FETH-İ MUBÎN…

Ülke yönetmek için yetiştirilmiş, yabancı dillerden matematiğe, astronomiden felsefeye, edebiyattan ilahiyata, coğrafyadan denizciliğe, hukuktan adalete, savaş ilminden, yönetim ilmine, şiirden resme, karikatüre, musikiden tarihe sanatın, bilimin bütün alanlarında yüksek eğitim almış olan bir insanın,

Gerçek bir aydın, insani, sosyal, kültürel olarak yetişmiş, zevküsefadan, saltanat sürmekten uzak, kendini bilime, devlete, millete adamış, liyakate sadık kalarak emanete ihanet etmemiş bir padişahın,

Yönettiği devlette yaşayan bütün insanlara, bütün milletlere, bütün dinlere aynı mesafede olan, hak, hukuk ve adalet yönünden halka eşit davranan, insanlar arasında ayrımcılık yapmayıp adaletle hükmeden, kişisel hırslarına ve nefsine mağlup olmadığı için düşmanlarının bile saygı duyduğu bir aydının,

Sarayında oturmayan, sarayında saltanat sürmeyen, oturduğu yerden ülke yönetmeyen, ordusunun başında en az yirmi beş sefere katılan, vatan topraklarını üç katına çıkaran bir yöneticinin,

Vatan, millet, bilim aşkıyla yaşayan Fatih Sultan Mehmed Han’ın, Türk Milletinin, Türk Ordusunun verdiği emek, gösterdiği sabır, cesaret ve metanet sonucu hak ederek, Allah’ı muradı, izni, nasibi ile İstanbul’u fethederek, kutlu zafere ulaştığı gündür bugün.

Sadece biliniyor olan on dört kere suikasta uğrayan, aşırı derecede hasta olduğu halde, sarayda oturmayıp, ordusunun başında seferlere çıkan, bu seferlerden biri esnasında vefat eden, örnek Türk, örnek insan, başkomutan, padişah, bilim adamı, sanatçı, filozof, deha Fatih Sultan Mehmet’in liderliğindeki Türk Milletinin İstanbul’u ve insanlığı fetih günüdür bugün.

Ve yaşadığımız günler ise; Fatih Sultan Mehmed Han’ın ve Türk Milletinin canıyla, malıyla yedi düvele karşı mücadele vererek fethettiği ve bizlere emanet ettiği İstanbul’un, elini kolunu sallayarak ülkemize giren yedi düvel tarafından, harap edilişini, viraneye çevrilişini, sahiplenilişini kahrolarak, çaresizlik ve acı içinde izlediğimiz günlerdir.