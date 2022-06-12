06 – 12 Haziran 2022 Haftalık Burç Astroloji: 08 Haziran Güneş, Ay Süper, 11 Haziran En Yoğun Gün!

08 Haziran Haftanın En Yüksek Katsayılı Günü olup Tr Güneş, Ay ve Neptün +5 katsayısında olacaktır. 08 Haziranda bilhassa Natal Marsı İkizler, Yay olanlar Tr Güneş, Ay ve Neptünden son derece olumlu etkiler alabilirler. 08 Haziranda Tr Güneş hangi evimizdeyse o konularda bir canlanma olabilir. 08 Haziranda Tr Ay hangi evimizdeyse o konularda verim ve güvenliğimiz artabilir. 08 Haziranda Tr Neptün hangi evimizdeyse o konularda yaratıcılığımız artabilir yada yardımsever kişilerden yardım görebiliriz.

08 Haziranda Tr Ay Natal Marsı Başak, Boğa, İkizler**, Aslan, Akrep, Yay**, Kova, Balık olanları son derece olumlu etkilerken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları ise olumsuz etkileyebilir. Örneğin Terazi burcu Suriye ile Yengeç burcu Irak’ın ülke güvenlikleri 08 Haziranda düşebilir. 08 Haziranda Suriye ve/veya Irak’a terör saldırıları olabilir. 08 Haziranda Yengeç burcu ABD ile Oğlak burcu Rusya ülke güvenlikleri bazında birbirlerini olumsuz etkileyebilirler.

08 Haziranda Natal Marsı Yay olan Putin’in eli ABD’ye karşı güçlenebilir. 08 Haziranda Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Tr Aydan son derece olumlu etkiler alıp Suriye ve Irak’a yönelik ülke güvenliği ve verimiyle ilgili önemli çalışmalar yapabilir.

08 ve 11 Haziranda Yengeç burcu ABD’nin içinde şiddet ve terör olayları artabilir.

11 Haziran -7 katsayısıyla haftanın ve ayın en olumsuz günüdür. 11 Haziranda Tr Ay ve Plüton -1 katsayısıyla Natal Güneş ve Marsı Oğlak, Koç**, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan**, Terazi**, Akrep, Yay, Kova** olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Başak, Balık olanlara çeşitli fırsatlar sunabilir.

11 Haziranda Terazi burcu Putin’in Tr Plütona ve Akrep burcu Biden’a, Kova burcu Zelenski’nin ise Tr Aya ve Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a çok dikkat etmeleri gerekebilir. Ukrayna Başkanı Zelenski’nin Tr Ayın haricinde Tr Venüs, Satürn ve Uranüsden de olumsuz etkiler alması olasıdır. Zelenski Tr Satürnün etkisiyle Dünyadaki otorite sayılan bir takım kişilerden ve Devlet Başkanlarından olumsuz etkiler alabilir.

11 Haziranda Natal Güneşi Aslan, Kova olanların Tr Aya, Natal Güneşi Koç, Terazi olanların ise Tr Plütona çok dikkat etmeleri gerekebilir. 11 Haziranda Dünya genelinde olumsuz hava koşulları ve kazaları, zayıf fay hatlarında ise şiddetli Depremler olabilir.

11 Haziranda Terazi burcu Suriye’nin Tr Plütondan ve Koç burcundaki Tr Mars ve Jüpiterden olumsuz ve ölümcül etkiler alması olasıdır. 11 Haziranda Terazi burcu Suriye’ye bir takım ölümcül saldırılar olasıdır.

11 Haziranda Koç burcu NATO Tr Mars ve Plütondan son derece olumsuz etkiler alabilir. Bu olumsuz etkilerin kaynağı Türkiye, Japonya ve Kuzey Kore olabilir.

06, 09 ve bilhasaa 11 Haziran Astro Carto Grafide olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli Depremler, volkanik aktiviteler, toprak kaymaları, göçükler, olumsuz hava koşulları ve kazaları, şiddet ve terör olayları olasıdır.

06, 09 ve bilhassa 11 Haziranda zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

11 Haziranda olumsuz hava şartları ve kazaları artabilir.

08 Haziranda Ons Altın diğer günlere göre yükselebilir.

08 Haziranda Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

07 ve 08 Haziranda Dolar diğer günlere göre yükselebilir.

08 Haziran ve 12 Haziranda Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

06 Haziran Haftası boyunca Boğa, Akrep burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç —————————————————————————

(08 Haziran 3.ev Güneş, 6.ev Ay, 11.ev Neptün Süper, 11 Haziran 1.ev Mars, Jüpiter, 8.ev Ay Dikkat)

Yükselen Boğa —————————————————————————

(08 Haziran 2.ev Güneş, 5.ev Ay, 10.ev Neptün Süper, 11 Haziran 12.ev Mars, Jüpiter, 7.ev Ay Dikkat)

Yükselen İkizler —————————————————————————

(08 Haziran 1.ev Güneş, 4.ev Ay, 9.ev Neptün Süper, 11 Haziran 11.ev Mars, Jüpiter, 6.ev Ay Dikkat)

Yükselen Yengeç —————————————————————————

(08 Haziran 12.ev Güneş, 3.ev Ay, 8.ev Neptün Süper, 11 Haziran 10.ev Mars, Jüpiter, 5.ev Ay Dikkat)

Yükselen Aslan —————————————————————————

(08 Haziran 11.ev Güneş, 2.ev Ay, 7.ev Neptün Süper, 11 Haziran 9.ev Mars, Jüpiter, 4.ev Ay Dikkat)

Yükselen Başak —————————————————————————

(08 Haziran 10.ev Güneş, 1.ev Ay, 6.ev Neptün Süper, 11 Haziran 8.ev Mars, Jüpiter, 3.ev Ay Dikkat)

Yükselen Terazi —————————————————————————

(08 Haziran 9.ev Güneş, 12.ev Ay, 5.ev Neptün Süper, 11 Haziran 7.ev Mars, Jüpiter, 2.ev Ay Dikkat)

Yükselen Akrep —————————————————————————

(08 Haziran 8.ev Güneş, 11.ev Ay, 4.ev Neptün Süper, 11 Haziran 6.ev Mars, Jüpiter, 1.ev Ay Dikkat)

Yükselen Yay —————————————————————————

(08 Haziran 7.ev Güneş, 10.ev Ay, 3.ev Neptün Süper, 11 Haziran 5.ev Mars, Jüpiter, 12.ev Ay Dikkat)

Yükselen Oğlak —————————————————————————

(08 Haziran 6.ev Güneş, 9.ev Ay, 2.ev Neptün Süper, 11 Haziran 4.ev Mars, Jüpiter, 11.ev Ay Dikkat)

Yükselen Kova —————————————————————————

(08 Haziran 5.ev Güneş, 8.ev Ay, 1.ev Neptün Süper, 11 Haziran 3.ev Mars, Jüpiter, 10.ev Ay Dikkat)

Yükselen Balık —————————————————————————

(08 Haziran 4.ev Güneş, 7.ev Ay, 12.ev Neptün Süper, 11 Haziran 2.ev Mars, Jüpiter, 9.ev Ay Dikkat)