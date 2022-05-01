İstanbul Medya Mensupları TBMM’ya sunulan Sosyal Medya Yasasını Değerlendirdi

İstanbul Medya Derneği Başkanı Ali Rıza Yıldız Anadolu yakasında görev yapan meslektaşlarını doğa harikası olan Dodo’da ağırladı.

Beykoz 164. Yıl Polis Hatıra Ormanı bölgesinde bulunan iş insanı Hamit Çelik tarafından işletilen Dodo Et-Kebap’da bir araya gelen gazeteciler güncel konular, mesleki sorunları konuşmanın yanında şarkılarla, şiirlerle eğlenerek hoşça vakit geçirdiler.

İnternet Haber Siteleri de ilanlardan faydalanabilmelidir!

İnternet Medyası ve Sosyal Medya konusunda İnternet medyası ve sosyal medyaya yönelik yeni yaptırımları da içeren TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi hakkında değerlendirmeler yapıldı.

TBMM Başkanlığına sunulan, Sosyal Medyada halkı yanıltan gerçekdışı bilgiler yayılmasını önlemek yani dezenformasyonla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri de içeren yasa teklifine göre; yanıltıcı haber yayanlara ilk kez yaptırım gelecek, gerçek hayatta suç olan internette de suç olacak. Ayrıca internet haber sitelerinin de yayınlanan ilanlardan faydalanabilmesi yönünde düzenlemelerin yapılacak olmasının önemine değinildi. Bu düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Dodo Hakkında;

Farklı iş kollarında da faaliyetlerini yürüten Gazetecileri mekânında ağırlayan iş insanı Hamit Çelik DODO Et-Kebap’ın nasıl hayata geçtiğini izah etti.

Yaklaşık bir yıllık tadilat çalışmasının ardından hizmet vermeye başlayan DODO yakın bir zamanda doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alacak gibi. Ailelerin çocuklarıyla birlikte doğayla baş başa güvenle yemek yiyebilecekleri DODO yetkilileri iş yemeklerini de unutmamış. Gruplar halinde gelen misafirlerin rahatça iş görüşmelerinin yapılabilmesi için VIP adını verdikleri baraka evler yapılmış. Aynı anda 200 kişiye hizmet verebilme kapasitesine sahip olan DODO keyifle yemeklerini yiyen misafirlerine canlı müzik eşliğinde eğlenme imkânı da sunuyor.

Yakın bir zamanda ünlü isimlerinde yer alacağı açılış yapmayı planlayan iş insanı Hamit Çelik’e neden DODO sorusunu sorduğumuzda, kendisinin de bir doğa aşığı ve hayvan sever olduğunu söyleyerek “DODO 17 yüzyıl sonlarında nesli tükenen güvercingiller familyasından olan uçamayan bir kuş cinsidir. Biz işletme olarak insanlara hem DODO’yu tanıtmak hem de ismini yaşatmak için bu ismi kullandık” şeklinde açıkladı. İş insanı Hamit Çelik’in anlatımlarından yola çıkarsak DODO yakın bir gelecekte Anadolu yakasının vazgeçilmez mekânları arasında yer alacak.

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