Geleneksel Diyarbakır Kahvaltısı Gazetecilerin Beğenisine Sunuldu

AYGAD’ın Kültür Gezisi kapsamında İstanbul’dan Güneydoğu Anadolu Bölgesine geziye çıkan gazetecilere Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından tarihi Zerzevan Konağı’nda yöresel Diyarbakır kahvaltısı ikram edildi.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde bazalt taştan yapılan, bir dönem kalabalık ailelerin yaşamını sürdürdüğü avlulu evlerden olan tarihi Zerzevan Konağı’nda kahvaltı yapan gazeteciler Diyarbakır’ın yöresel ürünlerini tattı. Yörenin yapısına uygun restore edilen konakta işletme yetkilileri ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Mezopotamya Bölge Başkanı Mehmet Akyıl’la bir araya gelen gazeteciler, bölgenin kültür ve turizm faaliyetlerine dair fikir alışverişinde bulundu.

TURSAB Başkanı Akyıl: Diyarbakır’ın ortak tanıtımı turist çekti

Akyıl, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası adına gazetecileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akyıl, “Gastronomi, inanç turizmi ve kültürel anlamda çok zengin bir şehirde sizleri misafir ediyoruz. Kahvaltı, ciğer, kadayıf gibi birçok yöresel ürünlerimiz ön planda. Diyarbakır’ın tanıtımıyla ilgili kurumlarla yapılan ortak çalışmada belirli sonuçlar almaya başladık ve turist akını oldu. Esnafımızın da katkılarıyla birlikte her geçen gün turist sayısının artığını görüyoruz. Şehrimize geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz” diye konuştu.

AYGAD Başkanı Işıkdağ: Amacımız kültürel mirasa katkı sunmak

Misafirperverlikleri için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Başkanı Mehmet Kaya’ya, yönetim kuruluna ve TURSAB Mezopotamya Başkanı Mehmet Akyıl’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan AYGAD Başkanı Ahmet Işıkdağ, “Diyarbakır olarak hem kültürel mirasın tanınması ve korunması, hem turizmin gelişmesi için yaptığınız çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bugün bizleri misafir ettiğiniz için meslektaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. Kentin potansiyelinin daha fazla olduğunu biliyoruz. Bizler gazeteciler olarak Diyarbakır’ın kültür ve turizm noktasında hak ettiği yere gelmesi için gönüllü gönül elçisi olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Amacımız bu güzelliklerin ve kültürel mirasın korunup gelecek kuşaklara aktarılması ve şehirlerimizin ekonomik kalkınmasıdır” şeklinde konuştu.

Gazeteciler de duygu ve düşüncelerini dile getirdikten sonra Zerzevan Konağı’ndaki program sona erdi. Heyet daha sonra Şanlıurfa’ya geçti.

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