30 – 05 Haziran 2022 Haftalık Burç Astroloji: 01 Haziran Ay Süper 05 Haziran Haftanın En Yoğun Günü!

Hafta boyu Tr Mars, Jüpiter ve Neptün yüksek katsayıda olup Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanları son derece olumlu etkileyebilir. Dünya genelinde İkizler ve Yay burcunu sembolize eden her türlü iletişim, yazılım, yapay zeka, uçak, füze ve uzay çalışmlarında yeni girişimler, yaratıcı çalışmalar olabilir. 30 Mayıs haftasında Natal Marsı Yay olan Rusya başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başkanı Aliyev, Natal Marsı Yengeç olan Çin Başkanı Şi Cinping, İran Başkanı İbrahim Reisi gibi isimler Tr Mars, Jüpiter ve Neptünden alacakları olumlu etki ile başarılı girişimlerde bulunabilirler.

Kişisel olarak Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanlar Tr Mars, Jüpiter ve Neptün hangi evlerindeyse o konulardan kaynaklı olumlu etkiler alabilir yeni girişimlerde bulunabilirler.

01 Haziranda Tr Ay Yengeç burcunda +6 katsayısında olup Natal Marsı Koç, Başak, Terazi, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Tr Ay yüksek katsayıda bulunduğu eve güven ve verimlilik vermektedir. 01 Haziranda Natal Güneş ve Marsı Koç olan NATO’nun içinde verimlilik ve güvenlik artabilir. Kuruluş tarihine göre Natal Marsı Başak olan İsveç ve Finlandiya’nın da Tr Aydan alacağı olumlu etki ile güvenliği artabilir. Natal Marsı Terazi olan Türkiye’Nin de 01 Haziranda güvenlik ve verimi artabilir. Belki NATO ile ilgili konularda olumlu gelişmeler olabilir.

Kişisel olarak 01 Haziranda Tr Ay hangi evimizdeyse o konularda verim ve güvenliğimiz artabilir. Ayrıca Ayın yönettiği Yengeç burcu evimiz de 01 Haziranda son derece olumlu etkiler alabilir. Örneğin Yükselen Aslan burçlarının 12.evi Yengeç olduğundan 01 Haziranda 12.evi sembolize eden evle ilgili sıkıntı ve sorunlar çözüme kavuşabilir.

Hafta boyu Tr Venüs Boğa burcunda olsa da diğer transitlerden alacağı olumsuz açılarla düşük katsayıda olacağından Natal Güneş ve Marsı Boğa, Koç, İkizler, Yengeç, Aslan**, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova** olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Başak, Balık olanları ise olumlu etkileyebilir. Tr Venüsden bilhassa Natal Güneşi Aslan ve Kova olanlar daha çok olumsuz etki alabilirler. 30 Mayıs Haftası boyunca bilhassa Aslan ve Kova burçlarının Tr Venüs hangi evlerinde ise o konulara çok para gidebilir. Ayrıca Astrolojik haritanızda Aslan ve Kova burcu evlerinizde Tr Venüs yüzünden olumsuz etki alacağından bu evleri sembolize eden konularda talepkar insanlarla karşılaşabilir ve bu kişilere çok para harcıyabilirsiniz.

30 Mayıs haftası boyunca Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski’nin Tr Venüsden ve Venüsyen kişilerden olumsuz etkiler alması olasıdır. Örneğin Terazi burcu Putin Venüsyen bir insandır ve 30 Mayıs haftası boyunca Putin Zelenski’yi toprak paylaşımları konusunda son derece olumsuz etkileyebilir.

Hafta boyu Tr Uranüs -1 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık olanları son derece olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin ABD Başkanı Akrep burcu Biden’ın Tr Uranüsden hafta boyu olumsuz etkiler alması olasıdır. Tr Uranüs Biden’ın 2.evinde olup Biden’ı daha çok para, mal-mülk ve sahip olduğu yetenekler açısından olumsuz etkileyebilir. Uranüs ayrıca Zelenski’yi de sembolize etmektedir. Çünkü Zelenski’nin Natal Güneşi Kova burcundadır. Özetle 30 Mayıs haftası boyunca Kova burcu Zelenski Akrep burcu ABD Başkanı Biden’ı parasal yönden olumsuz etkileyebilir.

Hafta boyu Tr Satürn de düşük katsayıda olup Natal Güneş ve Marsı Kova, Boğa, İkizler, Aslan, Başak, Akrep, Yay, Balık olanları olumsuz etkileyebilir. Natal Marsı Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanlar ise Tr Satürnden olumlu fırsatlar elde edebilir. Tr Satürn hangi evimizdeyse o konularda engel ve aksilikler çıkabilir. Tr Satürn hangi evimizdeyse otoriteyle başımız derde girebilir. Ayrıca Satürnün yönettiği Oğlak burcu evimiz hangi konuları sembolize ediyorsa o konularda da engel, yasak ve aksilikler çıkabilir. Örneğin Yükselen Aslanların 6.evi Oğlak olduğundan sağlık, rutin işler, varsa ev hayvanları yada iş arkadaşları ve hizmetliler ile ilgili konularda sorunlar çıkabilir. Natal Marsı Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanlar ise Tr Satürnden çeşitli fırsatlar elde edebilirler.

Hafta boyu ve bilhassa 30 Mayısda Tr Plüton +4 katsayısında olsa da Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları olumsuz yönde etkilerken Natal Marsı Oğlak, Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Balık olanları ise olumlu yönde etkileyebilir. Bilhassa Natal Marsı Koç ve Terazi olan ülke, grup ve kişilerin 30 Mayısda son derece güçlenmeleri olasıdır. Örneğin Natal Marsı Koç olan NATO ile Natal Marsı Terazi olan Türkiye’nin askeri açıdan güçlenmeleri olasıdır. Natal Marsı Terazi olan Suriye’nin de Tr Plütondan olumlu etkiler alıp güçlenmesi ve ülke içinde reformlar yapılması olasıdır.

Hafta boyu ve bilhassa 30 Mayısda Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail ile Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski Tr Plütondan bariz bir şekilde olumsuz etkiler alabilirler. Örneğin Natal Marsı Terazi olan Türkiye’nin Tr Plütondan olumlu etki alap güçlenmesi Boğa burcu İsrail’in işine gelmeyebilir. Tr Plüton olumsuz anlamda Boğa, Aslan, Akrep, Kova burcu ülke ve kişilerde bir takım değişim ve dönüşümler sağlayabilir. 30 Mayısda Tr Plütondan olumsuz etki alan grubun içinde olanların Tr Plütonu sembolize eden Natal Güneş ve/veya Marsı Akrep olanlardan ve Natal Marsı bilhassa Koç ve Terazi olanlardan uzak durmalarında fayda olabilir.

05 Haziran haftanın en yoğun günü olup bu günde olumsuz hava şartları ve kazaları ile zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, şiddet ve terör olayları olabilir. 05 Haziran Dünyanın bir çok yerinde şiddetli depremler açısından hareketli geçebilir.

05 Haziranda zayıf fay hatlarında şiddetli Depremler olabilir.

05 Haziranda Olumsuz Hava koşulları ve kazaları beklenebilir.

Ons Altın 30 Mayısda ve 03 Hazianda yükselebilir.

30 ve 01 Haziranda Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

30 Mayısda Dolar diğer günlere göre yüksek olabilir ama 03 Hazirana doğru Dolar düşebilir.30 Mayıs haftasında Doların Tansiyonu düşebilir.

01 Haziranda Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

30 Mayıs Haftası boyunca Boğa, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler, Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç —————————————————————————

(01 Haziran 4.ev Ay Süper, 05 Haziran 5.ev Ay, 2.ev Venüs, Uranüs, 11.ev Satürn, 10.ev Plüto Dikkat)

Yükselen Boğa —————————————————————————

(01 Haziran 3.ev Ay Süper, 05 Haziran 4.ev Ay, 1.ev Venüs, Uranüs, 10.ev Satürn, 9.ev Plüto Dikkat)

Yükselen İkizler —————————————————————————

(01 Haziran 2.ev Ay Süper, 05 Haziran 3.ev Ay, 12.ev Venüs, Uranüs, 9.ev Satürn, 8.ev Plüto Dikkat)

Yükselen Yengeç —————————————————————————

(01 Haziran 1.ev Ay Süper, 05 Haziran 2.ev Ay, 11.ev Venüs, Uranüs, 8.ev Satürn, 7.ev Plüto Dikkat)

Yükselen Aslan —————————————————————————

(01 Haziran 12.ev Ay Süper, 05 Haziran 1.ev Ay, 10.ev Venüs, Uranüs, 7.ev Satürn, 6.ev Plüto Dikkat)

Yükselen Başak —————————————————————————

(01 Haziran 11.ev Ay Süper, 05 Haziran 12.ev Ay, 9.ev Venüs, Uranüs, 6.ev Satürn, 5.ev Plüto Dikkat)

Yükselen Terazi —————————————————————————

(01 Haziran 10.ev Ay Süper, 05 Haziran 11.ev Ay, 8.ev Venüs, Uranüs, 5.ev Satürn, 4.ev Plüto Dikkat)

Yükselen Akrep —————————————————————————

(01 Haziran 9.ev Ay Süper, 05 Haziran 10.ev Ay, 7.ev Venüs, Uranüs, 4.ev Satürn, 3.ev Plüto Dikkat)

Yükselen Yay —————————————————————————

(01 Haziran 8.ev Ay Süper, 05 Haziran 9.ev Ay, 6.ev Venüs, Uranüs, 3.ev Satürn, 2.ev Plüto Dikkat)

Yükselen Oğlak —————————————————————————

(01 Haziran 7.ev Ay Süper, 05 Haziran 8.ev Ay, 5.ev Venüs, Uranüs, 2.ev Satürn, 1.ev Plüto Dikkat)

Yükselen Kova —————————————————————————

(01 Haziran 6.ev Ay Süper, 05 Haziran 7.ev Ay, 4.ev Venüs, Uranüs, 1.ev Satürn, 12.ev Plüto Dikkat)

Yükselen Balık —————————————————————————

(01 Haziran 5.ev Ay Süper, 05 Haziran 6.ev Ay, 3.ev Venüs, Uranüs, 12.ev Satürn, 11.ev Plüto Dikkat)