişiler Tr Ay ile birlikte verim ve güvenliklerini arttırabilirler. 14 Haziranda Çin Tr Ay ile ülke güvenliğini ve verimini arttırabilir.

15 Haziran Astro Carto Grafide Tr Ay, Venüs, Uranüsden olumsuz etki alan Venüs, Plüto, Merkür, Neptün çizgilerinin geçtiği bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, göçükler, şiddet ve terör olayları, olumsuz hava şartları ve kazaları, yangın ve patlamalar olabilir. 15 Haziranda özellikle Türkiye’nin Doğusunun Tr Ay, Venüs ve Uranüsden olumsuz etkiler aldığı görülmektedir.

15 Haziranda zayıf fay hatlarında şiddetli Depremler olabilir.

15 Haziranda Dünya genelinde olumsuz hava şartları ve kazaları olabilir.

13 Haziranda Ons Altın haftaya yüksek başlasa da 15 Hazirana doğru düşebilir sonra tekrar yükselebilir.

13, 14 Haziranda Ons Gümüş diğer günlere göre yüksek olabilir.

14 Haziranda Dolar yükselebilir ama 15 Haziranda düşebilir. Bir dalgalanma söz konusu. 14, 15 Haziranda FED toplantısı da var. Dikkat!

13, 14 Haziranda Bitcoin diğer günlere göre yüksek olabilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

13 Haziran Haftası boyunca Boğa, Akrep burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler, Balık burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç —————————————————————————

(14 Haziran 9.ev Ay, 12.ev Neptün Süper, 15 Haziran 10.ev Ay, 2.ev Venüs, Uranüs, 1.ev Mars, Jüpiter Dikkat)

Yükselen Boğa —————————————————————————

(14 Haziran 8.ev Ay, 11.ev Neptün Süper, 15 Haziran 9.ev Ay, 1.ev Venüs, Uranüs, 12.ev Mars, Jüpiter Dikkat)

Yükselen İkizler —————————————————————————

(14 Haziran 7.ev Ay, 10.ev Neptün Süper, 15 Haziran 8.ev Ay, 12.ev Venüs, Uranüs, 11.ev Mars, Jüpiter Dikkat)

Yükselen Yengeç —————————————————————————

(14 Haziran 6.ev Ay, 9.ev Neptün Süper, 15 Haziran 7.ev Ay, 11.ev Venüs, Uranüs, 10.ev Mars, Jüpiter Dikkat)

Yükselen Aslan —————————————————————————

(14 Haziran 5.ev Ay, 8.ev Neptün Süper, 15 Haziran 6.ev Ay, 10.ev Venüs, Uranüs, 9.ev Mars, Jüpiter Dikkat)

Yükselen Başak —————————————————————————

(14 Haziran 4.ev Ay, 7.ev Neptün Süper, 15 Haziran 5.ev Ay, 9.ev Venüs, Uranüs, 8.ev Mars, Jüpiter Dikkat)

Yükselen Terazi —————————————————————————

(14 Haziran 3.ev Ay, 6.ev Neptün Süper, 15 Haziran 4.ev Ay, 8.ev Venüs, Uranüs, 7.ev Mars, Jüpiter Dikkat)

Yükselen Akrep —————————————————————————

(14 Haziran 2.ev Ay, 5.ev Neptün Süper, 15 Haziran 3.ev Ay, 7.ev Venüs, Uranüs, 6.ev Mars, Jüpiter Dikkat)

Yükselen Yay —————————————————————————

(14 Haziran 1.ev Ay, 4.ev Neptün Süper, 15 Haziran 2.ev Ay, 6.ev Venüs, Uranüs, 5.ev Mars, Jüpiter Dikkat)

Yükselen Oğlak —————————————————————————

(14 Haziran 12.ev Ay, 3.ev Neptün Süper, 15 Haziran 1.ev Ay, 5.ev Venüs, Uranüs, 4.ev Mars, Jüpiter Dikkat)

Yükselen Kova —————————————————————————

(14 Haziran 11.ev Ay, 2.ev Neptün Süper, 15 Haziran 12.ev Ay, 4.ev Venüs, Uranüs, 3.ev Mars, Jüpiter Dikkat)

Yükselen Balık —————————————————————————

(14 Haziran 10.ev Ay, 1.ev Neptün Süper, 15 Haziran 11.ev Ay, 3.ev Venüs, Uranüs, 2.ev Mars, Jüpiter Dikkat)