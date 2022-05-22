16 – 22 Mayıs 2022 Haftalık Burç Astroloji: 19 Mayıs Haftanın En Yoğun Günü! 20 Mayıs Mars, Jüpiter Süper!

Hafta boyu en çok olumsuz etkiyi Kova ve Boğa burcuna denk gelen evlerimiz alabilir. En olumlu etkiyi ise İkizler, Yay burcu evlerimiz alabilir. Hafta boyu yıpranmak istemiyorsak kendimizi İkizler ve Yay burcuna denk gelen evlerimize odaklayalım. Örneğin Yükselen Aslanların 5.evi Yay, 11.evi İkizler olduğundan bu kişiler varsa çocuklarına, hobilerine (5.ev) veya arkadaş ve tanıdıklarına, teknolojik konulara, varsa plan ve projelerine, grup çalışmalarına odaklanabilirler.

19 Mayıs Haftanın En yoğun günü olup bu günde Tr (Transit) Ay, Merkür, Venüs, Satürn, Uranüs -1 katsayısında olacaktır. 19 Mayısda zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, olumsuz hava koşulları, şiddet ve terör olayları olasıdır.

18 Mayıs Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak burçları Tr Aydan (+5) son derece olumsuz etkiler alırken Natal Marsı Yay, Boğa, İkizler, Aslan, Başak**, Akrep, Kova, Balık** olanlar ise son derece olumlu etkiler alabilir. Örneğin Natal Güneşi Terazi olan Suriye ile Natal Güneşi Yengeç olan Irak’da ülke güvenliğine yönelik terör saldırıları olabilir.

18 Mayısda Yengeç burcu ABD ile Oğlak burcu Rusya arasında ülke güvenliklerine yönelik çatışmalar yaşanabilir. 18 Mayısda ABD hem Rusya’dan hem de İran’dan olumsuz etkiler alabilir.

Hafta boyu Tr (Transit) Güneş Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Koç, İkizler, Yengeç, Başak**, Terazi, Yay, Oğlak, Balık** olanları ise son derece olumlu etkileyebilir. Bilhassa Natal Marsı Başak, Balık olanların 22 Mayısda Tr Güneşden alacakları olumlu etki ile yıldızları parlayabilir. Örneğin Natal Marsı Balık olan İran, Natal Marsı Başak olan Ukrayna gibi ülkeler hafta boyu ve bilhassa 22 Mayısda Tr Güneşden alacakları olumlu etki ile Dünyanın gündemine oturabilirler.

Hafta boyu Tr Plüton da Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Oğlak, Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna başkanı Zelenski’nin Tr Plütondan ve Akrep burçlarından ayrıca Natal Marsı Koç ve Terazi olanlardan olumsuz etki alması olasıdır. Örneğin Zelenski hafta boyu Akrep burcu ABD Başkanı Biden’dan Plütonik (gizli saklı işler) konularda olumsuz etkiler alabilir.

Hafta boyu Boğa ve Terazilerin yöneticisi Tr Venüs düşük katsayıda olup bilhassa 22 Mayısda Koç burcunun 22.43 derecesinde olduğundan Aslan ve Kova buçlarını çift yönde olumsuz etkileyebilir. 22 Mayısda ilk gözümüze çarpan Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Zelenski’nin Tr Venüsden son derece olumsuz etkiler almasıdır. Örneğin 22 Mayısda Zelenski Terazi burcu olan Rusya başkanı Putin’den de Venüsyen konularda (toprak paylaşımları) son derece olumsuz etkiler alabilir. Kısaca diyebiliriz ki astrolojik olarak 16 Mayıs haftası boyunca ve bilhassa 22 Mayısda Zelenski’Nin başı Biden ve Putin ile derde girebilir. Ama Zelenski’nin ülkesi Başak burcu Ukrayna’yı ise 22 Mayısda Merküryen bir anlaşma bekliyor olabilir.

20, 21, 22 Mayıs anlaşma, sözleşme yapmak için uygun vakitler çünkü Tr Merkür yüksek katsayıda ve bütün burçları ama bilhassa Natal Marsı Aslan, Başak, Kova, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Ayrıca bu tarihlerde her türlü iletişimde, uzay çalışmalarında, ulaşım ve yazılım konularında olumlu keşifler yapılabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 20 Mayısda Tr Mars, Jüpiter, Neptün yüksek katsayıda olup bütün burçları ama bilhassa Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanları son derece olumlu etkileyebilir. 20 Mayısda Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Başkanı Putin, Azerbaycan başkanı Aliyev, Natal Marsı Yengeç olan Çin Başkanı Şi Cinping, İran Başkanı İbrahim Reisi gibi isimler Tr Mars, Jüpiter ve Neptünden son derece olumlu etkiler alabilirler. Örneğin 20 Mayısda Putin bir başarıya imza atabilir.

19 Mayıs Astro Carto Grafide Tr Güneş, Ay, Merkür, Uranüsden olumsuz etki alan Venüs ve Plüton çizgilerinin geçtiği bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, göçükler, volkanik aktiviteler, şiddet ve terör olayları, olumsuz hava koşulları ve kazaları olasıdır.

19 Mayıs zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

19 Mayıs olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

19 Mayıs Ons Altın diğer günlere göre düşebilir. Ama 22 Mayıs Ons Altın yükselebilir. 22 Mayıs Pazar gününe geldiğinden Ons Altının yükselişi 23 Mayısa sarkabilir.

19 Mayıs Ons Gümüş diğer günlere göre düşebilir. Ama 22 Mayıs Ons Gümüş yükselebilir. 22 Mayıs Pazar gününe geldiğinden Ons Gümüşün yükselişi 23 Mayısa sarkabilir.

16 ve 18 Mayısda Dolar yükselebilir. Ama 19 Mayısda Dolar düşebilir.

16 ve 20, 21 Mayısda Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

Not:Yatırım Tavsiyesi Değildir!

Yükselen burçların yorumu için katsayı sistemi kullanılmaktadır. Natal gezegenlerinin katsayısını bilenler Transitlerin yanındaki katsayıyı toplayıp/çıkartıp kendi gezegenlerinin güncel katsayılarını bulabilirler. https://www.facebook.com/MediaCat25

16 Mayıs Haftası boyunca Boğa, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler, Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Yükselen Koç —————————————————————————

(20 Mayıs 1.ev Jüpiter, 12.ev Mars Süper, 19 Mayıs 10.ev Ay, 3.ev Merkür, 1.ev Venüs, 2.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Boğa —————————————————————————

(20 Mayıs 12.ev Jüpiter, 11.ev Mars Süper, 19 Mayıs 9.ev Ay, 2.ev Merkür, 12.ev Venüs, 1.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen İkizler —————————————————————————

(20 Mayıs 11.ev Jüpiter, 10.ev Mars Süper, 19 Mayıs 8.ev Ay, 1.ev Merkür, 11.ev Venüs, 12.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Yengeç —————————————————————————

(20 Mayıs 10.ev Jüpiter, 9.ev Mars Süper, 19 Mayıs 7.ev Ay, 12.ev Merkür, 10.ev Venüs, 11.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Aslan —————————————————————————

(20 Mayıs 9.ev Jüpiter, 8.ev Mars Süper, 19 Mayıs 6.ev Ay, 11.ev Merkür, 9.ev Venüs, 10.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Başak —————————————————————————

(20 Mayıs 8.ev Jüpiter, 7.ev Mars Süper, 19 Mayıs 5.ev Ay, 10.ev Merkür, 8.ev Venüs, 9.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Terazi —————————————————————————

(20 Mayıs 7.ev Jüpiter, 6.ev Mars Süper, 19 Mayıs 4.ev Ay, 9.ev Merkür, 7.ev Venüs, 8.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Akrep —————————————————————————

(20 Mayıs 6.ev Jüpiter, 5.ev Mars Süper, 19 Mayıs 3.ev Ay, 8.ev Merkür, 6.ev Venüs, 7.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Yay —————————————————————————

(20 Mayıs 5.ev Jüpiter, 4.ev Mars Süper, 19 Mayıs 2.ev Ay, 7.ev Merkür, 5.ev Venüs, 6.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Oğlak —————————————————————————

(20 Mayıs 4.ev Jüpiter, 3.ev Mars Süper, 19 Mayıs 1.ev Ay, 6.ev Merkür, 4.ev Venüs, 5.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Kova —————————————————————————

(20 Mayıs 3.ev Jüpiter, 2.ev Mars Süper, 19 Mayıs 12.ev Ay, 5.ev Merkür, 3.ev Venüs, 4.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Balık —————————————————————————

(20 Mayıs 2.ev Jüpiter, 1.ev Mars Süper, 19 Mayıs 11.ev Ay, 4.ev Merkür, 2.ev Venüs, 3.ev Uranüs Dikkat)