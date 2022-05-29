23 – 29 Mayıs 2022 Haftalık Burç Astroloji: 24 Mayıs Mars Süper, 28 Mayıs Haftanın En Yoğun Günü!

24 Mayıs Tr (Transit) Mars +7 Katsayısında olup Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanları son derece olumlu etkileyebilir. Natal Güneşi Koç olanların Tr Mars hangi evlerindeyse o konulardan kaynaklı keyifleri yerine gelebilir. Natal Marsı Koç olanlar ise 24 Mayısda son derece aktif ve enerjik olabilirler. 24 Mayısda hangi evimiz Koç burcu ise o konularda bir canlılık ve aktiflik olabilir. Bilhassa 24 Mayısda Koç burcu evimizle ilgili girişimler gündeme gelebilir. Örneğin Yükselen Aslanların 9.evi Koç olduğundan hukuki konularda, yüksek öğrenimle ilgili konularda yada yabancı ülke ve kültürlerle ilgili konularda girişimler olabilir. Yükselen Aslanlar 24 Mayısda uzun yolculuklara çıkabilirler.

24 Mayısda Dünya genelinde İkizler ve Yay burcunu sembolize eden her türlü iletişimle, uzay yolculuklarıyla ilgili konularda yeni girişimler olabilir. Yengeç ve Oğlak burcunu sembolize eden vatani konular, güvenlik, üretim, yönetim gibi konularda yenilikler olabilir. Çünkü Koç burcu ve Mars yenilikleri sembolize eder.

24 Mayısda Koç burcu NATO içinde de yenilikler olabilir. NATO’nun Mars ile birlikte yeni girişimlerde bulunması olasıdır. Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Başkanı Putin gibi isimler Tr Marsdan aldıkları olumlu etki ile yeni atılımlarda bulunabilirler. Yükselen Başak olan Putin 7.evindeki Tr Marsdan rakipleri ile ilgili konularda son derece olumlu etkiler alabilir. Tr Marsa Putin’in 7.evinden 8.evine doğru geçiş yapacağından Putin aynı zaman da 8.evi sembolize eden gizli saklı işlerden de son derece olumlu etkiler alabilir.

24 Mayısda Natal Marsı Yengeç olan Çin Başkanı Şi Cinping ile İran Başkanı İbrahim Reisi de Tr Marsdan son derece olumlu etkiler alıp ülkelerini ön plana çıkarabilirler.

24 Mayısda Tr Ay +5 katsayısında olup Natal Marsı Balık, Boğa, İkizler**, Aslan, Başak, Akrep, Yay**, Kova olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları ise son derece olumsuz etkileyebilir. 24 Mayısda Terazi burcu Suriye ve/veya Yengeç burcu Irak’da terör saldırıları olabilir.

24 Mayısda Yengeç burcu Amerika ile Oğlak burcu Rusya arasında ülke güvenlikleri yüzünden anlaşmazlıklar ve çatışmalar yaşanabilir. 24 Mayısda Terazi burcu Putin’in Tr Ay yüzünden keyfi kaçsa da Tr Marsdan alacağı olumlu etki ile son derece enerjik olabilir.

Hafta boyu Boğa, Aslan, Akrep, Kovalar Tr Güneş ve Plütona Dikkat!

Hafta boyu Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanlar Tr Güneş ve Plütondan olumsuz etkiler alırken Natal Marsı İkizler, Koç**, Yengeç, Başak**, Terazi**, Yay, Oğlak, Balık** olanlar son derece olumlu etkiler alabilirler. Örneğin Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail hafta boyu Natal Marsı Balık olan İran’dan, Natal Marsı Koç olan Filistin’den, Natal Marsı Terazi olan Türkiye’den Tr Güneş ve Plüton bazında olumsuz etkiler alabilir.

23 Mayıs haftası boyunca Akrep burcu ABD Başkanı Biden Tr Güneş ve Plüton bazında Natal Güneşi Koç Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan olumsuz etkiler alabilir. 23 ve 24 Mayısda Biden ve Blinken bazı fikir ayrılıkları yaşayabilirler.

23 Mayıs haftası boyunca Akrep burcu Türkiye de Tr Güneş ve Plütondan olumsuz etkiler alabilir ama Natal Mars Terazi olduğundan olumsuz etkilerin üstesinden gelebilir ve hatta bu olumsuz etkileri fırsata çevirebilir.

28 Mayıs -4 katsayısıyla haftanın en yoğun günü olup bu günde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, olumsuz hava koşulları, şiddet ve terör olayları olasıdır.

Hafta boyu ama bilhassa 28 Mayısda Kova burcu Zelenski Tr Ay, Venüs, Satürn, Uranüs ve Plütondan son derece olumsuz etkiler alabilir. Zelenski hem Biden’dan hem de Putin’den olumsuz etkiler alabilir. Zelenski’nin hayati riski de devam etmektedir.

28 Mayıs Astro Carto Grafide Tr Güneş, Ay, Venüs, Uranüsden olumsuz etki alan Venüs, Plüto, Güneş, Uranüs çizgilerinin geçtiği bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, volkanik patlamalar, göçükler, şiddet ve terör olayları, olumsuz hava koşulları görülebilir.

28 Mayısda zayıf fay hatlarında diğer günlere göre şiddetli depremler olabilir.

28 Mayısda olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

23, 24 Mayısda Ons Altın yükselebilir. Ama 27, 28 Mayısda Ons Altın düşebilir.

23, 24 Mayısda Ons Gümüş yükselebilir. Ama hafta sonuna doğru tekrar düşebilir.

23, 24 Mayısda Dolar yükselebilir. Ama 27 Mayısda Dolar düşebilir.

23, 24 Mayısda Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

23 Mayıs Haftası boyunca Boğa, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler, Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır.Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç —————————————————————————

(24 Mayıs 12.ev Mars Süper, 28 Mayıs 2.ev Ay, Uranüs, 1.ev Venüs, 11.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Boğa —————————————————————————

(24 Mayıs 11.ev Mars Süper, 28 Mayıs 1.ev Ay, Uranüs, 12.ev Venüs, 10.ev Satürn Dikkat)

Yükselen İkizler —————————————————————————

(24 Mayıs 10.ev Mars Süper, 28 Mayıs 12.ev Ay, Uranüs, 11.ev Venüs, 9.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Yengeç —————————————————————————

(24 Mayıs 9.ev Mars Süper, 28 Mayıs 11.ev Ay, Uranüs, 10.ev Venüs, 8.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Aslan —————————————————————————

(24 Mayıs 8.ev Mars Süper, 28 Mayıs 10.ev Ay, Uranüs, 9.ev Venüs, 7.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Başak —————————————————————————

(24 Mayıs 7.ev Mars Süper, 28 Mayıs 9.ev Ay, Uranüs, 8.ev Venüs, 6.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Terazi —————————————————————————

(24 Mayıs 6.ev Mars Süper, 28 Mayıs 8.ev Ay, Uranüs, 7.ev Venüs, 5.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Akrep —————————————————————————

(24 Mayıs 5.ev Mars Süper, 28 Mayıs 7.ev Ay, Uranüs, 6.ev Venüs, 4.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Yay —————————————————————————

(24 Mayıs 4.ev Mars Süper, 28 Mayıs 6.ev Ay, Uranüs, 5.ev Venüs, 3.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Oğlak —————————————————————————

(24 Mayıs 3.ev Mars Süper, 28 Mayıs 5.ev Ay, Uranüs, 4.ev Venüs, 2.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Kova —————————————————————————

(24 Mayıs 2.ev Mars Süper, 28 Mayıs 4.ev Ay, Uranüs, 3.ev Venüs, 1.ev Satürn Dikkat)

Yükselen Balık —————————————————————————

(24 Mayıs 1.ev Mars Süper, 28 Mayıs 3.ev Ay, Uranüs, 2.ev Venüs, 12.ev Satürn Dikkat)