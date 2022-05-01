Koruncuk Vakfı Öncülüğünde Yürütülen “Aileyi Destekleyerek Çocuğu Güçlendiriyoruz” Projesi

Koruncuk Vakfı öncülüğünde, AB Başkanlığı Sivil Toplum Destek Programı III kapsamında; Bakanlığın mevcut aileye dönüş uygulamasının daha sistemli, sağlıklı ve takipli bir şekilde yürütülmesine yönelik taleplerin, ilgili politikalarda yer bulması hedeflenerek hayata geçirilen, “Aileyi Destekleyerek Çocuğu Güçlendiriyoruz” Projesi’nin kapanış toplantısı 16 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’da gerçekleşti.

Koruncuk Vakfı öncülüğünde, AB Başkanlığı tarafından AB desteği ile fonlanan Sivil Toplum Destek Programı III kapsamında hayata geçirilen “Aileyi Destekleyerek Çocuğu Güçlendiriyoruz” Projesi kapanış toplantısı; AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan’ın online katılımı, İstanbul İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi Şube Müdürü Ahmet Emin Baysal ve Koruncuk Vakfı Genel Müdürü Oya Aydınlık’ın hazır bulunduğu toplantı ile gerçekleşti.

“Aileyi Destekleyerek Çocuğu Güçlendiriyoruz” proje kapanış toplantısına online katılan AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan “Koruncuk Vakfı’nın projesi dünya ve Avrupa örneklerini inceleyerek bunları ülkemize kazandırması anlamında Avrupa Birliği Başkanlığı Hibe Programları açısından önemli ve anlamlı bir kazanımdır. Ayrıca proje aile birleşmesi konusunda sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğu sağlamanın yanı sıra, Kamu-STK iş birliği vurgusu ile de güzel bir örnek ortaya koymuştur. Burada Vakfa ve Vakfı destekleyen tüm kuruluşlara emekleri sebebi ile teşekkür ediyoruz.”

“Aileyi Destekleyerek Çocuğu Güçlendiriyoruz” projesi kapanış toplantısına ev sahipliği yapan Koruncuk Vakfı Genel Müdürü Oya Aydınlık “Projemiz kapsamında ilgili tüm paydaşlarla bir araya gelerek, alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının politika ve karar alma süreçlerine aktif katılımlarını teşvik etmek amacıyla savunuculuk, lobi ve iletişim çalışmalarının desteklenmesi için kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirdik. Koruma altındaki çocukların ailelerine dönme sürecinin iyileştirilmesi adına atılan büyük bir adım olduğuna inandığımız projemizin, gelecekte daha iyi modellere katkı sunacağını umuyoruz. Koruma altındaki çocukların aile yanına dönüş süreçlerinin iyileştirilmesi adına yürüttüğümüz bu çok önemli projenin gerçekleşmesine katkı veren herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Koruma sistemine alınan bir çocuğun, koruyucu aile yanında ya da kurum içinde geçireceği sürece dair sistemli bir plan oluşturulmasını; bu plana biyolojik aileyi güçlendirecek psikolojik, sosyal ve ekonomik önleyici – iyileştirici çalışmaların dâhil edilmesi yönünde STK’larla iş birliği sağlamayı amaçlayan “Aileyi Destekleyerek Çocuğu Güçlendiriyoruz” projesiyle aynı zamanda sahada aile-çocuk uyumu konusunda çalışan uzmanlara da ulaşıldı.

Aileyi Destekleyerek Çocuğu Güçlendiriyoruz Projesi ve Psikososyal Destek Modeli ile ilgili detaylı bilgi için Koruncuk web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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